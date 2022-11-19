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Соцсети
Полина Лааксо

Илон Маск встретился с разработчиками Twitter, которые «на самом деле пишут код», чтобы «лучше понять стек» Статьи редакции

Не приезжать он разрешил только тем, кто физически не может этого сделать или столкнулся с непредвиденными семейными обстоятельствами.

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Илон Маск с разработчиками
  • 18 ноября 2022 года Илон Маск попросил инженеров-разработчиков Twitter приехать в головной офис в Сан-Франциско, сообщили Platformer и CNBC со ссылкой на корпоративные письма от предпринимателя.

Прошу всех, кто на самом деле пишет код, явиться на десятый этаж в 14:00. Но перед этим пришлите мне, пожалуйста, тезисное описание того, какую пользу принёс ваш код за последние полгода, а также прикрепите десять скриншотов самых весомых строк из него. Спасибо.

(Ниже — следующее письмо.)

Если вы работаете удалённо, пожалуйста, всё равно пришлите письмо, а я попытаюсь организовать с вами видеозвонок. Не приходить можно только тем, кто физически не может добраться до штаб-квартиры или столкнулся с непредвиденными семейными обстоятельствами.

Я проведу короткие технические интервью, которые позволят мне лучше понять стек технологий Twitter. Спасибо.

Илон Маск в корпоративных письмах инженерам
  • Позже предприниматель также попросил разработчиков быть готовыми провести с ним «короткое ревью кода». По первым данным Platformer, в списке на встречу числилось 250 сотрудников.
  • 19 ноября Маск опубликовал фотографии с прибывшими инженерами и показал доску с пометками. «Только что закончили ревью кода», — написал он и в ответ на один из комментариев сказал, что со времени своего прихода в компанию ни разу не видел в здании столько людей.
  • По словам редактора Platformer Зои Шиффер, сотрудники «в замешательстве». Во-первых, 17 ноября руководство закрыло офисы Twitter до 21 ноября и отключило все пропуска. Во-вторых, раньше Маск практически не общался со штатом, а в этот раз отправил сразу несколько коротких писем подряд.
  • В конце октября 2022 года Илон Маск купил Twitter и уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В начале ноября он сократил также половину штата и запретил удалёнку.
  • 14 ноября компания прекратила работу с большей частью внештатников без предупреждения, а 15 ноября уволила публично несогласных с Маском сотрудников: один из них в ответ на критику кода предпринимателем сказал, что тот совершенно не понимает, о чём говорит.
  • 16 ноября новый владелец поставил сотрудникам ультиматум: перейти на новый «хардкорный» режим или покинуть компанию. Чтобы остаться, нужно было подтвердить согласие к вечеру 17 ноября. Речь шла о «многих часах работы с высокой интенсивностью».
  • 17 ноября СМИ сообщили, что Маск всё-таки разрешил сотрудникам работать удалённо, но только если их руководители докажут, что они «вносят заметный вклад» в развитие соцсети. Вместе с этим он пригрозил уволить менеджеров, которые будут приукрашивать успехи подчинённых.
  • В тот же день компания объявила, что закроет офисы до 21 ноября на фоне массовых добровольных увольнений. Она боялась саботажа и хотела разобраться, чьи пропуска нужно отключить, писали источники. Сколько именно человек не захотело работать в «хардкорном» режиме — неизвестно. По данным NYT, речь шла о сотнях заявлений на увольнение.

#twitter #новость #илонмаск

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9 комментариев
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 Dmitry Kolokolcev
а также прикрепите десять скриншотов самых весомых строк из него

Маск шо гуманитарий? Он же вроде физик, инженер, математик и все такое? А ему надо накидать тезисы кода, краткое содержание, весомые строки? Или он как философ, может годами разбирать строки? Кажется, какие-то строки неизвестного поэта или, по версии некоторых Плотина, философы изучают годами, а там 4-5 строк. Столько диссертаций и статей по этим самым весомым строкам написано

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Стерлядка Вяленая
Но перед этим пришлите мне, пожалуйста, тезисное описание того, какую пользу принёс ваш код за последние полгода, а также прикрепите десять скриншотов самых весомых строк из него. Спасибо.

Бляяяя, синдром вахтера? Напоминает некоторые наши говенные компании, где начальник считает, что раз платит тебе зп - значит ты говно, которое обязано делать все, что скажут и не вякать)) А еще напоминает HR с тупыми вопросами типа кем себя видите через год

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Duck

Чёт уже подзаебала ежедневная пустопорожняя хуета о твиторе и Маске.

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Михаил Иванович

Ого, оказывается, востребованные ай-тишники почему-то не захотели работать в харкорном режиме и предпочли добровольно уволиться, неожиданно, неправда ли?🤔

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Dmitry Kolokolcev

Ну все, началось. Путин встретился с рабочими из ФСО, которые на самом деле рабочие, что бы лучше понять, как работается, Путин встретился с рыбаками из ФСО, которые на самом деле рыбаки, что бы лучше понять как ловится рыба, Путин встретился с настоящими врачами из ФСО что бы лучше понять как врачуется. Им публичный образ одно и то же пиар агентсво делает?

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Я никто и звать меня никак

Волк сошёл с ума - волк жуёт траву!

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Sergei Timofeyev

Мне всё это дико напоминает одну компанию в РФ. Это было в году так 2007, когда туда зашли крутые менеждеры из MS. В коде, правда, не разбирались совсем, но показали свою значимость и перенесли начало рабочего дня на полчаса раньше.

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Вадим Д.

Похмелье подпадает под «физически не может этого сделать»?

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Дневник стартапера

Make Twitter Great Again

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