Прошу всех, кто на самом деле пишет код, явиться на десятый этаж в 14:00. Но перед этим пришлите мне, пожалуйста, тезисное описание того, какую пользу принёс ваш код за последние полгода, а также прикрепите десять скриншотов самых весомых строк из него. Спасибо.

(Ниже — следующее письмо.)

Если вы работаете удалённо, пожалуйста, всё равно пришлите письмо, а я попытаюсь организовать с вами видеозвонок. Не приходить можно только тем, кто физически не может добраться до штаб-квартиры или столкнулся с непредвиденными семейными обстоятельствами.

Я проведу короткие технические интервью, которые позволят мне лучше понять стек технологий Twitter. Спасибо.