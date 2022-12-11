Twitter начала работать над увеличением лимита символов на твит с 280 до 4000 Статьи редакции
Подтвердил Илон Маск.
- На вопрос подписчика «Правда ли, что Twitter собирается увеличить количество разрешенных символов в твитах с 280 до 4000?» Илон Маск ответил «Да».
- Twitter увеличила лимит со 140 до 280 символов на твит в 2017 году. У соцсети есть способы создавать длинные тексты — например, с февраля 2021 года пользователи могут запускать собственные новостные рассылки. Но обычно пользователи создают треды — серию твитов по одной теме. В ноябре 2021 года соцсеть купила сервис Threader, который превращает треды в единый текст. Такая функция будет доступна с Twitter Blue, обновлённую подписку запланировали запустить 12 декабря 2022 года.
- В июне 2022 года Twitter начала тестировать функцию «Записки», через неё можно создавать статьи с заголовком не больше 100 символов и текстом до 2500 слов.
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Как по мне, то системно ограничение знаков было чуть ли не основной фишкой твиттера.
Будем посмотреть. Или Маск наконец-то промахнётся или, как случается чаще, он стреляет в цель, которую никто кроме него пока ещё не видит.
Мода - изменчивая штука. Мейнстримы создают искусственно.
Так его лимит знаков увеличивали уже в два раза четыре года назад - стало хуже?
Одно заметное изменение раз в четыре года. Ну может ещё подкасты. А в твиттере точно работали все это время? Даже мейлсру и хуяндекс больше полезного добавили помимо рекламы за все эти годы в свои сервисы
Сейчас огромное количество людей которые пишут расследования, истории, разборы какой-нибудь темы на 40 твитов. Читать это очень неудобно, збс если уберут это уе*анское ограничение.
На выходе получится ЖЖ?
ЖЖ уже с десятком лет все на выходе🤣.
И никак не выйдет.
Вообще, серьезная новость. Как чел залезает в управление базы данных сообщений на своем сайте и тупо меняет число 280 на 4000. Новость мирового масштаба.
Потом еще распечатает скрин из майлэскуэл и Илону Маску покажет, что не зря работает)
Не меняет, а начинает работать над увеличением лимита! Ради этого сотрудники сверхурочно пашут, оставаясь в офисе на ночевку. Пфф, как будто это так просто...
Следующий шаг - создание групповых чатов.
Конкурента Телеграму плодит.
Текстовый клабхауз, растянутый в бесконечность
Ну и помрёт окончательно твиттер. Его главная фишка была в том, что люди учились максимально лаконично выражать мысли. Даже 280 символов - это много. Золотая эра твиттера была, когда стояло ограничение на 140
Именно поэтому пользователи делали скриншоты из длинных заметок и прикрепляли к постам?
Это уже не чирикалка, это истории деда на посиделках нахуй
Как тебе такое Илон Маск.. пришло в голову?
фигня это всё! вот когда безмозглая ботва с инсты и тем более тик-токари шестого разряда научатся письменным словом пользоваться, хотя бы на 100 знаков осмысленного текста, - вот тогда действительно будет прорыв! =D
Блин, а зачем это. Как бы я не любил твиттер, но он теряет свою индивидуальность (
Люди твиттера выговориться не могут. Если уж чирикать, то без лимитов))
вот такие последние 3 года выдались, что коротких фраз вроде "шо за очередной ебаный пиздец" уже недостаточно
наверно много работать придется 😄
а мне интересно почему 4000, а не 1488/2000/3000/3840/4080/4242/4095? они там анализ/исследования провели на медианную длину сообщений?
Пиздец, теперь простыни там читать эти
140 символов были прекрасны — писали ёмко, стараясь уместить как можно больше смысла, в этом и была прелесть. Увеличения лимита и редактирование от лукавого 🌚
Прям бесплатно? Это странно.