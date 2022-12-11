Соцсети
Маша Цепелева

Twitter начала работать над увеличением лимита символов на твит с 280 до 4000 Статьи редакции

Подтвердил Илон Маск.

  • На вопрос подписчика «Правда ли, что Twitter собирается увеличить количество разрешенных символов в твитах с 280 до 4000?» Илон Маск ответил «Да».
  • Twitter увеличила лимит со 140 до 280 символов на твит в 2017 году. У соцсети есть способы создавать длинные тексты — например, с февраля 2021 года пользователи могут запускать собственные новостные рассылки. Но обычно пользователи создают треды — серию твитов по одной теме. В ноябре 2021 года соцсеть купила сервис Threader, который превращает треды в единый текст. Такая функция будет доступна с Twitter Blue, обновлённую подписку запланировали запустить 12 декабря 2022 года.
  • В июне 2022 года Twitter начала тестировать функцию «Записки», через неё можно создавать статьи с заголовком не больше 100 символов и текстом до 2500 слов.

#новость #twitter

981 просмотров
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25 комментариев
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 Олег Макаров

Как по мне, то системно ограничение знаков было чуть ли не основной фишкой твиттера.
Будем посмотреть. Или Маск наконец-то промахнётся или, как случается чаще, он стреляет в цель, которую никто кроме него пока ещё не видит.

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Альберт Базалеев

Мода - изменчивая штука. Мейнстримы создают искусственно.

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Кирилл Макеев

Так его лимит знаков увеличивали уже в два раза четыре года назад - стало хуже?

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Евгений Широков

Одно заметное изменение раз в четыре года. Ну может ещё подкасты. А в твиттере точно работали все это время? Даже мейлсру и хуяндекс больше полезного добавили помимо рекламы за все эти годы в свои сервисы

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RobinzonCruzo

Сейчас огромное количество людей которые пишут расследования, истории, разборы какой-нибудь темы на 40 твитов. Читать это очень неудобно, збс если уберут это уе*анское ограничение.

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Михаил

На выходе получится ЖЖ?

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Мяу

ЖЖ уже с десятком лет все на выходе🤣.

И никак не выйдет.

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Альберт Базалеев

Вообще, серьезная новость. Как чел залезает в управление базы данных сообщений на своем сайте и тупо меняет число 280 на 4000. Новость мирового масштаба.

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Константин Приветов

Потом еще распечатает скрин из майлэскуэл и Илону Маску покажет, что не зря работает)

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Кирилл Фотькин

Не меняет, а начинает работать над увеличением лимита! Ради этого сотрудники сверхурочно пашут, оставаясь в офисе на ночевку. Пфф, как будто это так просто...

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Альберт Базалеев

Следующий шаг - создание групповых чатов.

Конкурента Телеграму плодит.

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Roman Moskovskiy

Текстовый клабхауз, растянутый в бесконечность

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Gorbun iz Notr Dama

Ну и помрёт окончательно твиттер. Его главная фишка была в том, что люди учились максимально лаконично выражать мысли. Даже 280 символов - это много. Золотая эра твиттера была, когда стояло ограничение на 140

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Андрей Иванов
люди учились максимально лаконично выражать мысли

Именно поэтому пользователи делали скриншоты из длинных заметок и прикрепляли к постам?

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Andre Macareno

Это уже не чирикалка, это истории деда на посиделках нахуй

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Вася Пражкин
с 280 до 4000

Как тебе такое Илон Маск.. пришло в голову?

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Максим Толковый

фигня это всё! вот когда безмозглая ботва с инсты и тем более тик-токари шестого разряда научатся письменным словом пользоваться, хотя бы на 100 знаков осмысленного текста, - вот тогда действительно будет прорыв! =D

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виктор сикрит

Блин, а зачем это. Как бы я не любил твиттер, но он теряет свою индивидуальность (

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Альберт Базалеев

Люди твиттера выговориться не могут. Если уж чирикать, то без лимитов))

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Ащьф Лштшфум

вот такие последние 3 года выдались, что коротких фраз вроде "шо за очередной ебаный пиздец" уже недостаточно

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Дмитрий

наверно много работать придется 😄

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Ащьф Лштшфум

а мне интересно почему 4000, а не 1488/2000/3000/3840/4080/4242/4095? они там анализ/исследования провели на медианную длину сообщений?

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Доллар по 28

Пиздец, теперь простыни там читать эти

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SndP

140 символов были прекрасны — писали ёмко, стараясь уместить как можно больше смысла, в этом и была прелесть. Увеличения лимита и редактирование от лукавого 🌚

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Вадим Д.

Прям бесплатно? Это странно.

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