В России официально представили соцсеть Looky с автоматическим переносом профиля из Instagram* Статьи редакции
По словам создателей, инвестиции в проект уже превысили 160 млн рублей.
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- Презентация прошла на YouTube. Looky запустила российская команда под руководством Егора Яковлева. Он в том числе основал стриминговый сервис Tvigle и руководил онлайн-кинотеатром Start во время его запуска.
- Среди преимуществ соцсети разработчики называют перенос в Looky профилей, постов и подписок из Instagam* в «один клик». Посты, которые пользователь будет постить в американской соцсети после переноса, будут дублироваться в Looky, но в обратную сторону это не работает.
- В соцсети есть все основные функции Instagram*, заявили разработчики: публикация постов, лайки и рекомендации, «Истории», фильтры, встроенный мессенджер и так далее. Среди новых функций — сортировка постов по тематическим папкам и публикация внешних ссылок в постах.
- Кроме того, в Looky есть донаты и встроенная программа лояльности с использованием блокчейна и NFT: за публикации, привлечение новых подписчиков и другие действия пользователи получают виртуальные награды — Looks (луксы), которые можно коллекционировать и обменивать на подарки, получать доступ к дополнительным фичам.
- Приложение доступно в App Store, Google Play и App Gallery. Чтобы зарегистрироваться, нужно ввести номер телефона или email, а затем присланный код авторизации. После этого приложение предлагает синхронизировать аккаунт с Instagram* или создать новый.
- По словам Яковлева, штаб-квартира компании находится в Москве. Там же работает и большая часть команды, но «некоторое небольшое количество» сотрудников работает из-за границы.
- РБК писал в ноябре 2022 года, что в правительстве рассмотрели российские аналоги TikTok, Instagram* и Zoom. Среди представленных и предварительно одобренных проектов, по словам источников, был и Looky.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Очередной мёртворождённый клон Инстаграма, делаем ставки, когда умрёт. Ставлю на лето 2023
а что так долго? сейчас пару дней пошумит инфополе и потом никто и не вспомнит. сколько их было только за этот год
Даже не запуститься. Бабки как обычно уже истрачены на PR.
что мертво, умереть не может
Уже мертво. RIP
А че не на рутубе? Целевая аудитория то там
потому что на рутубе никого нет :-)
именно такая прекрасная платформа,а главное наша
«160 млн уже составили затраты, впереди более амбициозные планы» … лол
Тратить деньги - это тоже работа.
Впереди миллиардные затраты из госбюджета!
Ща, как все инфлюенсеры ломанутся....
Главное чтоб ничего не сломали себе
Надеюсь что они оттуда больше не выйдут
Ну в целом уровень понятен
Уровень 160 млн йопта, пушка бомба 🤣
Это минимализм, вы не понимаете 😡
Лебедева на них нет
А это в поддержку черных, так сказать толерантность
Жестокий интерфейс
жаль нельзя опросы вставлять: взлетит или упадет
Упадет или не взлетит
Он упадет пока опрос будете составлять)
Нет, спасибо. Инста+впн пользуемся дальше.
Вангую, новость в 2024: проект Looky не смог поднять инвестиции и проект закрыли. Верните кнопку "не взлетит"
Вангую новости не будет - загнётся тихо, никто и не вспомнит
Гораздо раньше.
А куда делся скрепный Росграмм?
Канул вместе с одногруппником Дурова
не сп*здили,а вдохновились
Ярус, Looky, Yappy кто этим пользуется вообще?
Кажется, что кроме телеги и ЯндексКарт другие приложения вообще не нужны 😄
А да, ещё Lensa установил на недельку 😊
А помните, был еще Клабхауз. Где-то месяц.
Ну очень современно
А чем не нравится современная капча?
а как роботов отвадить?
какая то не скрепная капча
Интерфейс такой же. Видит бог я не понимаю, заблочили инсту- сделайте подобие, которое решало бы те задачи, которая закрывала инста, добавьте уникальные фишки, которых нигде нет…но проще слизывать все, включая интерфейс. О какой серьезности можно говорить, если продукт делают по копирке, а после выдадут это за отечественный уникум. Со стороны ( особенно за кордоном) это выглядит очень ущербно и смешно одновременно.
С такими стратегами ( кто на это давал $ и одобрял) мы так и будем страной третьего мира.
Уже есть эти подобии. Например Now
ЗЫ: а дизайнером приложения случайно было не агентство, которое запилило Озонию?
"встроенная программа лояльности с использованием блокчейна и NFT"
Дальше можно не качать
Убейте мой английский 🩸🩸😵
Ebashu looksy!
Looky_official - как же тошнит от этих дополнительных приставок.
Вот это душевно
Ну действительно же так
😂😂😂😂
у меня норм.
видимо, из онлифанса тоже профиля переносить можно
на скринах интерфейс почти полная копия инсты, сколько приложение проживет в магазинах если инста жалобу накатает?
Они без жалоб то не выживут, что уж ты 😀
Вангую, новость через час - лег сервер Looky
Сервер Луки лёг и загрустил
А таргет будет?
кто... кому представил?
куча странных названий...
а где в этой сети модный "искусственный интеллект"?
нет ии, все зря
Лоохи — видел рекламу этой соц. сети в гаражном кооперативе 🤷♂️🧘
Хуюки
Вся ирония в том, что грустнограм, написанный по фану за несколько дней более популярен, чем все эти инвестиционные мертворожденные клоны.
Про Великие луки шутили уже?
а почему презентация на ютубе, а не на отечественном рутубе?
Навскидку, за 160 000 000 можно сделать 500 таких сервисов. Сука, куда они это тратят.
Ну вот у меня куча идей, например.
А вы вот все правда не понимаете почему клон запущенный в упадочной стране населением размером с деревню Китая мертворожденный? Реально думаете из-за удобства дизайна фишек, а не потому что там физически нет аудитории и рекламодателей?
Цветосочетание от Badoo
Ой! Отчественный заменитель и аналог Инстаграма!
Никогда такого не было и вот опять!
У этого looky будет такая же судьба как у явно уже неживого yappy? Который раскручивали как топовейшую платформу и замену TikTok , а по итогу оказалось что это бесполезная ерунда. И в этой "замене" инстаграмма наверняка будет тоже самое - 3 фотографии, 2 скачивания.
прочитал про яппи и сразу реклама перед глазами его... фуу (при всем при том что пропаганду вроде как запретили)
Понятное дело, что проект мертворожденный, но все же жаль, что у инстаграма нет вменяемых аналогов. Все же Фейсбук его окончательно превращает в рекламную помойку. Думаю там и аудитория становится все менее активной, а может и сокращается потихоньку.
Так это же снапстер от Дурова. Руководство ВК, которые решили закрыть снапспер в свое время полные мудаки))
То есть копируем экстремистов получается? 🧐
Ясно-понятно
"Посты, которые пользователь будет постить в американской соцсети после переноса, будут дублироваться в Looky, но в обратную сторону это не работает." Классно, даже если человек забьёт на эти Луки и будет пользоваться Инстаграмом, можно будет инвесторам говорить про 100500 миллионов активных пользователей как любит делать ВК.
У парня на толстовке интересные луки прорисовываются. Можно сделать тотемным животным.
Случайно прочитал как Sooky.
Простите🫢
Неслучайно
Так было бы гораздо лучше, кстати.
Ещё один клон
Никаких инноваций
Никаких новых идей
Не долго будет жить проект имхо
фича по переносу это гуд.
все зависит от того, произойдет вирусный эффект или нет.
ну и от стабильности приложения.
блогеры щас за реальную денюжку (если есть у проекта)
проинформируют публику, остальные пойдут за фантики.
норм вариант
Ты уже залил свою первую фотку?
И зачем они это представили?
А почему домен .com?
Это доменная зона для коммерческих структур
Мммм, ху*та!
Так, обычный CRUD судя по всему, поиск полнотекстовый скорее всего, UI полностью скопированный. Таких поделок на гитаре пруд пруди. А каких то уникальных фишек не сильно видно, а алгоритм рекомендаций скорее всего тоже с опен сорса стащили, который вряд ли будет что то ролевантное показывать
Думаю, когда заблокируют YouTube, в России выстрелит видеохостинг, который объединит в себе длинные видео, shorts'ы и стримы. И, желательно, чтобы в течение 10 лет там очень плохо работала модерация (как это было с VK и YouTube), чтобы люди заливали туда пиратские фильмы, 18+ и т.п. контент.
Я не совсем понимаю, почему Looks? Почему нельзя назвать Образы или Лица? Правой рукой мы против англицизмов, а левой ногой луксы пилим