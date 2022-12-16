Twitter начал блокировать ссылки на конкурирующий сервис микроблогов Mastodon Статьи редакции
Это может быть связано с публикацией аккаунта, который отслеживает частный самолёт Илона Маска.
- 15 декабря Twitter начал блокировать ссылки на популярные серверы Mastodon и «заморозил» аккаунт самого сервиса в соцсети, пишет The Verge.
- Если опубликовать несколько ссылок на Mastodon, появится сообщение об ошибке: «Мы не можем выполнить этот запрос, потому что ссылка определена Twitter или нашими партнёрами как потенциально опасная».
- Блокировка началась после бана аккаунта @ElonJet в Twitter, который отслеживал местонахождение частного самолета Илона Маска, и личного аккаунта автора этого микроблога. Twitter также запретил всем пользователям делиться чужим местоположением в соцсети. После этого Mastodon опубликовал в Twitter ссылку на страницу @ElonJet в своём сервисе. Обе соцсети официально не комментировали блокировку аккаунтов.
- В ноябре 2022 года Mastodon привлёк полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter. Сервис работает с помощью распределённой сети, и на платформе нет рекламы. Тогда Mastodon рассказал об 1,02 млн пользователей в сутки, у Twitter было 238 млн.
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Конкуренты — это всегда опасность. А уж если конкуренты ещё и следят за твоими перемещениями...
Как говорила Любочка Соболь - "частная компания. Имеет право делать что хочет"
Он там банхаммером орудует на полную - журналюг банит на раз-два.
Поговаривают, всё из-за того, что из-за акка Илонджета многие узнали, что он много раз летал к Эпштейну, хотя вроде как и отрицал это. Мутная история. Надо срочно снять сериал.
Только Эпштейн погиб в 2019, а аккаунт появился в 2020.
Совпадение - не думаю ... (с)
Вот это поворот!
Может он на могилку к нему летал?
А может Эпштейн жив? Впрочем, эту тему можно развить во втором сезоне.
Свобода слова, ура
Твиттер частная компания, она имеет право банить пользователей, Маск обещал обеспечить свободу слова, но соврал)
А говорили он гений, все меняет к лучшему...
Он и меняет, только никто не говорил, что лучше будет вам, а не ему.
Таких дельцов из без него вагон и маленькая тележка
Ну напиши ему, он отвечает в твиттере.
Праваки и свобода слова👍
подождём, если стену в вк вернут, никакой твиттер не нужен будет
Стенов, верни дуру!
Жаль, что Мастодон это не какая-то страна. Можно было бы решить проблему более радикальным способом.
Ну да. Только сперва надо наполнить платформу русскоязычными пользователями
Сколько на Украине русскоязычных?
Я думаю, за 10 месяцев стало значительно меньше.
Просто всё больше украинцев выбирают родной язык. Похвально.
А что насчет цензуры при прежнем руководстве твиттера? Неинтересно?
Я не могу без слез смотреть на новые лайки) Я сюда скоро вообще не буду заходить епт...