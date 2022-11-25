Илон Маск анонсировал «амнистию» для заблокированных пользователей Twitter Статьи редакции
Но её не получат те, кто нарушал закон или распространял «вопиющий» спам.
- Это второе крупное решение по модерации, которое принимает Маск, отмечает The Verge. Первым было возвращение в соцсеть бывшего президента США Дональда Трампа.
- Издание указывает, что решение об амнистии фактически опровергает изначальные заявления Маска о том, что в Twitter создадут совет по модерации, до созыва которого «не будет приниматься никаких важных решений по контенту или восстановлению аккаунтов».
- Также неясно, как восстановление большого количества заблокированных учётных записей, появлияет на работу соцсети: в начале ноября Twitter уволил 50% сотрудников — штат модераторов при этом сократился на 15%. Кроме того, по данным СМИ, соцсеть сократила 4400 из 5500 подрядчиков, которые занимались в том числе модерацией.
- Reuters рассказывал, что Маск также обещал рекламодателям не допустить превращения Twitter в «доступный для всех ад». Рекламная выручка составляет основную статью доходов компании.
1400 просмотров
это че, все кто писал про рiзати йо_ну ру*ню, которых я успешно прорепортил и забанил навсегда, вернутся? А также все кремлеботы, которые глумились над отравлением Навального?)) Ат души, Илона
Наши пацанчики там где нужно всегда есть, всё под контролем😎 жду не дождусь когда Илон купит ютуб чтобы разблокировать канал звезда и Раша тудей
Илона пожалуй самый лучший и самый дорогой шпион, когда-либо завербованный РФ. Жду недождусь когда уже купит роскосмос что бы построить вместо него батутный центр.
а в чем трагедия? Кто то отнял у тебя маленький кусочек власти над миром? :)
А шо, либеральные модераторы твиттера за такое банили? Не против тамошней повесточки же.
Жду возвращения моих забанненых акков с аудиторией в 300к.
Если вернут. Распечатаю себе футболку с принтом ниже.
Там при разбане трампа на его профиле осталось 0 подписчиков, сейчас уже 90 миллионов, но это якобы из-за вновь подписавшихся. Так что видимо бан в твиттере автоматически отписывает всех подписавшихся и разбан это не отменяет
напротив, он не набрал бы так быстро 90 млн, значит те кто были подписаны автоматически подписались снова + какое-то количество новых пользователей, как раз итого его старые 80 млн и 10 новых
Походу Илон Маск оплатил PR-кампанию на VC. Каждый день новости про Twitter
Да не только тут, он повсюду)
Знаете что это мне напоминает? уход всяких брендов из РФ - они тоже четко по расписанию уходили, не более одного в день, потом раз в неделю.
Причем один бренд мог создать несколько инфоповодов - сначала они «приостановили», «потом искали директора», потом «согласовывали условие сделки» и так далее.
Вот и Маск идет по их пути. Если пофантазировать, то следующей новостью будет зеленый стикер с птичкой для амнистированных, как символ выпущенного на свободу.
А реабилитированными их будут признавать? Появится ли в твиттере «мемориал»- ведущий списки забаненных?
бэджик "жертва репресиий" будет, но за дополнительную рлату.
buy viagra, cheap cialis.
Тот кому нужен был этот Твиттер уже давно нашли способ обойти блокировку. Тем кого заблокировали и он не склонен возвращаться навряд ли поведется на такую щедрость.
Раньше амнистия была из лагерей, а сейчас из какого-то твиттера.
Всё дерьмо вернётся обратно? Главное, чтобы спам был "не вопиющим".
"Вопиющность" как замеряют, вот прям интересно.
походу,если пользователи за это проголосуют
воистинну у богатых свои причуды
Хочешь амнистию, оплати галочку $8/mo.
Идите работайте, учитесь - сидите в соцсетях Бездельники
вот вам и подарочек на новый год, гоблины вернутся в твитер
Мы же уже выяснили - тень наступает.
Вот это я понимаю бизнес-подход. Зачем не зарабатывать, когда можно зарабатывать?! 👍🏼
За 8 баксов?