Twitter без предупреждения сократил 4400-5500 подрядчиков — СМИ Статьи редакции
Это модераторы и отдел коммуникаций. Они узнали о сокращениях, после того как не смогли зайти в корпоративные аккаунты.
- 12 ноября 2022 года Twitter уволила 4400-5500 подрядчиков, сообщил вечером 13 ноября автор рассылки Platformer Кейси Ньютон — со ссылкой на источники внутри компании. Сокращения подтвердили собеседники Axios и CNBC.
- Сокращённые внештатники занимались модерацией и коммуникациями. CNBC рассказало, что последние отвечали только за внутренние связи. Axios уточнений не дало, а The Verge предположило, что речь всё же о связях с общественностью. По словам собеседников Insider, под сокращение также попали инженеры.
- Об увольнении большинство подрядчиков узнало, лишь когда не смогло зайти в корпоративные почту и мессенджер. Письмо с уведомлением пришло через час блокировки доступов. В нём компания объяснила: решение вызвано необходимостью пересмотреть приоритеты и бюджеты.
- Руководство не предупредило и штатных менеджеров: они поняли, что часть сотрудников больше с ними не работает, по их деактивированным аккаунтам.
- Некоторые подрядчики не исключают, что не получат денежные выплаты за последние две недели: они не общались со штатными сотрудниками, поэтому никто не может подписать им табели с отработанными часами.
- В конце октября 2022 года новый владелец соцсети Илон Маск уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. Некоторых охрана выводила прямо из офиса.
- В начале ноября Twitter также уволила 50% штатных сотрудников. Сокращение затронуло отделы по защите от дезинформации, коммуникациям, курированию контента, правам человека, этике машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды. Тогда часть сотрудников узнала об увольнении, как и подрядчики, — уже когда компания заблокировала их аккаунты. Некоторых уволенных, впрочем, позже попросили вернуться.
- 10 ноября Маск запретил в Twitter удалёнку и призвал штат приготовиться к «тяжёлым временам». Издание Bloomberg писало, что речь может также идти о 80 часах работы в неделю.
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Давайте делать ставки, как долго Маск будет развлекаться
Оптимизация расходов, пока все логично, раздутый штат сокращает, убирает топов с непомерно большой зп
убирая топов с "непомерно большой зп" главное на себя не выйти)
А какую должность занимает Маск?
CEO Tesla, SpaceX и твиттера
кстати наблюдая за тем, как один человек может находиться на посте СЕО сразу в трех компаниях начинаешь задумываться, насколько для компании этот поста важен... если он важен настолько, что СЕО может просто заниматься внутренними делами какой-то другой компании в фул тайм, то невольно возникает вопрос, почему СЕО – самая оплачиваемая должность
Думаешь, он и письма сам всем рассылал?
Маск - это больше бренд и идейный вдохновитель, чем руководитель. Сейчас почти все операционное руководство выполняют его замы.
идейный вдохновитель Твиттера? Он никак к нему не причастен, он просто купил его
ага и даёт непомерно большие компенсации при этом
Видимо, до финансовых результатов, там бабло всё порешает и покажет.
Не думаю, что он так развлекается, тут скорее он пробует разные способы работы и ищет как больше заработать из этого всего
80 часов в неделю
нет ничего смешнее, чем наблюдать за самым богатым человеком в истории человечества, когда тот, вместо того, чтобы отдыхать на частном острове в тихом океане, развлекаться с моделями и летать в космос (как это делает другой демон по имени Ричард Брэнсон), работает техподдержкой в Твиттере, как индийский аутсорсер.
Прямое доказательство, что меритократии не существует
Наконец-то Маск меня послушал и выпиздил модераторов. Так держать!
Скажи ему, чтобы автобан убрали для регистраций!
Долой модерацию, новый ИИ сам всё организует. Однако, элемент внезапности удался, факт.
Этот Твиттер какой то бесконечный, у него офис видимо выходит из параллельной вселенной через портал. Сколько его не сокращай, а народу все больше.
Напоминает борьбу с чиновниками в РФ. 20 лет сокращали, в итоге стало в 3 раза больше.
Говорят, там теперь можно писать слово нигер
Н
И
Х
У
Я
Йа
Н
Я
видимо не справлялись ребята с наплывом акков,которые купили никнеймы и галочки за 8$
Маск сам продавать будет. И то и другое и третье
*facepalm*
facepalm это как раз таки увольнять такой отдел. Никто не хочет пиар катастрофы, как у Google, когда их AI показывал горилл в Google Photos, или когда у Microsoft твиттер бот отрицал холокост.
https://www.theverge.com/2018/1/12/16882408/google-racist-gorillas-photo-recognition-algorithm-ai
https://www.cbsnews.com/news/microsoft-shuts-down-ai-chatbot-after-it-turned-into-racist-nazi/
Для вас это может быть и катастрофа, а для Google и Microsoft - пиар :)
да-да многоходовочка со стратегическим обвалом стоимости акций
В последнее время Твитер очень стабилен благодаря Илону Маску , скажите спасибо боженьке стабильности
Туда им и дорога.
БОЛЬШЕ РЕПРЕССИЙ
5500 подрядчиков? Что они там все делали?