TikTok в России сократил большую часть сотрудников, а оставшихся может релоцировать в Дубай — СМИ Статьи редакции
Уволить могли до 500 человек, оставив в штате только 10 сотрудников, говорят источники.
- Подразделение TikTok в Москве сократило большую часть своих сотрудников, рассказали Forbes два источника, знакомых с планами компании, и подтвердил источник, близкий к локальному офису TikTok. Московское подразделение занималось развитием соцсети в Восточной Европе.
- Первыми о сокращениях со ссылкой на источники сообщили Telegram-канал «Русский маркетинг» Семёна Ефимова и издание «Черта».
- По словам источников «Черты», увольнения затронули 400 человек, собеседников Forbes — до 500 сотрудников. Другие источники говорят, что речь идёт практически обо всех сотрудниках подразделения в России.
- Источники и Forbes, и «Русского маркетинга» утверждают, что компания сохранила 10 сотрудников. Это специалисты команды гейминга TikTok, их релоцируют в Дубай.
- Также сотрудникам предлагали релоцироваться в Казахстан, где у TikTok с октября есть офис. «Но зарплаты там соответствовали бы уровню заработков в стране. Желающих особо не нашлось», — говорит источник. В ноябре 2022 года о предложении TikTok сотрудникам в России переехать на работу в Казахстан, Армению или Киргизию также сообщал РБК.
- В пресс-службе компании рассказали Forbes, что в 2022-м вынужденно приняли «ряд решений относительно работы сервиса в стране», а теперь сокращают штат. Количество уволенных сотрудников и причины такого решения в TikTok не раскрыли.
- «Никакого особого триггера» для сокращений у TikTok в России не было, говорит источник издания. «Просто прошло уже более полугода, в течение которых они держали людей на зарплате, не получая выручку. В Индии для этого [сокращения штата] потребовалось менее полугода». Власти Индии заблокировали TikTok в середине 2020 года.
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Интересно и какие причины...? Ну держат же интригу.... (сарказм))
Видимо, что-то случилось. Но не всё так однозначно и нужно разбираться
А ещё
Вот вам и свобода слова
тут без разбора ситуации не обойтись))
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Комментарий удален модератором
думаю в Дубаи сотрудники будут рады релоцироваться
вот не скажи. Пыльная пустыня и жара - фуу.
Мне бы что-то типа Канады - родные берёзки, лиственные леса, снежок на Новый год...
С ноября по март там хорошо.
Был я в ноябре в Дубае. +32 и делать нечего. Очень унылый город.
Шопинг. Пляжи/аквапарки. Леголенд.
Я и говорю унылый город, кроме шоппинга заняться нечем. И то, в том же Стамбуле он намного лучше, кроме люкса и каких-то редких коллабораций.
Пляжи там обычные, не Греция, и не Хорватия.
В общем как Турция для любителей резерваций, только дороже. Даже вода такая же, как в Белеке каком-нибудь. Т.е. хуже, чем эгейское побережье Турции.
Да ладно, это дело выбора. Или это опечатка и разговор про Дубай. В Турцию можно заехать своим ходом, при желании тачку взять, по побережью проехать
Такой, расслабленный отдых
Некорректно выразился. Разговор про Дубай.
А в Турцию я последний раз именно на море ездил в Бодрум и мне очень понравилось там. Прям классно.
и снег в декабре-январе на Новый год есть?
Раз в несколько лет. В горах.
Но за деньги всё есть.
В ноябре еще баня имхо
я тебе по секрету скажу что люди там в помещениях под кондеями живут как и во всем теплых странах, и жара вообще не колышет их.
Ага, вышел на улицу и умер. Классные условия для жизни.
Я б не сказал, что жизнь в Дубае комфортней, чем жизнь в той же Москве.
Мммм.... да как бы я не понимаю как можно жить в Дубае в принципе. Цены, климат, экология, окружающая среда (Дубай абсолютно необустроенный как ни странно, пустыри повсеместные).
Не, ну жить то можно... но с нормальными городами вообще ни в какое сравнение.
Соглашусь. Отдохнуть, посмотреть на небоскребы и искусственные острова еще можно. И то, сравнивая Европу и ее адриатическое побережье и ОАЭ, отдых не в пользу последних как по мне.
А уж жизнь тем более. Москва очень удобный, комфортный город для жизни.
Да, не отдохнуть, а как бы экскурсия, галочку поставить.
Не знаю, может туда надо с миллионами заехать конечно, чтобы проникнуться, но я вообще не понял. Причем он вообще другой нежели на картинках. Мурино какое-то, только высотность другая. И вокруг этого Мурино трущобы.
Мне пяти дней за глаза хватило (месяц назад как раз летал). Больше прям скука смертная. Абу-Даби еще хуже, пакистанское гетто даже в центре. Как туда формула-1 заехала еще, непонятно (хотя понятно, бабки хорошие платили).
Для шоппинга да, хорошо. Особенно если интересует люкс и/или всякие эксклюзив типа редких коллабораций. В остальном там делать нечего.
У меня примерно тоже самое ощущение возникло после визита в Стамбул, город реально трущобы. Я уже не говорю про Европу или Москву, город даже от моего родного Белгорода по инфраструктуре отстаёт.
Стамбул если не ходить в трущобы, то в принципе город красивый, Босфор, мечети, история. Я вот там на трущобы не попал, повезло. Но мошенников прям много, это портит впечатление. Город не супер безопасный. И зная сколько туда разного сброда приехало с кавказа и востока...
инфраструктура хз... то, что в выходные все закрыто, это дико, да. но транспорт вроде нормальный.
Самые уроды в Стамбуле это таксисты. Хуже такси в жизни не встречал. Даже в Индонезии, на Бали, такси намного лучше.
Я комбо собрал в последней поездке. Абу-Даби, Дубай и Стамбул.
Про Стамбул соглашусь, что особенно в центре прям трущобы. И очень сильно испортилось в первые 2-3 дня впечатление от города. Потом поездил, посмотрел город. Понравился район Мода в Кадыкее и кварталы Нишанташи в Бешикташе. В Бешикташе много богатых местных живет и там реально неплохо. Я бы селился в следующую поездку наверное там.
Эх, помню прилетела из Дубайских трущоб в Краснодар. Этот ржавый забор по пути из аэропорта, частная застройка из домов-мазанок вперемешку с человейниками, дырки на дорогах, потому что подморозило в ноябре... Сразу откликнулось что-то родное в душе. Нет, не понять нам как они там живут в этом Дубае с кондерами на остановках, чистым метро без водителя и водой из крана от которой кожа не сохнет. Не нужон!
я вообще не понимаю, как можно сравнивать Москву и Дубаи. Москва намного приятнее и комфортнее. А уж сколько в Москве красивых девчонок!
в Дубаях тоже много красивых девчонок из Москвы🤣
в москве еще много страшных, а в дубаи исключительно красивые
Ну да, выручки ведь у них просто так не было, без причин. Да вообще, бляха, ничего не происходит.нужен «понятный власти» собственник
Похоже, как было в публикации про "кудрикс":
грустно все это, хочется уже проснуться и все вернулось как раньше
А само юрлицо останется?
Если нет, то какой след шаг? Блокировка ТикТока?
А у нас нормально функционирует тикток?
Все отлично работает, только нельзя пользователям из России загружать Новый контент
И новые видосы смотреть. И из других стран. А так работает, да
Ну как бы если устанавливать кастомную версию, и-то она есть на Android, то да. А чистая версия не даёт загрузить видео, не показывает новые видео из нашего региона(Россия). Причём ТикТок постепенно закрывал дыры, через которые можно было это делать. Если в марте, когда они ограничения накатили, можно было просто VPN врубить, то сейчас это вообще ничего не изменит.
Интересно почему? Тикток это вроде бы, плоть от крови китайские братушки ?
Что вас удивляет? В России тоже есть персонажи, готовые отдать заокеанскому барену все и бесплатно. Китай большой, люди разные.
Без понятия. Даже приложения не скачено
Будет хуже если его вообще заблокируют из-за нарушения "закона о приземлении"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_IT-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Тогда и Телеграм тоже попадёт((
Скоро мы будет слышать уже много подобных историй. Увы
Братики а зачем ТикТоку сотрудники в других странах? Онли для продвижения и маркентинга?
ТикТок хочет составить конкуренцию Ютуб и теперь уходит из некоторых крупных стран.
Откуда просмотры брать будете для того чтобы составить конкуренцию Ютубу?
тик ток косит под ютуб, а ютуб косит под тик ток.. в итоге вряд-ли что-то годное из этого выйдет
а откуда он еще ушел?