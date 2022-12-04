У «ВКонтакте» сбой: пользователи пожаловались, что не могут отправить сообщения Статьи редакции
В соцсети говорят, что проблема затронула «некоторых пользователей», скоро сервис снова заработает как обычно.
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- Сбой произошёл вечером 4 декабря 2022 года, следует из жалоб пользователей в Twitter.
- Сервис детектора сбоев от Brand Analytics на 20:00 мск зафиксировал около 190 жалоб на сбой по всей России, но больше всего сообщений из Москвы и Санкт-Петербурга.
- Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что некоторые пользователи могут «кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений». В ближайшее время соцсеть обещает всё починить.
На VC.ru так точно. К примеру, у меня во ВК даже аккаунта уже давно нет.
Vk давно уже «лежит». Уж не знаю, через какие сервера ходят запросы, но скорость работы соцсети отвратительная.
Госконтроль за сетью убил детище Дурова давно.
Сейчас набегут «эксперты» и начнут петь песни что ВК живее всех живых 😂😂😂
Ну порнуху там неплохо смотреть!
Большой выбор, качество хорошее и скорость не плохая! А, что там ещё и сообщения отправлять можно?!
Как же все зациклены на социальной сети. Вот когда скорая не успеет на ваш вызов, вот тогда будет беда. А без социальной сети жить вполне реально.
Да и без автомобилей жить вполне реально, раньше деды вообще в пещерах рожали и не бубнили
Ну как.
Если у людей отобрать космос - останется скотсеть.
Жыдь то надо
Никто не пользуется, но все отписались что сообщения не отправляются ))) вы там либо одно либо другое
Это как все знают до цитат, что там по телевизору в ток-шоу показывают, но "телек 300 лет не смотрю" -)
Хоронили твиттер после увольнение важных инженер, порвали два вконтакте
Ужас какой! Что за год, одна новость страшнее другой.... То яндекс такси не вызвать, то в вк сообщение не отправить 😱
Что же будут делать эти несчастные люди? Неужто начнут пользоваться настоящими мессенджерами?
Не дай божэ созваниваться начнут
нет у это совсем жестоко)
Каждый пост о вк так забавно триггерит юзеров в виси)
Можете кидать дизы, но так забавно, как в виси сидят 2.5 вообще не репрезентативных человека и пишут, что никто не пользуется в вк) Как вы вообще узнаете, что никто не сидит в вк, если сами там не сидите, как и ваши друзья, которые, конечно же, являются максимально репрезентативной выборкой огромного населения СНГ?) Насколько же вы далеки от реальности и забываете о том, что среднестатистический россиянин и в принципе житель СНГ все еще заходит в вк каждый день, все студенты и школьники все еще сидят в групповых чатах, да и просто общаются между собой, присылая параллельно постироничные мемы или слушая музыку)
Еще и комментарии людей максимально 'бизнесовые', шуток минимум, все по делу и контексту новостей, нормас)
ужас какой, надо срочно статью, срочно в топы, не может отправить сообщения...
что за инфантильное днище? откудо это информационый помет так хлещет? ну не может и не может, всем насрать. зачем сразу новость писать?
А зачем девки с накачанными буферами и губами постят в инсту свои тарелки с салатом?
О божечки...
Отправить сообщения вконтакте не могут, потому отправляют хоть куда-то. Например, в Твиттер
Меньше сообщений отправят - меньше поводов будет доебаться тов майору.
Товарищ майор на перекус ушёл - читать некому, а без прочтения - низззззя
Как страшно жить...
а можно больше бизнес новостей на vc ? кто там лёг не должно здесь всплывать
а если бизнес у кого то через это?
Oh no! Anyway...
А сегодня выходной, у ВКонтакте сбой.
Потому что надо пользоваться мессенджерами для отправки сообщений.
Неиллюзорное чувство, что общаться вкалтакте остались одни ретарды.
Товарищ майор забыл вынуть свой ... из сетевой розетки))
Соц сети это уже всё, нужна свежая кровь, но её нет.