Соцсеть ro:, которая обещает перечислять 80% рекламных доходов в российские НКО, привлекла $300 тысяч Статьи редакции
Инвестиции потратят на новые функции и тесты за рубежом.
- Инвесторами проекта стали предприниматели Михаил и Александр Исмагиловы, которые летом 2021 года уже инвестировали $400 тысяч, объявил стартап. Там уточнили, что это первая часть будущего более крупного раунда, на котором определят оценку компании. В следующем раунде, по словам сооснователя Андрея Ващенко, проект рассчитывает привлечь не менее $5 млн.
- Сделка прошла в формате SAFE (simple agreement for future equity, соглашение о будущем капитале). Инвестиции компания потратит на новые функции в приложении и тестирование маркетинговых гипотез в России, США, Великобритании, Германии и Индии.
- Зарегистрированная в США ro: запустилась в тестовом режиме в ноябре 2022 года. По собственным данным, сейчас у неё 5000 зарегистрированных пользователей.
- В соцсети пользователи могут публиковать посты, ставить лайки, переписываться друг с другом. Основное отличие от остальных — возможность выбрать для себя «миссию», например охрана природы или развитие образования. 80% выручки от показанной пользователю рекламы соцсеть обещает переводить в некоммерческие организации.
- В компании отметили, что соцсеть «вызвала интерес у рекламодателей», но конкретных партнёров она будет готова раскрыть после подписания договоров. Среди них есть малый и крупный бизнес из России и одна международная компания с российскими корнями.
- Пока в сервисе есть только контекстная реклама, которая с сентября принесла «всего несколько тысяч рублей», рассказал Ващенко Forbes. Но в фонды стартап уже перечислил больше 500 тысяч рублей — это деньги от инвестиций.
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А за эти перечисления не назначат всех скопом иноагентами? По новым правилам этого прям весьма легко можно добиться.
Мне кажется это уже почётное звание, которому можно доверять хотя бы в некоторых вопросах.
Скоро будут: кандидат в иноагенты; заслуженный иноагент 3 степени и второй юношеский иноагент? 😉
По факту НКО из-за рубежа вообще лучше ничего сейчас не получать.
Если вам перевели, возвращать как неверно зачисленые.
Да в том-то и дело, что лучше из-за рубежа вообще никому ничего не получать.
Но суть в том, что в любой более-менее внятной цепочке движения финансов можно углядеть "враждебную руку", кто ищет, одним словом...
Ну мы живем в то время когда власть/связи или деньги решающий фактор и не важно в какой стране мира ты живёшь.
забавно как приложения которые не имеют ничего существенного нового продолжают получать раунды инвестиций
Смотря что считать существенным. Для кого-то существенна именно функция благотворительности. С этой точки зрения выглядит достаточно уникально - я не знаю ещё продуктов, позволяющих с минимумом вложения собственных ресурсов кому-то помогать.
Да туфта это все, так чуществуют все НКО/АНО, то что они заявили это просто рекламный ход, ничего им в дальнейшем не мешает пересмотреть процент благотворительности. Они никому ничего не обязаны, а вы это потом и не вспомните.
Согласна, мы живём в таком жестоком мире, что сложно бывает поверить, что кто-то искренне пытается что-то менять. Но мне пока перспективнее в вере, чем в цинизме.
Они ничего и не получили. Инвестор с российской фамилией.
хотел пошутить про го я создал а оказывается это ро
звучит слишком хорошо чтобы быть правдой
многообещающе конечно
если обещают, то так и будет. правильно, Владимир Владимирович?