Соцсети
Полина Лааксо

Twitter без предупреждения сократил 4400-5500 подрядчиков — СМИ Статьи редакции

Это модераторы и отдел коммуникаций. Они узнали о сокращениях, после того как не смогли зайти в корпоративные аккаунты.

  • 12 ноября 2022 года Twitter уволила 4400-5500 подрядчиков, сообщил вечером 13 ноября автор рассылки Platformer Кейси Ньютон — со ссылкой на источники внутри компании. Сокращения подтвердили собеседники Axios и CNBC.
  • Сокращённые внештатники занимались модерацией и коммуникациями. CNBC рассказало, что последние отвечали только за внутренние связи. Axios уточнений не дало, а The Verge предположило, что речь всё же о связях с общественностью. По словам собеседников Insider, под сокращение также попали инженеры.
  • Об увольнении большинство подрядчиков узнало, лишь когда не смогло зайти в корпоративные почту и мессенджер. Письмо с уведомлением пришло через час блокировки доступов. В нём компания объяснила: решение вызвано необходимостью пересмотреть приоритеты и бюджеты.
  • Руководство не предупредило и штатных менеджеров: они поняли, что часть сотрудников больше с ними не работает, по их деактивированным аккаунтам.
  • Некоторые подрядчики не исключают, что не получат денежные выплаты за последние две недели: они не общались со штатными сотрудниками, поэтому никто не может подписать им табели с отработанными часами.
  • В конце октября 2022 года новый владелец соцсети Илон Маск уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. Некоторых охрана выводила прямо из офиса.
  • В начале ноября Twitter также уволила 50% штатных сотрудников. Сокращение затронуло отделы по защите от дезинформации, коммуникациям, курированию контента, правам человека, этике машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды. Тогда часть сотрудников узнала об увольнении, как и подрядчики, — уже когда компания заблокировала их аккаунты. Некоторых уволенных, впрочем, позже попросили вернуться.
  • 10 ноября Маск запретил в Twitter удалёнку и призвал штат приготовиться к «тяжёлым временам». Издание Bloomberg писало, что речь может также идти о 80 часах работы в неделю.

#новость #twitter

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37 комментариев
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 Матвеев Глеб

Давайте делать ставки, как долго Маск будет развлекаться

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Саша Белов

Оптимизация расходов, пока все логично, раздутый штат сокращает, убирает топов с непомерно большой зп

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Fart Smella

убирая топов с "непомерно большой зп" главное на себя не выйти)

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Артемий Какашко

А какую должность занимает Маск?

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Fart Smella

CEO Tesla, SpaceX и твиттера

кстати наблюдая за тем, как один человек может находиться на посте СЕО сразу в трех компаниях начинаешь задумываться, насколько для компании этот поста важен... если он важен настолько, что СЕО может просто заниматься внутренними делами какой-то другой компании в фул тайм, то невольно возникает вопрос, почему СЕО – самая оплачиваемая должность

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tabularasa

Думаешь, он и письма сам всем рассылал?

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VladX

Маск - это больше бренд и идейный вдохновитель, чем руководитель. Сейчас почти все операционное руководство выполняют его замы.

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Fart Smella

идейный вдохновитель Твиттера? Он никак к нему не причастен, он просто купил его

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Михаил Сватов

ага и даёт непомерно большие компенсации при этом

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Вадим Д.

Видимо, до финансовых результатов, там бабло всё порешает и покажет.

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Cassandra Puffen

Не думаю, что он так развлекается, тут скорее он пробует разные способы работы и ищет как больше заработать из этого всего

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Anatole Nav

80 часов в неделю

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Fart Smella

нет ничего смешнее, чем наблюдать за самым богатым человеком в истории человечества, когда тот, вместо того, чтобы отдыхать на частном острове в тихом океане, развлекаться с моделями и летать в космос (как это делает другой демон по имени Ричард Брэнсон), работает техподдержкой в Твиттере, как индийский аутсорсер.

Прямое доказательство, что меритократии не существует

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Слегка Придурковатый

Наконец-то Маск меня послушал и выпиздил модераторов. Так держать!

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Мяу

Скажи ему, чтобы автобан убрали для регистраций!

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Вадим Д.
занимались модерацией и коммуникациями

Долой модерацию, новый ИИ сам всё организует. Однако, элемент внезапности удался, факт.

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Константин Пронин

Этот Твиттер какой то бесконечный, у него офис видимо выходит из параллельной вселенной через портал. Сколько его не сокращай, а народу все больше.

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Сергей С.

Напоминает борьбу с чиновниками в РФ. 20 лет сокращали, в итоге стало в 3 раза больше.

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Андрей Рядькин

Говорят, там теперь можно писать слово нигер

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Герман Хибберт

Н

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Герман Хибберт

И

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Fred Han

Х

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Danila Poyarkov

У

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Александр Саввин

Я

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bySashka

Йа

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виктор сикрит

Н

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Артур Саитгалин

Я

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Сергей Елисеев

видимо не справлялись ребята с наплывом акков,которые купили никнеймы и галочки за 8$

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M-S-R

Маск сам продавать будет. И то и другое и третье

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Dim Entelis
Отдел "этики машинного обучения"

*facepalm*

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Fart Smella

facepalm это как раз таки увольнять такой отдел. Никто не хочет пиар катастрофы, как у Google, когда их AI показывал горилл в Google Photos, или когда у Microsoft твиттер бот отрицал холокост.

https://www.theverge.com/2018/1/12/16882408/google-racist-gorillas-photo-recognition-algorithm-ai

https://www.cbsnews.com/news/microsoft-shuts-down-ai-chatbot-after-it-turned-into-racist-nazi/

Microsoft shuts down AI chatbot after it turned…
Microsoft's attempt to engage with millennials went badly awry within 24 hours
www.cbsnews.com
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Никита Мадебейкин

Для вас это может быть и катастрофа, а для Google и Microsoft - пиар :)

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Fart Smella

да-да многоходовочка со стратегическим обвалом стоимости акций

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flash

В последнее время Твитер очень стабилен благодаря Илону Маску , скажите спасибо боженьке стабильности

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Герман Хибберт

Туда им и дорога.

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bastardos_no_pasaran

БОЛЬШЕ РЕПРЕССИЙ

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Murat Oshroev

5500 подрядчиков? Что они там все делали?

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