Instagram* представил заметки-«статусы», групповые профили и функцию для фотографий в реальном времени вроде BeReal Статьи редакции
Заметки скоро появятся у всех пользователей, остальные функции соцсеть пока тестирует.
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- Notes — это сообщения до 60 символов, в которых есть только текст и смайлики, говорится в блоге Meta*. Они будут отображаться в верхней части папки «Входящие» в течение 24 часов. Ответы на заметки будут приходить в личные сообщения.
- Соцсеть начала тестировать Candid Stories — эта функция позволит пользователям делиться фотографиями в реальном времени, как в BeReal. Такая «История» будет показываться только тем, кто делится таким же контентом. Instagram* будет присылать ежедневные напоминания о том, что нужно сделать фотографию (их можно отключить).
- Instagam* также тестирует групповые профили, которые позволят делиться постами в специальном общем профиле с друзьями. Опубликованный в нём контент будет доступен только участникам группы, а не подписчикам. Тесты проходят в Канаде, Чили и на Тайване, пишет WSJ.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России
Да кому это нужно в принципе. Как результат инстаграм раздувается бесполезными фичами и превращается в мордакнигу.
О, статусы? Почти как в аське были примерно 20 лет назад?
Как вообще можно высрать такой нелепый апдейт.
Хуйня какая-то
Такое себе обновленнице
Логично. Взять лучшее у текущих игроков рынка
— Статусы = альтернатива твиттеру,
— Групповое = взять чуток экранного времени тех, кто приходит за сообществами в фб/тг/ютуб/вк
— Би риал = аудитория Би риал, добавить жизни ‘в моменте’ проекту
Но главное не испортить то, что есть при этом. А так получается далеко не у всех.
Стены ещё нет.
Лучше бы присылали напоминания о том, что надо посрать.
А, стоп, уже...
Instagram превращается в Facebook?
В аську. Частично.
Достал козявку из носа 🤧, вытер под столом 😸
Большинство нынешних блогеров ни на что иное и не способны, это покрывает весь их словарный запас)