Илон Маск встретился с разработчиками Twitter, которые «на самом деле пишут код», чтобы «лучше понять стек» Статьи редакции
Не приезжать он разрешил только тем, кто физически не может этого сделать или столкнулся с непредвиденными семейными обстоятельствами.
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- 18 ноября 2022 года Илон Маск попросил инженеров-разработчиков Twitter приехать в головной офис в Сан-Франциско, сообщили Platformer и CNBC со ссылкой на корпоративные письма от предпринимателя.
- Позже предприниматель также попросил разработчиков быть готовыми провести с ним «короткое ревью кода». По первым данным Platformer, в списке на встречу числилось 250 сотрудников.
- 19 ноября Маск опубликовал фотографии с прибывшими инженерами и показал доску с пометками. «Только что закончили ревью кода», — написал он и в ответ на один из комментариев сказал, что со времени своего прихода в компанию ни разу не видел в здании столько людей.
- По словам редактора Platformer Зои Шиффер, сотрудники «в замешательстве». Во-первых, 17 ноября руководство закрыло офисы Twitter до 21 ноября и отключило все пропуска. Во-вторых, раньше Маск практически не общался со штатом, а в этот раз отправил сразу несколько коротких писем подряд.
- В конце октября 2022 года Илон Маск купил Twitter и уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В начале ноября он сократил также половину штата и запретил удалёнку.
- 14 ноября компания прекратила работу с большей частью внештатников без предупреждения, а 15 ноября уволила публично несогласных с Маском сотрудников: один из них в ответ на критику кода предпринимателем сказал, что тот совершенно не понимает, о чём говорит.
- 16 ноября новый владелец поставил сотрудникам ультиматум: перейти на новый «хардкорный» режим или покинуть компанию. Чтобы остаться, нужно было подтвердить согласие к вечеру 17 ноября. Речь шла о «многих часах работы с высокой интенсивностью».
- 17 ноября СМИ сообщили, что Маск всё-таки разрешил сотрудникам работать удалённо, но только если их руководители докажут, что они «вносят заметный вклад» в развитие соцсети. Вместе с этим он пригрозил уволить менеджеров, которые будут приукрашивать успехи подчинённых.
- В тот же день компания объявила, что закроет офисы до 21 ноября на фоне массовых добровольных увольнений. Она боялась саботажа и хотела разобраться, чьи пропуска нужно отключить, писали источники. Сколько именно человек не захотело работать в «хардкорном» режиме — неизвестно. По данным NYT, речь шла о сотнях заявлений на увольнение.
Маск шо гуманитарий? Он же вроде физик, инженер, математик и все такое? А ему надо накидать тезисы кода, краткое содержание, весомые строки? Или он как философ, может годами разбирать строки? Кажется, какие-то строки неизвестного поэта или, по версии некоторых Плотина, философы изучают годами, а там 4-5 строк. Столько диссертаций и статей по этим самым весомым строкам написано
Бляяяя, синдром вахтера? Напоминает некоторые наши говенные компании, где начальник считает, что раз платит тебе зп - значит ты говно, которое обязано делать все, что скажут и не вякать)) А еще напоминает HR с тупыми вопросами типа кем себя видите через год
Чёт уже подзаебала ежедневная пустопорожняя хуета о твиторе и Маске.
Ого, оказывается, востребованные ай-тишники почему-то не захотели работать в харкорном режиме и предпочли добровольно уволиться, неожиданно, неправда ли?🤔
Ну все, началось. Путин встретился с рабочими из ФСО, которые на самом деле рабочие, что бы лучше понять, как работается, Путин встретился с рыбаками из ФСО, которые на самом деле рыбаки, что бы лучше понять как ловится рыба, Путин встретился с настоящими врачами из ФСО что бы лучше понять как врачуется. Им публичный образ одно и то же пиар агентсво делает?
Волк сошёл с ума - волк жуёт траву!
Мне всё это дико напоминает одну компанию в РФ. Это было в году так 2007, когда туда зашли крутые менеждеры из MS. В коде, правда, не разбирались совсем, но показали свою значимость и перенесли начало рабочего дня на полчаса раньше.
Похмелье подпадает под «физически не может этого сделать»?
Make Twitter Great Again