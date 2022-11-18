Twitter покинули, предположительно, сотни сотрудников, «без которых соцсеть не сможет работать» — СМИ Статьи редакции
Они отвечали за критические системы, оказывали круглосуточную техподдержку внутренним отделам, а также поддерживали ключевые системные библиотеки, которыми пользовались все инженерные команды.
- 17 ноября 2022 года Twitter объявил, что до 21 ноября закрывает офисы и отключает все пропуска, сообщили Platformer, Bloomberg и Insider. В корпоративном письме сотрудников поблагодарили за «гибкость» и призвали соблюдать правила компании: не обсуждать конфиденциальную информацию за её пределами.
- Twitter принял решение на фоне добровольных увольнений: сотрудники не захотели мириться с «хардкорным» режимом, который обещал ввести Илон Маск. По словам источников Platformer, руководство боится, что работники «устроят саботаж», и потому хочет разобраться, у кого нужно забрать доступы. Пока она собрала только список тех, кто готов работать в новых условиях, а аккаунты тех, кто захотел уйти, ещё не отключала.
- Сколько точно уволилось — неизвестно. По данным The Verge, до 17 ноября в компании работало примерно 2900 человек. По оценкам Insider, около 4000. NYT сообщает о «сотнях» заявлений на увольнение, Insider говорит, что остаться согласилось менее половины штата.
- Без инженеров остались ключевые команды, отвечавшие за критические системы и «стабильность» сервиса, пишет The Washington Post. Почти без сотрудников вынуждены работать некоторые фронтенд-команды — они «направляют инженерные запросы на нужные бэкенд-сервера». Заметно сократилась и команда, занимающаяся API для разработчиков, говорят источники The Verge.
- По словам собесеников СМИ, в полном составе ушёл коллектив сервиса Gizmoduck — он «хранит данные из пользовательских профилей». Та же ситуация в команде, поддерживавшей «ключевые системные библиотеки, которые использует каждый разработчик», — без неё, пишет The Verge, Twitter не сможет работать.
- Компанию покинули также некоторые сотрудники «командного центра» — это инженеры, которые оказывают круглосуточную техподдержку внутренним отделам. И часть тех, кто правит «баги» и предотвращает полные отключения сервиса. Сотрудники говорят, что без них в случае краха систем «будет некому позвонить» (и этот крах — лишь вопрос времени, отмечает The Verge).
- На фоне новостей в Twitter «завирусился» хештег #RIPTwitter — «покойся с миром, Twitter». Пользователи и сотрудники сомневаются в надёжности сервиса и его будущем в целом и потому публикуют также прощальные твиты — на случай, если соцсеть просто перестанет работать.
- «Поминают» Twitter и проекты-конкуренты. Instagram* признался, что «на самом деле любит Twitter». А YouTube выложил ссылку на клип Рика Эстли Never Gonna Give You Up («Никогда тебя не брошу») — «на всякий случай».
- Илон Маск тем временем сообщил, что «лучшие люди» никуда не уходят, так что сам он «не то чтобы переживает».
- В конце октября 2022 года Илон Маск купил Twitter и уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В начале ноября сократил половину штата (около 3700 человек) и запретил удалёнку.
- 14 ноября компания также прекратила работу с большей частью внештатников без предупреждения, а 15 ноября уволила публично несогласных с Маском сотрудников.
- 16 ноября Илон Маск поставил штату Twitter ультиматум: перейти на новый «хардкорный» режим или покинуть компанию с выходным пособием. Чтобы остаться, нужно было подтвердить согласие к вечеру 17 ноября. Речь шла о «многих часах работы с высокой интенсивностью».
*Meta, владеющая Instagram, включена в реестр экстремистов и террористов и запрещена в России.
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Буду смеяться в голос, если после ухода этих "незаменимых" в работе Твиттера не изменится ровным счётом ничего
Никаких если. Так и будет
А если твиттер загнется, будешь тоже смеяться или расстроишься?(
Как говорится "незаменимых нет"
Хм... Вы тоже ходите в офис, со своей раковиной?
Илон Маск понял, что накодит ленту в одно лицо и всех выгнал
...из туалета с айпада в мобильной IDE между совещанием SpaceX и совещанием в Tesla.
на ютубе полно туториалов
Вроде это одна из тех компаний, у которой за забором всегда очередь из смузихлёбов. Плюс фанаты Маска могут подтянуться
Ну тут-то сказали, что работать придётся
Одно дело смузи хлебать, другое код ваять
А что, педали они там крутили, чтобы сервера работали?
И я вот не понимаю, зачем программы поддерживать, обновлять? Нанял людей, написал программу exe, продал ее. Все, не нужен больше никто! Программа написана, завершена. Как они этого не понимают в Microsoft?
Ощущение, что либо ценность твиттера сильно преувеличена, либо он и вправду был с невероятно раздутым штатом. В любом случае, в течение месяца это сразу станет ясно. Или твиттер падёт, или будет так же продолжать работать как ни в чем не бывало, за минусом нескольких тысяч сотрудников.
откуда такие сроки- месяц? практика показывает, что без сопровождения успешно всё работает как минимум годами.
Инженерам поддержки серверов и бежать незачем, их работа не меняется
А новых фич как не было так и не будет
Он не может упасть в один день. Самое вероятное, это отключение каких-то возможностей и остановка внедрения новых функций
"Без которых соцсеть не сможет работать". Сможет.
Все мы думаем какие мы классные специалисты и если мы уйдём, то вся эта полузагнивающая контора без нас совсем испустит дух. Но в реальности ничего дух не испускает, на замену специалистам находят новых. Работа продолжается, может даже немного в другом формате или направлении.
Разные компании увольняют основателей, идейных вдохновителей и ничего, продолжают работать. Человек незаменим только когда он фактически является идолом и двигателем в компании (так было, когда Джобса уволили из Apple и все пошло не очень), но когда профессионал, просто хорошо выполняет свою работу (поздний Джобс как глава Apple), то его замена более чем возможна таким же профессионалом.
Но есть и пример Nokia, которую купил MS и ..угробил
Когда уже будет: «Twitter покинули все. Маск запер дверь, бурча: "Теперь-то всё как надо"»?
Маск заперся в кабинете и никого не впускает.
Зато все забыли про "синюю галочку", подумал Маск ))
Маск6 хочешь сделать хорошо,сделай сам
Наивные дети какие-то. Не будет, не сможет.
Что в твиттере крутого выпустили за последний год ?
Что мешает твиттеру еще на год заморозить проект, не вливая ничего критичного и заняться новой схемой организации разработки ?
Зачем вообще покупать за очень большие деньги соцсеть которая полностью не устраивает, ни разработчики, ни менеджмент, ни другой человеческий капитал?
А создать то что нравится, с нуля, и нанять кого хочется.
Я бы даже сказал - за 10 лет)
«Сотни сотрудников со вздутием ЧСВ выпизжены на мороз» – вот правильный заголовок.
Как инженер, понимающий, что значит на самом деле поддерживать такую систему, и как там на самом деле все завязано га людях, которые знают что делать (и сколько времени нужно потратить, чтобы понимать, что делать) я в ужасе. Как руководитель, с нетерпением жажду узнать, можно ли выгнать всех бездельников, и после этого выжить.
зависит от того сколько народа ушло и сколько осталось. если есть хоть кто-то кто примерно понимает как это работает, то ничего критичного не будет. пусть не так быстро, но все будет чиниться и работать.
Как-то читал на хайлоад, как сторонаяя комманда пришла на рефакторинг вопросы.мэйл.ру, так как внутри мейл.ру не было уже людей которые на perl могут лабать - и ничего все сделали и все работает.
100% можно также найти внешние комманды на временную поддержку сети, главное чтобы были доки и или люди которые обеспечат какую-иу поддержку в первый момент.
Отлично Маск встряхнул это болото)
Открыл с ноги дверь в курятник
Предполагаю, что твиттер обойдется без этих сотен, предположительно, инженеров.
В комментарий "а что случилось?" Вдохнули новую жизнь, снова актуален в новом контексте!
А что случилось?
Все правильно . наводит порядок . нахер гнать всех лентяев и дармоедов . Тесла показатель. Успешная компания . а триппер как мы его называем в России . даже не развит бесполезное говно .
Такого кадра нарисовали.
Предположу, что ваша бывшая говорила вовсе не о соцсети
Вот что значит поговорка: «Слон в посудной лавке» «like an elephant in a china shop»
не думаю что Маск в итоге все разрушит,всё таки в его интересах получить прибыль с этой покупки
https://twitter.com/anothercohen/status/1593404311832338442
I was laid off from Twitter this afternoon. I was in charge of managing badge access to Twitter offices.
Elon just called me and asked if I could come back to help them regain access to HQ as they shut off all badges and accidentally locked themselves out.
Я думаю там огромный политический контекст. Команда явно разделяла основные тренды и политику Твиттера и с приходом новой политики, начали валить. Потому что диктатура правильных рукопожатных это правильно, а предоставление площадки для других, это не правильно и надо с этим бороться и отменить таких.
Любой менеджер, который ложно утверждает, что кто-то, кто ему подчиняется, делает отличную работу или что данная роль важна, независимо от того, удаленная она или нет, будет уволен из компании.
Elon Mask
База
деинженерезация
Все эти крики и визги газетенок малого стоят. Трампа они тоже хаяли и пророчили ему поражение на выборах, а потом он вдруг стал президентом. У Маска есть все шансы сделать из Твиттера нормальный, прибыльный бизнес.
Вот этим сотням незаменимых будет обидно, что всё и без них нормально работает.
А когда станет работать ещё лучше, они вычеркнут из резюме строчку про свою прежнюю работу в Твиттере.
WP это не пруф лол, покажите этих "незаменимых" инженеров и их гитхаб
Не удивлюсь, если революционеры из числа уволившихся попытаются организовать компанию травли специалистов, оставшихся в Twitter'е.
Незаменимых не бывает. Бывают безработные, которым предложат место)
Самый прикол что даже тех кто остался, в избытке достаточно, это ж не рокет сайенс.
Как говорится, при Маске Твиттер настолько очистился… ))
Маск, как обычно, устраивает качели: акции сейчас "слегка" упадут, а потом он быстро всё починит, и они опять взлетят.
Интересно, кто основной бенефициар этого шоу? Брат Маска опять? (-:
Какие акции? Это теперь частная компания.
Россию покинули, предположительно, сотни миллионов россиян, «без которых экономика не сможет работать» — Пездуза
В общем то ничего и не произойдет. Штат действительно раздут, сам продукт и его функционал в реальности может повторить за неделю -две небольшая продуктовая команда с опытными разработчиками. И вся сложность таких продуктов в правильном масштабировании, в этом кроется весь дьявол) Но как показывает практика, при грамотном построении это не проблема при нынешних инструментах, например, гдето реддите видел обсуждение про вотсап, всю инфраструктуру которого обслуживает порядка 50 человек (оригинала не помню, но вроде речь была про статью https://blog.quastor.org/p/whatsapp-scaled-1-billion-users-50-engineers )
Покажи свои высоконагруженные проекты плиз, эксперт.
Блин, как надоели такие умники. Ты сам программер?
Тьфу, не то
Сомневаюсь я, что там сейчас 50 инженеров. У меты не бывает так мало сотрудников
GG WP
Гыгы, вайт пауэр?
Илон Маск выпускает мемы с флешем ( гранд гастином ) , неожиданно
Сможет
Разве у Дуровых в телеге несколько тысяч сотрудников?
Сократит до сотни людей и в путь политический.
Все правильно он делает. Сразу убирает тех, кому не нравятся изменения. А насчет того, что из-за этих типа "незаменимых уволившихся" твиттер рухнет - фигня полная. У маска есть ИТ-шники в других бизнесах, если что-то критичное, он оттуда ресурсы подтянет, не проблема.
Почему Твиттеру не набрать работников с виси?
Тут куча маскодрочеров "МАСК ДАВИТ ЛЕВАЧКОВ МОЛОДЕЦ КО-КО-КО ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ РАБОТАТЬ РЯЯЯ"
Я думаю они и там будут радоваться адералловой работе по 100 часов в неделю.
То есть сотрудники во всех соц.сетях показывали как в твиттере классно работать отдыхая в комнате отдыха или попивая смузи и это не утрирование. В инсте и на реддите были подобные посты. Сейчас же к ним пришел человек, который проводит чистки и вдруг все стали недовольны, похоронили соц. сеть и тд. Маск конечно тот еще кадр, но ресурсами он вроде управляет неплохо, так что я бы не стал хоронить "птичку" раньше времени
У нас незаменимых нет 👊🏼
Пользуясь случаем, хочу предложить Илону Эрроловичу Маску открыть филиал в России и набрать первоклассных российских айтишников, готов возглавить подразделение маркетинга и внешних коммуникаций.
Печально, очень печально, если соцсеть умрёт.😢 Там тусуется много классных инженеров⚙️, дизайнеров🎨, бизнесменов🕴. Я подписан на них и читаю через VPN🌐🛡️🔐🕵️. Люди уже готовят Plan B (побег из Twitter), вот можете почитать: https://github.com/cloudsecurityalliance/Twitter-PlanB , довольно интересно 🏃♂️🏃♀️.
Тем временем Илон Маск опубликовал печальный твит: https://twitter.com/elonmusk/status/1593459039257563136
Маск 100% еще и акций прикупит твитера )) пока они припадут