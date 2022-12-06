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Соцсети
Процентный кубок

В России официально представили соцсеть Looky с автоматическим переносом профиля из Instagram* Статьи редакции

По словам создателей, инвестиции в проект уже превысили 160 млн рублей.

3892 просмотров
  • Презентация прошла на YouTube. Looky запустила российская команда под руководством Егора Яковлева. Он в том числе основал стриминговый сервис Tvigle и руководил онлайн-кинотеатром Start во время его запуска.
  • Среди преимуществ соцсети разработчики называют перенос в Looky профилей, постов и подписок из Instagam* в «один клик». Посты, которые пользователь будет постить в американской соцсети после переноса, будут дублироваться в Looky, но в обратную сторону это не работает.
  • В соцсети есть все основные функции Instagram*, заявили разработчики: публикация постов, лайки и рекомендации, «Истории», фильтры, встроенный мессенджер и так далее. Среди новых функций — сортировка постов по тематическим папкам и публикация внешних ссылок в постах.
Приложение Looky в App Store
Приложение Looky в App Store
  • Кроме того, в Looky есть донаты и встроенная программа лояльности с использованием блокчейна и NFT: за публикации, привлечение новых подписчиков и другие действия пользователи получают виртуальные награды — Looks (луксы), которые можно коллекционировать и обменивать на подарки, получать доступ к дополнительным фичам.
Скриншот из презентации
  • Приложение доступно в App Store, Google Play и App Gallery. Чтобы зарегистрироваться, нужно ввести номер телефона или email, а затем присланный код авторизации. После этого приложение предлагает синхронизировать аккаунт с Instagram* или создать новый.
  • По словам Яковлева, штаб-квартира компании находится в Москве. Там же работает и большая часть команды, но «некоторое небольшое количество» сотрудников работает из-за границы.

В прошедшем году, инвестиции — уже затраченные деньги, составили более 160 млн рублей. Гораздо более амбициозные планы у нас на следующий год. Мы, понятно, эти цифры официально не раскрываем, потому что мы частная компания. Но со своей стороны хочу сказать, что те ресурсы, которые есть у компании, их достаточно для решения основных задач, которые ставит команда.

Егор Яковлев
  • РБК писал в ноябре 2022 года, что в правительстве рассмотрели российские аналоги TikTok, Instagram* и Zoom. Среди представленных и предварительно одобренных проектов, по словам источников, был и Looky.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #looky

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101 комментарий
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 Arthur N

Очередной мёртворождённый клон Инстаграма, делаем ставки, когда умрёт. Ставлю на лето 2023

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Дмитрий Зима

а что так долго? сейчас пару дней пошумит инфополе и потом никто и не вспомнит. сколько их было только за этот год

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Grandzlo

Даже не запуститься. Бабки как обычно уже истрачены на PR.

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Сергей Мазур

что мертво, умереть не может

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Dmitry Voloshin

Уже мертво. RIP

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ЯжПрограммист
Презентация прошла на YouTube

А че не на рутубе? Целевая аудитория то там

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Качан Водки

потому что на рутубе никого нет :-)

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1 комментарий
Алексей Пахомов

именно такая прекрасная платформа,а главное наша

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Айрат Галиуллин

«160 млн уже составили затраты, впереди более амбициозные планы» … лол

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Grandzlo

Тратить деньги - это тоже работа.

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2 комментария
Пришелец 19

Впереди миллиардные затраты из госбюджета!

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Качан Водки

Ща, как все инфлюенсеры ломанутся....

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Ilya Ilchenko

Главное чтоб ничего не сломали себе

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6 комментариев
Alexey QuQu

Надеюсь что они оттуда больше не выйдут

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Этнический кофе

Ну в целом уровень понятен

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Айрат Галиуллин

Уровень 160 млн йопта, пушка бомба 🤣

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Vitaliy Ivanov

Это минимализм, вы не понимаете 😡

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bastardos_no_pasaran

Лебедева на них нет

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Алый ихтиандр

А это в поддержку черных, так сказать толерантность

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Айрат Галиуллин

Жестокий интерфейс

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Дмитрий Зима

жаль нельзя опросы вставлять: взлетит или упадет

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Пришелец 19

Упадет или не взлетит

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Кузьмич

Он упадет пока опрос будете составлять)

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Игорь

Нет, спасибо. Инста+впн пользуемся дальше.

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Качан Водки

Вангую, новость в 2024: проект Looky не смог поднять инвестиции и проект закрыли. Верните кнопку "не взлетит"

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Вячеслав Грачунов

Вангую новости не будет - загнётся тихо, никто и не вспомнит

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Pavel Cree

Гораздо раньше.

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VLAD

А куда делся скрепный Росграмм?

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Айрат Галиуллин

Канул вместе с одногруппником Дурова

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3 комментария
Christy Guerra

не сп*здили,а вдохновились

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Перспективный Петя

Ярус, Looky, Yappy кто этим пользуется вообще?

Кажется, что кроме телеги и ЯндексКарт другие приложения вообще не нужны 😄

А да, ещё Lensa установил на недельку 😊

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Император Нолимоций

А помните, был еще Клабхауз. Где-то месяц.

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Кирилл Трубецкой

Ну очень современно

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Alexey QuQu

А чем не нравится современная капча?

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Старший кот

а как роботов отвадить?

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3 комментария
Mike Elkin

какая то не скрепная капча

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Alexander Nemtsov

Интерфейс такой же. Видит бог я не понимаю, заблочили инсту- сделайте подобие, которое решало бы те задачи, которая закрывала инста, добавьте уникальные фишки, которых нигде нет…но проще слизывать все, включая интерфейс. О какой серьезности можно говорить, если продукт делают по копирке, а после выдадут это за отечественный уникум. Со стороны ( особенно за кордоном) это выглядит очень ущербно и смешно одновременно.
С такими стратегами ( кто на это давал $ и одобрял) мы так и будем страной третьего мира.

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Антон Фень

Уже есть эти подобии. Например Now

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Alexander Nemtsov

ЗЫ: а дизайнером приложения случайно было не агентство, которое запилило Озонию?

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Зеленый самолетик

"встроенная программа лояльности с использованием блокчейна и NFT"

Дальше можно не качать

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Этнический кофе

Убейте мой английский 🩸🩸😵

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bastardos_no_pasaran

Ebashu looksy!

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Alexey QuQu

Looky_official - как же тошнит от этих дополнительных приставок.

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Alexander Klimanskiy

Вот это душевно

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Alexey QuQu

Ну действительно же так

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Николай Марков

😂😂😂😂

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Старший кот

у меня норм.

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bastardos_no_pasaran

видимо, из онлифанса тоже профиля переносить можно

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Дмитрий Зима

на скринах интерфейс почти полная копия инсты, сколько приложение проживет в магазинах если инста жалобу накатает?

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Айрат Галиуллин

Они без жалоб то не выживут, что уж ты 😀

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Качан Водки

Вангую, новость через час - лег сервер Looky

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Alexander Klimanskiy

Сервер Луки лёг и загрустил

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Лина Ангел

А таргет будет?

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Bo.G

кто... кому представил?
куча странных названий...
а где в этой сети модный "искусственный интеллект"?
нет ии, все зря

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Игорь Мазаев

Лоохи — видел рекламу этой соц. сети в гаражном кооперативе 🤷‍♂️🧘

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Алый ихтиандр

Хуюки

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Александр Саввин

Вся ирония в том, что грустнограм, написанный по фану за несколько дней более популярен, чем все эти инвестиционные мертворожденные клоны.

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Император Нолимоций

Про Великие луки шутили уже?

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Ivan Safronov

а почему презентация на ютубе, а не на отечественном рутубе?

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Dmitry Voloshin

Навскидку, за 160 000 000 можно сделать 500 таких сервисов. Сука, куда они это тратят.

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George Bizarre

Ну вот у меня куча идей, например.

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Случайные фотографии

А вы вот все правда не понимаете почему клон запущенный в упадочной стране населением размером с деревню Китая мертворожденный? Реально думаете из-за удобства дизайна фишек, а не потому что там физически нет аудитории и рекламодателей?

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Последний Шанс

Цветосочетание от Badoo

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Образованный танк88

Ой! Отчественный заменитель и аналог Инстаграма!
Никогда такого не было и вот опять!

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2X.

У этого looky будет такая же судьба как у явно уже неживого yappy? Который раскручивали как топовейшую платформу и замену TikTok , а по итогу оказалось что это бесполезная ерунда. И в этой "замене" инстаграмма наверняка будет тоже самое - 3 фотографии, 2 скачивания.

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Дмитрий Зима

прочитал про яппи и сразу реклама перед глазами его... фуу (при всем при том что пропаганду вроде как запретили)

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Xi

Понятное дело, что проект мертворожденный, но все же жаль, что у инстаграма нет вменяемых аналогов. Все же Фейсбук его окончательно превращает в рекламную помойку. Думаю там и аудитория становится все менее активной, а может и сокращается потихоньку.

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Никита Иванов

Так это же снапстер от Дурова. Руководство ВК, которые решили закрыть снапспер в свое время полные мудаки))

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Alexey Melikhov

То есть копируем экстремистов получается? 🧐

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George Bizarre

Ясно-понятно

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Anton Gamskiy

"Посты, которые пользователь будет постить в американской соцсети после переноса, будут дублироваться в Looky, но в обратную сторону это не работает." Классно, даже если человек забьёт на эти Луки и будет пользоваться Инстаграмом, можно будет инвесторам говорить про 100500 миллионов активных пользователей как любит делать ВК.

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Владимир

У парня на толстовке интересные луки прорисовываются. Можно сделать тотемным животным.

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Этнический кофе

Случайно прочитал как Sooky.

Простите🫢

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Андрей Лучина

Неслучайно

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Император Нолимоций

Так было бы гораздо лучше, кстати.

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Влад

Ещё один клон
Никаких инноваций
Никаких новых идей
Не долго будет жить проект имхо

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Старший кот

фича по переносу это гуд.
все зависит от того, произойдет вирусный эффект или нет.
ну и от стабильности приложения.
блогеры щас за реальную денюжку (если есть у проекта)
проинформируют публику, остальные пойдут за фантики.
норм вариант

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Айрат Галиуллин

Ты уже залил свою первую фотку?

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1 комментарий
Вадим Д.

И зачем они это представили?

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Mista

А почему домен .com?

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Глебушка

Это доменная зона для коммерческих структур

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Александр Саввин

Мммм, ху*та!

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Evgeny Afanasev

Так, обычный CRUD судя по всему, поиск полнотекстовый скорее всего, UI полностью скопированный. Таких поделок на гитаре пруд пруди. А каких то уникальных фишек не сильно видно, а алгоритм рекомендаций скорее всего тоже с опен сорса стащили, который вряд ли будет что то ролевантное показывать

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Сергей Бевз

Думаю, когда заблокируют YouTube, в России выстрелит видеохостинг, который объединит в себе длинные видео, shorts'ы и стримы. И, желательно, чтобы в течение 10 лет там очень плохо работала модерация (как это было с VK и YouTube), чтобы люди заливали туда пиратские фильмы, 18+ и т.п. контент.

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Murat Oshroev

Я не совсем понимаю, почему Looks? Почему нельзя назвать Образы или Лица? Правой рукой мы против англицизмов, а левой ногой луксы пилим

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