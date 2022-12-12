Креаторы смогут в пару кликов создать токен для своего контента, разместить его на маркетплейсе и заработать на своём творчестве. И тут же находить аудиторию, продвигать свои коллекции на миллионы пользователей «ВКонтакте». NFT решает проблему самоактуализации в цифровом мире: по тому, какими токенами владеет человек, вы можете легко понять его статус, интересы, раскрыть его личность.