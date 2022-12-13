{"id":13754,"url":"\/distributions\/13754\/click?bit=1&hash=45df24e35b9b6bb5f92ebc2bb2fa29f4eca481cf0ea0a460238620e2f8b1f176","title":"\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u043e\u043c \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438?","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"8933abea-af83-5427-9245-220aa01c8f3d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
Печатный томагавк_два

Instagram* представил заметки-«статусы», групповые профили и функцию для фотографий в реальном времени вроде BeReal Статьи редакции

Заметки скоро появятся у всех пользователей, остальные функции соцсеть пока тестирует.

543 просмотров
  • Notes — это сообщения до 60 символов, в которых есть только текст и смайлики, говорится в блоге Meta*. Они будут отображаться в верхней части папки «Входящие» в течение 24 часов. Ответы на заметки будут приходить в личные сообщения.
  • Соцсеть начала тестировать Candid Stories — эта функция позволит пользователям делиться фотографиями в реальном времени, как в BeReal. Такая «История» будет показываться только тем, кто делится таким же контентом. Instagram* будет присылать ежедневные напоминания о том, что нужно сделать фотографию (их можно отключить).
  • Instagam* также тестирует групповые профили, которые позволят делиться постами в специальном общем профиле с друзьями. Опубликованный в нём контент будет доступен только участникам группы, а не подписчикам. Тесты проходят в Канаде, Чили и на Тайване, пишет WSJ.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России

#новость #instagram

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Vova Grecay

Да кому это нужно в принципе. Как результат инстаграм раздувается бесполезными фичами и превращается в мордакнигу.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

О, статусы? Почти как в аське были примерно 20 лет назад?

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Как вообще можно высрать такой нелепый апдейт.

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Хуйня какая-то

Ответить
Развернуть ветку
Вишняковский

Такое себе обновленнице

Ответить
Развернуть ветку
Смешной томагавк_два

Логично. Взять лучшее у текущих игроков рынка
— Статусы = альтернатива твиттеру,
— Групповое = взять чуток экранного времени тех, кто приходит за сообществами в фб/тг/ютуб/вк
— Би риал = аудитория Би риал, добавить жизни ‘в моменте’ проекту

Ответить
Развернуть ветку
Vova Grecay

Но главное не испортить то, что есть при этом. А так получается далеко не у всех.

Ответить
Развернуть ветку
new_comment

Стены ещё нет.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков
Instagram* будет присылать ежедневные напоминания о том, что нужно сделать фотографию

Лучше бы присылали напоминания о том, что надо посрать.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков
Instagram* будет присылать ежедневные напоминания о том, что нужно сделать фотографиюЛучше бы присылали напоминания о том, что надо посрать.

А, стоп, уже...

Ответить
Развернуть ветку
Александр Мазалецкий

Instagram превращается в Facebook?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

В аську. Частично.

Ответить
Развернуть ветку
Непрерывный алмаз
Notes — это сообщения до 60 символов, в которых есть только текст и смайлики

Достал козявку из носа 🤧, вытер под столом 😸

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов
сообщения до 60 символов, в которых есть только текст и смайлики

Большинство нынешних блогеров ни на что иное и не способны, это покрывает весь их словарный запас)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
null