«ВКонтакте» представила сервис VK NFT — токены можно установить на аватар или витрину в профиле Статьи редакции
В будущем соцсеть планирует запустить полноценный маркетплейс.
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- Сервис VK NFT позволяет перенести цифровые активы, которые уже есть у пользователей, в свои аккаунты и установить NFT (невзаимозаменяемый токен) на аватар или специальную витрину в профиле, объявила «ВКонтакте». Для этого нужно привязать к сервису криптокошелёк. Обновление появится у всех пользователей в течение нескольких дней.
NFT-аватары выделяются неоновой рамкой, ими можно поделиться в посте или «Историях». Пользователи могут посмотреть, кто из друзей и знаменитостей установил токены на своих страницах.
- Также в профиле появится раздел NFT, в котором пользователи могут разместить работы из своих коллекций. У каждого токена на витрине будут указаны ID, название, коллекция, владелец, адрес контракта и дополнительная ценность (полученные при покупке уникальные награды или бонусы). На витрину можно добавить неограниченное количество NFT.
- Также в сервисе есть обучающий курс для тех, кто не знаком с NFT: семь блоков посвящены блокчейну, процессу создания NFT и другим темам. За прохождение курса и выполнение заданий «ВКонтакте» обещает выдавать уникальные эмодзи-статусы. Кроме курса соцсеть запустила сообщество VK NFT HUB с новостями, полезными материалами и другим контентом.
- «ВКонтакте» показала тизер первой собственной NFT-коллекции: в её создании участвовали цифровые художники Женя Зубков, Миша Либерти и Руслан Вяльцев. Главным героем стал Спотти. Продажи запланированы на январь 2023 года, компания обещает рассказать детали о механике продаж и другие в ближайшем анонсе.
- «ВКонтакте» планирует запустить полноценный NFT-маркетплейс: отдельный раздел, где можно выкладывать свои коллекции, покупать и перепродавать токены. В нём будут тематические разделы и топ коллекций по категориям. В будущем пользователи смогут делать предложение о покупке прямо на странице владельца токена в соцсети.
- Также компания планирует интегрировать технологию в другие продукты. В ближайшее время она запустит аватарки и витрину NFT для сообществ, в дальнейшем — интегрирует с vmoji, платформой игр, подарками и другим.
Ё-ё-ёбаный в рот, вот это скорость! Всего лишь тема полностью закончилась, кто смог заработал, кого смогли заскамили, большинство людей забыло про NFT, и тут из-за угла выходит VK...
Лохи ещё остались) ВК готово на любую движуху лишь бы ещё и ещё ошкурить
Вк решил заскамить юзеров 🫡
товарищ майор решил пропалить ваши кошельки
Прикол в том что они реально несколько лет назад кинули людей с криптой перекрыв способы её обналички. С учётом того что NFT в результате ожидаемо превратился в промышленный станок для бритья мамонтов, я бы и сто рублей VK не занёс.
О, зумеры изобрели вип статус )
Людям, у которых был золотой рейтинг вконтакте - скидка на NFT.
🤣🤣
Вместо 4значного ICQ теперь
Чтобы что?)
Чтобы похвалиться, что ты купил картинку в интернете за пару сотен баксов
Ранее такой функционал сделали в твиттере, по всей видимости ВК в очередной раз решили скопировать фичу
Не, ну что за д*лбаебц там работают...
Кому аську с пятью цифрами надо?
новая темка для бритья мамонтов
Пускай теперь голоса токенизируют))
Вернемся чуток в 2007й
Не, пусть лучше перестанут кошмарить людей и наконец-то создадут ВК-порно, можно по подписке. Оно хотя бы уже есть, отличии от ..
Тут должна быть эта картинка
Ещё одна ненужная хрень, за которую можно выручить деньжат 🤷🏼♂️
В России есть два способа убить неубиваемое:
1) Отдать "Это" ВК
2) Отдать "Это" С...
А что второе? Я видимо не в теме. Сбер?
Стрёмно называть полностью, у меня там счета!
Не ну как банк пойдёт. Все остальное от лукавого
Банк должен оставаться в банком, а не лезть в банку!
Я думал история с NFT уже давно остыла :/
Спасибо))))
Как то слишком сложно для платных аватарок
NFT PNH DLBB
Все держатели APE конечно в VK сидят, а еще и на аватарку его поставят. Чтобы все сотрудники органов и школьники знали что у тебя NFT который упал в 10 раз в цене и что если у тебя больше 10К$ в картинке, а значит еще минимум 90К$ в крипте, которую как думают некоторые сотрудники органов не отследить, а значит пока тут кипишь на югах, можно достригать хомячару на монеты.
Тут обычно пишут хитрый план как развести лоха на бабки, но зачем если уже всё и так известно — ХЕР, ой, то есть NFT.
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???
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PROFIT
А где закон, что Российский Рубль единственный и незаменимый?
С такой задержкой запускать то что уже давно на рынке это сильно
И нахуя?
а может быть, креаклы?
Ещё год и VK запустит свою MMO крипто-игру
Тюряга: вторая ходка
Эээ... А где должен располагаться крипто-кошелёк?))))
А помните тех дурачков, которые с пеной у рта доказывали, что NFT — это будущее всего интернета? Писали каждый день статьи и т.д. Как быстро они пропали.
Вообще не топлю за NFT (не понимаю зачем они нужны, что за дефицит картинок и зачем за них платить), но как бы технологии так и развиваются - сначала хайп и куча скам проектов, а лет через 20 - это большой пласт экономики. 20 лет назад был бум доткомов и потом падение этой всей шляпы, однако сейчас условный tictok/insta / uber / zoom поменяли нашу жизнь очень сильно.
Проблема NFT в том, что на данный момент это просто картинки, которые можно купить за крипту. При этом, покупателю выдается только ссылка на эту картинку, которая в любой момент может быть изменена или подменена
Кроме того, любой человек может скопировать это изображение и создать из него свой NFT. Из-за этого и появилось много фейковых коллекций, авторы которых просто скачивали оригинальные изображения, перезаливали их и начинали продавать
В текущей реализации это все выглядит очень странно и небезопасно, видимо поэтому и упал спрос
Клабхаус закрылся и они не смогли выйти. И слава богу
Очень вовремя, очень актуально, очень уместно. Просто ВАУ.
Они минт пока не сделали. И толку тогда.