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Соцсети
Экспертный теркин30см

«ВКонтакте» представила сервис VK NFT — токены можно установить на аватар или витрину в профиле Статьи редакции

В будущем соцсеть планирует запустить полноценный маркетплейс.

2509 просмотров
Источник: «ВКонтакте»
  • Сервис VK NFT позволяет перенести цифровые активы, которые уже есть у пользователей, в свои аккаунты и установить NFT (невзаимозаменяемый токен) на аватар или специальную витрину в профиле, объявила «ВКонтакте». Для этого нужно привязать к сервису криптокошелёк. Обновление появится у всех пользователей в течение нескольких дней.

  • NFT-аватары выделяются неоновой рамкой, ими можно поделиться в посте или «Историях». Пользователи могут посмотреть, кто из друзей и знаменитостей установил токены на своих страницах.

  • Также в профиле появится раздел NFT, в котором пользователи могут разместить работы из своих коллекций. У каждого токена на витрине будут указаны ID, название, коллекция, владелец, адрес контракта и дополнительная ценность (полученные при покупке уникальные награды или бонусы). На витрину можно добавить неограниченное количество NFT.

Креаторы смогут в пару кликов создать токен для своего контента, разместить его на маркетплейсе и заработать на своём творчестве. И тут же находить аудиторию, продвигать свои коллекции на миллионы пользователей «ВКонтакте». NFT решает проблему самоактуализации в цифровом мире: по тому, какими токенами владеет человек, вы можете легко понять его статус, интересы, раскрыть его личность.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте»
  • Также в сервисе есть обучающий курс для тех, кто не знаком с NFT: семь блоков посвящены блокчейну, процессу создания NFT и другим темам. За прохождение курса и выполнение заданий «ВКонтакте» обещает выдавать уникальные эмодзи-статусы. Кроме курса соцсеть запустила сообщество VK NFT HUB с новостями, полезными материалами и другим контентом.
  • «ВКонтакте» показала тизер первой собственной NFT-коллекции: в её создании участвовали цифровые художники Женя Зубков, Миша Либерти и Руслан Вяльцев. Главным героем стал Спотти. Продажи запланированы на январь 2023 года, компания обещает рассказать детали о механике продаж и другие в ближайшем анонсе.
  • «ВКонтакте» планирует запустить полноценный NFT-маркетплейс: отдельный раздел, где можно выкладывать свои коллекции, покупать и перепродавать токены. В нём будут тематические разделы и топ коллекций по категориям. В будущем пользователи смогут делать предложение о покупке прямо на странице владельца токена в соцсети.
  • Также компания планирует интегрировать технологию в другие продукты. В ближайшее время она запустит аватарки и витрину NFT для сообществ, в дальнейшем — интегрирует с vmoji, платформой игр, подарками и другим.

#новость #вконтакте #vk #nft

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46 комментариев
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 Коварный Кактус

Ё-ё-ёбаный в рот, вот это скорость! Всего лишь тема полностью закончилась, кто смог заработал, кого смогли заскамили, большинство людей забыло про NFT, и тут из-за угла выходит VK...

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Данил Соколовский

Лохи ещё остались) ВК готово на любую движуху лишь бы ещё и ещё ошкурить

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nickname

Вк решил заскамить юзеров 🫡

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Zloy Marketolog

товарищ майор решил пропалить ваши кошельки

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Коварный Кактус

Прикол в том что они реально несколько лет назад кинули людей с криптой перекрыв способы её обналички. С учётом того что NFT в результате ожидаемо превратился в промышленный станок для бритья мамонтов, я бы и сто рублей VK не занёс.

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Sergey D

О, зумеры изобрели вип статус )

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Anton Gamskiy

Людям, у которых был золотой рейтинг вконтакте - скидка на NFT.

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Виктор Исаков

🤣🤣

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Denis

Вместо 4значного ICQ теперь

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Zloy Marketolog
токены можно установить на аватар или витрину в профиле

Чтобы что?)

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Алексей Лесин

Чтобы похвалиться, что ты купил картинку в интернете за пару сотен баксов

Ранее такой функционал сделали в твиттере, по всей видимости ВК в очередной раз решили скопировать фичу

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Кот учённый

Не, ну что за д*лбаебц там работают...

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Иван Серик
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Selfish Ledger

Кому аську с пятью цифрами надо?

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Malina Krasnaya

новая темка для бритья мамонтов

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Стас Иванов

Пускай теперь голоса токенизируют))
Вернемся чуток в 2007й

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Иван Серик

Не, пусть лучше перестанут кошмарить людей и наконец-то создадут ВК-порно, можно по подписке. Оно хотя бы уже есть, отличии от ..

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Genry give my bed

Тут должна быть эта картинка

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Anton Gamskiy
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О, я не из Англии...
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Вадим Д.

Ещё одна ненужная хрень, за которую можно выручить деньжат 🤷🏼‍♂️

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Иван Серик

В России есть два способа убить неубиваемое:
1) Отдать "Это" ВК
2) Отдать "Это" С...

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Яша Кудрина

А что второе? Я видимо не в теме. Сбер?

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Иван Серик

Стрёмно называть полностью, у меня там счета!

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Яша Кудрина

Не ну как банк пойдёт. Все остальное от лукавого

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Иван Серик

Банк должен оставаться в банком, а не лезть в банку!

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Анатолий Морозов

Я думал история с NFT уже давно остыла :/

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Rafa Ramazanov

Спасибо))))

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Спартак Петросян
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Dennis Prochko
есть обучающий курс для тех, кто не знаком с NFT: семь блоков посвящены блокчейну

Как то слишком сложно для платных аватарок

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Американский диод

NFT PNH DLBB

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Алек Борисовский

Все держатели APE конечно в VK сидят, а еще и на аватарку его поставят. Чтобы все сотрудники органов и школьники знали что у тебя NFT который упал в 10 раз в цене и что если у тебя больше 10К$ в картинке, а значит еще минимум 90К$ в крипте, которую как думают некоторые сотрудники органов не отследить, а значит пока тут кипишь на югах, можно достригать хомячару на монеты.

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Ivan Cato

Тут обычно пишут хитрый план как развести лоха на бабки, но зачем если уже всё и так известно — ХЕР, ой, то есть NFT.
....
....
???
....
PROFIT

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Михаил Ивашкин

А где закон, что Российский Рубль единственный и незаменимый?

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Yury Tyugin

С такой задержкой запускать то что уже давно на рынке это сильно

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Слегка Придурковатый

И нахуя?

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Malina Krasnaya
Креаторы

а может быть, креаклы?

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Egor Savelyev

Ещё год и VK запустит свою MMO крипто-игру

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Grigoriy Malyshev

Тюряга: вторая ходка

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Елизавета М

Эээ... А где должен располагаться крипто-кошелёк?))))

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Илья Волочков

А помните тех дурачков, которые с пеной у рта доказывали, что NFT — это будущее всего интернета? Писали каждый день статьи и т.д. Как быстро они пропали.

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Alex

Вообще не топлю за NFT (не понимаю зачем они нужны, что за дефицит картинок и зачем за них платить), но как бы технологии так и развиваются - сначала хайп и куча скам проектов, а лет через 20 - это большой пласт экономики. 20 лет назад был бум доткомов и потом падение этой всей шляпы, однако сейчас условный tictok/insta / uber / zoom поменяли нашу жизнь очень сильно.

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Алексей Лесин

Проблема NFT в том, что на данный момент это просто картинки, которые можно купить за крипту. При этом, покупателю выдается только ссылка на эту картинку, которая в любой момент может быть изменена или подменена

Кроме того, любой человек может скопировать это изображение и создать из него свой NFT. Из-за этого и появилось много фейковых коллекций, авторы которых просто скачивали оригинальные изображения, перезаливали их и начинали продавать

В текущей реализации это все выглядит очень странно и небезопасно, видимо поэтому и упал спрос

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Яша Кудрина

Клабхаус закрылся и они не смогли выйти. И слава богу

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Андрей Верижников

Очень вовремя, очень актуально, очень уместно. Просто ВАУ.

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Михаил Емельченков

Они минт пока не сделали. И толку тогда.

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