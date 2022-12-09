Маск анонсировал удаление 1,5 млрд неактивных аккаунтов в Twitter Статьи редакции
И сказал, что пользователи смогут подать апелляцию на «теневой бан».
- Twitter «скоро» освободит никнеймы 1,5 млрд учётных записей, написал владелец соцсети Илон Маск. Он уточнил, что речь идёт об удалении аккаунтов без твитов и без входа в систему «в течение многих лет».
- Неясно, какой конкретно срок имеет в виду предприниматель. В ноябре Маск в ответ на вопрос пользователя, может ли он удалить аккаунты, неактивные в течение 15 лет, написал «это будет».
- Во втором квартале 2022 года Twitter отчитался о 237,8 млн монетизируемых ежедневных пользователей. Это активные аккаунты, которым показывается реклама.
- Также Маск написал, что Twitter работает над обновлением ПО, чтобы пользователи могли видеть «настоящий статус своих акканутов»: находятся ли они под «теневым баном», почему и как оспорить решение.
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и будет продавать логины
За догикоины через фрагмент
Так, мне это актуально.
Теперь надо найти чекер аккаунтов
Наконец то они удалят мой аккаунт, к которому я потерял доступ
Лихо! И зарегают 1,5 млрд таких же "полезных", но уже за деньги.
Я вас продам, потом куплю и снова продам, но уже дороже!