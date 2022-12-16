Соцсети
Маша Цепелева

Twitter начал блокировать ссылки на конкурирующий сервис микроблогов Mastodon Статьи редакции

Это может быть связано с публикацией аккаунта, который отслеживает частный самолёт Илона Маска.

  • 15 декабря Twitter начал блокировать ссылки на популярные серверы Mastodon и «заморозил» аккаунт самого сервиса в соцсети, пишет The Verge.
  • Если опубликовать несколько ссылок на Mastodon, появится сообщение об ошибке: «Мы не можем выполнить этот запрос, потому что ссылка определена Twitter или нашими партнёрами как потенциально опасная».
  • Блокировка началась после бана аккаунта @ElonJet в Twitter, который отслеживал местонахождение частного самолета Илона Маска, и личного аккаунта автора этого микроблога. Twitter также запретил всем пользователям делиться чужим местоположением в соцсети. После этого Mastodon опубликовал в Twitter ссылку на страницу @ElonJet в своём сервисе. Обе соцсети официально не комментировали блокировку аккаунтов.
  • В ноябре 2022 года Mastodon привлёк полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter. Сервис работает с помощью распределённой сети, и на платформе нет рекламы. Тогда Mastodon рассказал об 1,02 млн пользователей в сутки, у Twitter было 238 млн.

#новость #twitter #mastodon

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24 комментария
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 Вадим Д.
ссылка определена ... как потенциально опасная

Конкуренты — это всегда опасность. А уж если конкуренты ещё и следят за твоими перемещениями...

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Пляжный крокодил

Как говорила Любочка Соболь - "частная компания. Имеет право делать что хочет"

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Слегка Придурковатый

Он там банхаммером орудует на полную - журналюг банит на раз-два.

Поговаривают, всё из-за того, что из-за акка Илонджета многие узнали, что он много раз летал к Эпштейну, хотя вроде как и отрицал это. Мутная история. Надо срочно снять сериал.

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Крылатая Ракета

Только Эпштейн погиб в 2019, а аккаунт появился в 2020.

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Igor Gomzyak

Совпадение - не думаю ... (с)

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Слегка Придурковатый

Вот это поворот!

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Крылатая Ракета

Может он на могилку к нему летал?

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Слегка Придурковатый

А может Эпштейн жив? Впрочем, эту тему можно развить во втором сезоне.

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пешка

Свобода слова, ура

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Dmitriy Nikolaev

Твиттер частная компания, она имеет право банить пользователей, Маск обещал обеспечить свободу слова, но соврал)

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Денис Демидов

А говорили он гений, все меняет к лучшему...

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Советник Альянса

Он и меняет, только никто не говорил, что лучше будет вам, а не ему.

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Денис Демидов

Таких дельцов из без него вагон и маленькая тележка

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Советник Альянса

Ну напиши ему, он отвечает в твиттере.

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Михаил Иванович

Праваки и свобода слова👍

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Исходный турник

подождём, если стену в вк вернут, никакой твиттер не нужен будет

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bjorn

Стенов, верни дуру!

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Крылатая Ракета

Жаль, что Мастодон это не какая-то страна. Можно было бы решить проблему более радикальным способом.

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Archont74

Ну да. Только сперва надо наполнить платформу русскоязычными пользователями

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Крылатая Ракета

Сколько на Украине русскоязычных?

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Archont74

Я думаю, за 10 месяцев стало значительно меньше.

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Крылатая Ракета

Просто всё больше украинцев выбирают родной язык. Похвально.

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LNdex

А что насчет цензуры при прежнем руководстве твиттера? Неинтересно?

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Свит Лу

Я не могу без слез смотреть на новые лайки) Я сюда скоро вообще не буду заходить епт...

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