Соцсети
Многолетний супер_стар

Илон Маск анонсировал «амнистию» для заблокированных пользователей Twitter Статьи редакции

Но её не получат те, кто нарушал закон или распространял «вопиющий» спам.

  • 23 ноября 2022 года новый владелец Twitter спросил пользователей: должна ли соцсеть провести общую амнистию заблокированным аккаунтам. «За» проголосовали 72,4% опрошенных, и 24 ноября предприниматель объявил о старте амнистии «со следующей недели» (конец ноября-начало декабря).
  • Это второе крупное решение по модерации, которое принимает Маск, отмечает The Verge. Первым было возвращение в соцсеть бывшего президента США Дональда Трампа.
  • Издание указывает, что решение об амнистии фактически опровергает изначальные заявления Маска о том, что в Twitter создадут совет по модерации, до созыва которого «не будет приниматься никаких важных решений по контенту или восстановлению аккаунтов».
  • Также неясно, как восстановление большого количества заблокированных учётных записей, появлияет на работу соцсети: в начале ноября Twitter уволил 50% сотрудников — штат модераторов при этом сократился на 15%. Кроме того, по данным СМИ, соцсеть сократила 4400 из 5500 подрядчиков, которые занимались в том числе модерацией.
  • Reuters рассказывал, что Маск также обещал рекламодателям не допустить превращения Twitter в «доступный для всех ад». Рекламная выручка составляет основную статью доходов компании.

#новость #twitter #илонмаск

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25 комментариев
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 Дима Анонимный

это че, все кто писал про рiзати йо_ну ру*ню, которых я успешно прорепортил и забанил навсегда, вернутся? А также все кремлеботы, которые глумились над отравлением Навального?)) Ат души, Илона

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Eternal Hate

Наши пацанчики там где нужно всегда есть, всё под контролем😎 жду не дождусь когда Илон купит ютуб чтобы разблокировать канал звезда и Раша тудей

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Павел Шувалов

Илона пожалуй самый лучший и самый дорогой шпион, когда-либо завербованный РФ. Жду недождусь когда уже купит роскосмос что бы построить вместо него батутный центр.

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Leo Uvarov

а в чем трагедия? Кто то отнял у тебя маленький кусочек власти над миром? :)

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Бублик

А шо, либеральные модераторы твиттера за такое банили? Не против тамошней повесточки же.

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Ivan Cato

Жду возвращения моих забанненых акков с аудиторией в 300к.

Если вернут. Распечатаю себе футболку с принтом ниже.

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Михаил Романов

Там при разбане трампа на его профиле осталось 0 подписчиков, сейчас уже 90 миллионов, но это якобы из-за вновь подписавшихся. Так что видимо бан в твиттере автоматически отписывает всех подписавшихся и разбан это не отменяет

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Марат

напротив, он не набрал бы так быстро 90 млн, значит те кто были подписаны автоматически подписались снова + какое-то количество новых пользователей, как раз итого его старые 80 млн и 10 новых

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Маргарита Баженова

Походу Илон Маск оплатил PR-кампанию на VC. Каждый день новости про Twitter

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Анастасия Коваль

Да не только тут, он повсюду)

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Ed R

Знаете что это мне напоминает? уход всяких брендов из РФ - они тоже четко по расписанию уходили, не более одного в день, потом раз в неделю.
Причем один бренд мог создать несколько инфоповодов - сначала они «приостановили», «потом искали директора», потом «согласовывали условие сделки» и так далее.

Вот и Маск идет по их пути. Если пофантазировать, то следующей новостью будет зеленый стикер с птичкой для амнистированных, как символ выпущенного на свободу.

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Михаил Зеленин

А реабилитированными их будут признавать? Появится ли в твиттере «мемориал»- ведущий списки забаненных?

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Максим Горький

бэджик "жертва репресиий" будет, но за дополнительную рлату.

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Ware Wow

buy viagra, cheap cialis.

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Веб Инструменты

Тот кому нужен был этот Твиттер уже давно нашли способ обойти блокировку. Тем кого заблокировали и он не склонен возвращаться навряд ли поведется на такую щедрость.

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Ed R

Раньше амнистия была из лагерей, а сейчас из какого-то твиттера.

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Вадим Д.

Всё дерьмо вернётся обратно? Главное, чтобы спам был "не вопиющим".
"Вопиющность" как замеряют, вот прям интересно.

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Дмитрий Смоляков

походу,если пользователи за это проголосуют

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Dmitriy Filippov

воистинну у богатых свои причуды

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Pavel Voronkov

Хочешь амнистию, оплати галочку $8/mo.

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Светлана

Идите работайте, учитесь - сидите в соцсетях Бездельники

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Faith no More

вот вам и подарочек на новый год, гоблины вернутся в твитер

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Pavel Voronkov

Мы же уже выяснили - тень наступает.

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Daniel de Lion

Вот это я понимаю бизнес-подход. Зачем не зарабатывать, когда можно зарабатывать?! 👍🏼

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Игорь Протасов

За 8 баксов?

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