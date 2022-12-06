В прошедшем году, инвестиции — уже затраченные деньги, составили более 160 млн рублей. Гораздо более амбициозные планы у нас на следующий год. Мы, понятно, эти цифры официально не раскрываем, потому что мы частная компания. Но со своей стороны хочу сказать, что те ресурсы, которые есть у компании, их достаточно для решения основных задач, которые ставит команда.