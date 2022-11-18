Соцсети
Русский колос

Bloomberg: Илон Маск разрешил сотрудникам Twitter работать на удалёнке — но под ответственность руководителей Статьи редакции

И одновременно пригрозил уволить тех, кто соврёт, что их подчинённые отлично выполняют работу.

  • После ультиматума, который Илон Маск поставил сотрудникам Twitter, предприниматель смягчил свою политику сокращений: например, вернул несколько уже уволенных ключевых сотрудников, чтобы они помогли убедить других остаться, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Кроме того, он изменил жёсткий запрет на удалёнку: раньше разрешать её мог только Маск и только в крайних случаях. Теперь ответственность за сотрудника может взять на себя его руководитель, но он должен подтвердить, что подчинённый отлично выполняет свою работу. Также нужно как минимум раз в месяц проводить личные встречи с коллегами.
  • При этом, если Маск узнает, что менеджеры соврали ему — либо об эффективной работе своего подчинённого, либо о важности его роли в компании — их сразу же уволят.
  • Маск купил Twitter в конце октября 2022 года — и сразу уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В начале ноября компания сократила половину штата (около 3700 человек), а сам предприниматель запретил удалёнку и призвал штат приготовиться к «тяжёлым временам».
  • 14 ноября компания прекратила работу с большей частью внештатников без предупреждения, а 15 ноября Маск публично уволил несогласных с ним сотрудников. 16 ноября предприниматель поставил штату Twitter ультиматум: перейти на новый «хардкорный» режим или покинуть компанию с выходным пособием. Чтобы остаться, нужно было подтвердить согласие к вечеру 17 ноября.
Соцсети
Полина Лааксо
Twitter покинули, предположительно, сотни сотрудников, «без которых соцсеть не сможет работать» — СМИ Статьи редакции

Они отвечали за критические системы, оказывали круглосуточную техподдержку внутренним отделам, а также поддерживали ключевые системные библиотеки, которыми пользовались все инженерные команды.

Elon Musk @elonmusk
Маск тем временем шутит о смерти Twitter

#новость #twitter #илонмаск

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Мотает Маска, как дворника в день получки.

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Виктор Люлька

Прогнулся под сапогом пролетария.

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Иван Серик
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Вася Пражкин

Это такой прием - наезд-откат. Вы что, Трампа пропустили? Он 4 года этим публично занимался, мастер-классы показывал. Да и наш дед широко использует в практике.

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Виктор Люлька

Ну да, тут можно говорить все что угодно. Кроме *РОСКОМНАДЗОР* конечно же.

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Абырвалг Абырвалг

Да ладно, скинул лишних пассажиров с поезда и дальше поехал.

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Случайные фотографии

А что они там делают? Ну десяток разворачивает новые сервера. А остальные?? Что в твиттере нового разработали? Галочки?)

Мне кажется Маск правильно их кошмарит чтобы показать что этот ваш свитер ещё живой и работает. Цена поднимется и он его продаст.

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Rha

Ох, Илон, ну что ж ты сдал назад

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Олег Делинков

потому что понял, что дело пахнет жопой

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flash

Ещё одна новость про твитер очуменее другой)

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Виктор Сивашев

это увлекательный сериал)

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Илья Цыганков

твитер в центре внимания

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flash

Руководителям без этого нечего делать на хардхорном режиме?

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Axel Denisenko

Сенаторы-демократы просят Федеральную торговую комиссию США расследовать действия Илона Маска на посту главы Twitter.

В последние недели новый исполнительный директор Twitter Илон Маск предпринял тревожные шаги, которые подорвали безопасность и целостность платформы. Его действия могут представлять собой нарушение постановления FTC в отношении Twitter от 2011 года.
Мы призываем Комиссию следить за выполнением соглашения с Twitter и возбудить исполнительные действия против любых нарушений, недобросовестных или обманных методов ведения бизнеса, включая привлечение к гражданским штрафам и наложение ответственности на отдельных руководителей Twitter, где это необходимо.

https://www.engadget.com/democratic-senators-ftc-investigation-elon-musk-211903854.html

Democratic senators ask FTC to investigate Elon…
A group of Democratic senators have asked the FTC to investigate Elon Musk over his handling of…
www.engadget.com
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Серафима Зоряева

Понятно, казуалы

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Максим Горький

Упали, отжались - молодцы !

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Евгений Стагис

что то у него семь пятниц на неделе

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Бухой Пикачу

Ща вообще никого не загонишь в офис... а главное, нахера?

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Pavel Ivanov

«Астрологи объявили...»

Ну вы поняли.

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Банковский химик

В общем, инженеры не купились на угрозы, он стал через менеджеров заходить? Мол, следите там за ними, но чуть что - ваша голова с плеч!

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