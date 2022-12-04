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Соцсети
Былой франт

У «ВКонтакте» сбой: пользователи пожаловались, что не могут отправить сообщения Статьи редакции

В соцсети говорят, что проблема затронула «некоторых пользователей», скоро сервис снова заработает как обычно.

2308 просмотров
Обновлено в 20:45. В компании сообщили, что все сервисы работают в обычном режиме.
  • Сбой произошёл вечером 4 декабря 2022 года, следует из жалоб пользователей в Twitter.
Ира @_ira_ro_

даже без нормального доступа все идут в тви, чтобы знать, что вк лег не только у них

#вкживи

DIA🎨 @forever_odin

в россии есть стабильность, и эта стабильность - #вкживи

  • Сервис детектора сбоев от Brand Analytics на 20:00 мск зафиксировал около 190 жалоб на сбой по всей России, но больше всего сообщений из Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что некоторые пользователи могут «кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений». В ближайшее время соцсеть обещает всё починить.
Скриншот с сайта Brand Analytics

#новость #вконтакте

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53 комментария
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 Konstantin V
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Модный кран

На VC.ru так точно. К примеру, у меня во ВК даже аккаунта уже давно нет.

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3 комментария
Семён Горбунков

Vk давно уже «лежит». Уж не знаю, через какие сервера ходят запросы, но скорость работы соцсети отвратительная.
Госконтроль за сетью убил детище Дурова давно.

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Roman Vasilev

Сейчас набегут «эксперты» и начнут петь песни что ВК живее всех живых 😂😂😂

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7 комментариев
Иван Серик

Ну порнуху там неплохо смотреть!
Большой выбор, качество хорошее и скорость не плохая! А, что там ещё и сообщения отправлять можно?!

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Евгений Широков

Как же все зациклены на социальной сети. Вот когда скорая не успеет на ваш вызов, вот тогда будет беда. А без социальной сети жить вполне реально.

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Andrey Osipov

Да и без автомобилей жить вполне реально, раньше деды вообще в пещерах рожали и не бубнили

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5 комментариев
Виктор Петров

Ну как.
Если у людей отобрать космос - останется скотсеть.
Жыдь то надо

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Andrei M

Никто не пользуется, но все отписались что сообщения не отправляются ))) вы там либо одно либо другое

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Я никто и звать меня никак

Это как все знают до цитат, что там по телевизору в ток-шоу показывают, но "телек 300 лет не смотрю" -)

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2 комментария
Михаил Романов

Хоронили твиттер после увольнение важных инженер, порвали два вконтакте

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Брянский Бренд
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Sergey T
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Егор Орлов

Ужас какой! Что за год, одна новость страшнее другой.... То яндекс такси не вызвать, то в вк сообщение не отправить 😱

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Советник Альянса
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1 комментарий
Вадим Д.

Что же будут делать эти несчастные люди? Неужто начнут пользоваться настоящими мессенджерами?

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Timur Rossiev

Не дай божэ созваниваться начнут

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1 комментарий
Автомат Томпсона

нет у это совсем жестоко)

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Render

Каждый пост о вк так забавно триггерит юзеров в виси)

Можете кидать дизы, но так забавно, как в виси сидят 2.5 вообще не репрезентативных человека и пишут, что никто не пользуется в вк) Как вы вообще узнаете, что никто не сидит в вк, если сами там не сидите, как и ваши друзья, которые, конечно же, являются максимально репрезентативной выборкой огромного населения СНГ?) Насколько же вы далеки от реальности и забываете о том, что среднестатистический россиянин и в принципе житель СНГ все еще заходит в вк каждый день, все студенты и школьники все еще сидят в групповых чатах, да и просто общаются между собой, присылая параллельно постироничные мемы или слушая музыку)

Еще и комментарии людей максимально 'бизнесовые', шуток минимум, все по делу и контексту новостей, нормас)

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Саша

ужас какой, надо срочно статью, срочно в топы, не может отправить сообщения...

что за инфантильное днище? откудо это информационый помет так хлещет? ну не может и не может, всем насрать. зачем сразу новость писать?

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Павел Иванов

А зачем девки с накачанными буферами и губами постят в инсту свои тарелки с салатом?

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1 комментарий
Кто-то такой

О божечки...

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Юрий Б.

Отправить сообщения вконтакте не могут, потому отправляют хоть куда-то. Например, в Твиттер

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Алексей Сахаров

Меньше сообщений отправят - меньше поводов будет доебаться тов майору.

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Я никто и звать меня никак

Товарищ майор на перекус ушёл - читать некому, а без прочтения - низззззя

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Олег Макаров

Как страшно жить...

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DeepFakescovery channel

а можно больше бизнес новостей на vc ? кто там лёг не должно здесь всплывать

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Владимир Кузнецов

а если бизнес у кого то через это?

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Покойный историк

Oh no! Anyway...

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Вадим Д.

А сегодня выходной, у ВКонтакте сбой.
Потому что надо пользоваться мессенджерами для отправки сообщений.

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Эм и точка

Неиллюзорное чувство, что общаться вкалтакте остались одни ретарды.

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Пыня Окурок

Товарищ майор забыл вынуть свой ... из сетевой розетки))

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Genio Genio

Соц сети это уже всё, нужна свежая кровь, но её нет.

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