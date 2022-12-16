Соцсети
Следующий Орзэмэс

TikTok в России сократил большую часть сотрудников, а оставшихся может релоцировать в Дубай — СМИ Статьи редакции

Уволить могли до 500 человек, оставив в штате только 10 сотрудников, говорят источники.

  • Подразделение TikTok в Москве сократило большую часть своих сотрудников, рассказали Forbes два источника, знакомых с планами компании, и подтвердил источник, близкий к локальному офису TikTok. Московское подразделение занималось развитием соцсети в Восточной Европе.
  • Первыми о сокращениях со ссылкой на источники сообщили Telegram-канал «Русский маркетинг» Семёна Ефимова и издание «Черта».
  • По словам источников «Черты», увольнения затронули 400 человек, собеседников Forbes — до 500 сотрудников. Другие источники говорят, что речь идёт практически обо всех сотрудниках подразделения в России.
  • Источники и Forbes, и «Русского маркетинга» утверждают, что компания сохранила 10 сотрудников. Это специалисты команды гейминга TikTok, их релоцируют в Дубай.
  • Также сотрудникам предлагали релоцироваться в Казахстан, где у TikTok с октября есть офис. «Но зарплаты там соответствовали бы уровню заработков в стране. Желающих особо не нашлось», — говорит источник. В ноябре 2022 года о предложении TikTok сотрудникам в России переехать на работу в Казахстан, Армению или Киргизию также сообщал РБК.
  • В пресс-службе компании рассказали Forbes, что в 2022-м вынужденно приняли «ряд решений относительно работы сервиса в стране», а теперь сокращают штат. Количество уволенных сотрудников и причины такого решения в TikTok не раскрыли.

Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса.

пресс-служба TikTok в России
  • «Никакого особого триггера» для сокращений у TikTok в России не было, говорит источник издания. «Просто прошло уже более полугода, в течение которых они держали людей на зарплате, не получая выручку. В Индии для этого [сокращения штата] потребовалось менее полугода». Власти Индии заблокировали TikTok в середине 2020 года.

#новость #tiktok

2231 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
47 комментариев
Написать комментарий...
 Шпуля Шунтиковна

Интересно и какие причины...? Ну держат же интригу.... (сарказм))

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Видимо, что-то случилось. Но не всё так однозначно и нужно разбираться

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

А ещё
Вот вам и свобода слова

Ответить
Развернуть ветку
Анна Богданова

тут без разбора ситуации не обойтись))

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Артём Торез

думаю в Дубаи сотрудники будут рады релоцироваться

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Redmi

вот не скажи. Пыльная пустыня и жара - фуу.
Мне бы что-то типа Канады - родные берёзки, лиственные леса, снежок на Новый год...

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

С ноября по март там хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Был я в ноябре в Дубае. +32 и делать нечего. Очень унылый город.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Шопинг. Пляжи/аквапарки. Леголенд.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Я и говорю унылый город, кроме шоппинга заняться нечем. И то, в том же Стамбуле он намного лучше, кроме люкса и каких-то редких коллабораций.
Пляжи там обычные, не Греция, и не Хорватия.
В общем как Турция для любителей резерваций, только дороже. Даже вода такая же, как в Белеке каком-нибудь. Т.е. хуже, чем эгейское побережье Турции.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow
В общем Турция для любителей резерваций, только дороже

Да ладно, это дело выбора. Или это опечатка и разговор про Дубай. В Турцию можно заехать своим ходом, при желании тачку взять, по побережью проехать

Такой, расслабленный отдых

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Некорректно выразился. Разговор про Дубай.
А в Турцию я последний раз именно на море ездил в Бодрум и мне очень понравилось там. Прям классно.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Redmi

и снег в декабре-январе на Новый год есть?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Раз в несколько лет. В горах.

Но за деньги всё есть.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

В ноябре еще баня имхо

Ответить
Развернуть ветку
Nasha Rasha

я тебе по секрету скажу что люди там в помещениях под кондеями живут как и во всем теплых странах, и жара вообще не колышет их.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Ага, вышел на улицу и умер. Классные условия для жизни.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Я б не сказал, что жизнь в Дубае комфортней, чем жизнь в той же Москве.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Мммм.... да как бы я не понимаю как можно жить в Дубае в принципе. Цены, климат, экология, окружающая среда (Дубай абсолютно необустроенный как ни странно, пустыри повсеместные).

Не, ну жить то можно... но с нормальными городами вообще ни в какое сравнение.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Соглашусь. Отдохнуть, посмотреть на небоскребы и искусственные острова еще можно. И то, сравнивая Европу и ее адриатическое побережье и ОАЭ, отдых не в пользу последних как по мне.
А уж жизнь тем более. Москва очень удобный, комфортный город для жизни.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Да, не отдохнуть, а как бы экскурсия, галочку поставить.
Не знаю, может туда надо с миллионами заехать конечно, чтобы проникнуться, но я вообще не понял. Причем он вообще другой нежели на картинках. Мурино какое-то, только высотность другая. И вокруг этого Мурино трущобы.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Мне пяти дней за глаза хватило (месяц назад как раз летал). Больше прям скука смертная. Абу-Даби еще хуже, пакистанское гетто даже в центре. Как туда формула-1 заехала еще, непонятно (хотя понятно, бабки хорошие платили).
Для шоппинга да, хорошо. Особенно если интересует люкс и/или всякие эксклюзив типа редких коллабораций. В остальном там делать нечего.

Ответить
Развернуть ветку
Bames Jond

У меня примерно тоже самое ощущение возникло после визита в Стамбул, город реально трущобы. Я уже не говорю про Европу или Москву, город даже от моего родного Белгорода по инфраструктуре отстаёт.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Стамбул если не ходить в трущобы, то в принципе город красивый, Босфор, мечети, история. Я вот там на трущобы не попал, повезло. Но мошенников прям много, это портит впечатление. Город не супер безопасный. И зная сколько туда разного сброда приехало с кавказа и востока...

инфраструктура хз... то, что в выходные все закрыто, это дико, да. но транспорт вроде нормальный.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Самые уроды в Стамбуле это таксисты. Хуже такси в жизни не встречал. Даже в Индонезии, на Бали, такси намного лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Я комбо собрал в последней поездке. Абу-Даби, Дубай и Стамбул.
Про Стамбул соглашусь, что особенно в центре прям трущобы. И очень сильно испортилось в первые 2-3 дня впечатление от города. Потом поездил, посмотрел город. Понравился район Мода в Кадыкее и кварталы Нишанташи в Бешикташе. В Бешикташе много богатых местных живет и там реально неплохо. Я бы селился в следующую поездку наверное там.

Ответить
Развернуть ветку
Аня Деревянко

Эх, помню прилетела из Дубайских трущоб в Краснодар. Этот ржавый забор по пути из аэропорта, частная застройка из домов-мазанок вперемешку с человейниками, дырки на дорогах, потому что подморозило в ноябре... Сразу откликнулось что-то родное в душе. Нет, не понять нам как они там живут в этом Дубае с кондерами на остановках, чистым метро без водителя и водой из крана от которой кожа не сохнет. Не нужон!

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Redmi

я вообще не понимаю, как можно сравнивать Москву и Дубаи. Москва намного приятнее и комфортнее. А уж сколько в Москве красивых девчонок!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Лиманов

в Дубаях тоже много красивых девчонок из Москвы🤣

Ответить
Развернуть ветку
Nasha Rasha

в москве еще много страшных, а в дубаи исключительно красивые

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
«Никакого особого триггера» для сокращений у TikTok в России не было

Ну да, выручки ведь у них просто так не было, без причин. Да вообще, бляха, ничего не происходит.
Похоже, как было в публикации про "кудрикс":

нужен «понятный власти» собственник
Ответить
Развернуть ветку
Валерий Кипер

грустно все это, хочется уже проснуться и все вернулось как раньше

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Fedostsev

А само юрлицо останется?
Если нет, то какой след шаг? Блокировка ТикТока?

Ответить
Развернуть ветку
Mr NoName

А у нас нормально функционирует тикток?

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Саленко

Все отлично работает, только нельзя пользователям из России загружать Новый контент

Ответить
Развернуть ветку
Mr NoName

И новые видосы смотреть. И из других стран. А так работает, да

Ответить
Развернуть ветку
СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ МЕНЯ
Всё отлично работает

Ну как бы если устанавливать кастомную версию, и-то она есть на Android, то да. А чистая версия не даёт загрузить видео, не показывает новые видео из нашего региона(Россия). Причём ТикТок постепенно закрывал дыры, через которые можно было это делать. Если в марте, когда они ограничения накатили, можно было просто VPN врубить, то сейчас это вообще ничего не изменит.

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Интересно почему? Тикток это вроде бы, плоть от крови китайские братушки ?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов

Что вас удивляет? В России тоже есть персонажи, готовые отдать заокеанскому барену все и бесплатно. Китай большой, люди разные.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Fedostsev

Без понятия. Даже приложения не скачено

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Лесин

Будет хуже если его вообще заблокируют из-за нарушения "закона о приземлении"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_IT-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Саленко

Тогда и Телеграм тоже попадёт((

Ответить
Развернуть ветку
John Yossarian

Скоро мы будет слышать уже много подобных историй. Увы

Ответить
Развернуть ветку
Абу Суфьян

Братики а зачем ТикТоку сотрудники в других странах? Онли для продвижения и маркентинга?

Ответить
Развернуть ветку
ChillTalk

ТикТок хочет составить конкуренцию Ютуб и теперь уходит из некоторых крупных стран.
Откуда просмотры брать будете для того чтобы составить конкуренцию Ютубу?

Ответить
Развернуть ветку
Красенкова Зоя

тик ток косит под ютуб, а ютуб косит под тик ток.. в итоге вряд-ли что-то годное из этого выйдет

Ответить
Развернуть ветку
Марат

а откуда он еще ушел?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 47 комментариев
null