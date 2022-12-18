Twitter запретит «продвигать альтернативные платформы» — ссылки на Facebook*, Instagram* и Mastodon будут удалять Статьи редакции
Хотя кросспостинг по-прежнему будет разрешён.
О новых правилах публикации ссылок на сторонние сервисы компания сообщила 18 декабря, вскоре после скандала вокруг «слежки» за Илоном Маском и блокировки ссылок на Mastodon.
Представители Twitter назвали ход «запретом на бесплатное продвижение других социальных платформ». Под удар должны попасть аккаунты, публикующие ссылки на профили в различных соцсетях, а также сайты-агрегаторы подобных контактов (включая Linktree).
Отдельные посты с подобными ссылками и призывом подписаться на аккаунт на другой площадке, также будут удалять. Касается это в том числе постов без ссылок, но с никнеймами.
При этом кросспостинг, то есть одновременная публикация одинаковых записей в разных соцсетях, по-прежнему будет разрешена.
Сервисы, ссылки на которые планируют запретить в Твиттере:
- Facebook*
- Instagram*
- Mastodon
- Truth Social
- Tribel
- Post
- Nostr
- linktr.ee
- lnk.bio
В Twitter подчеркнули, что ссылки на сервисы, которые не упоминаются в правилах, по-прежнему будут разрешены, так как они «предлагают пользователям опыт, отличный от Твиттера».
За нарушение правил будут как удалять отдельные посты, так и блокировать целые аккаунты, «созданные специально для продвижения альтернативных социальных платформ».
Означает ли это, что официальные аккаунты социальных сетей и компаний собираются заблокировать, на данный момент неясно.
Отреагировал на ситуацию и сооснователь Twitter Джек Дорси, покинувший пост гендиректора в 2021 году, но по-прежнему владеющий 2,4% акций компании.
*Facebook и Instagram принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Интересно, а это какие таблетки такой эффект дают?
Почему же только таблетки?
Доподлинно неизвестно, но чувствую что лозунг Make Twitter free again, при таком развитии событий не заставит себя долго ждать. К чему все эти баны и запреты, при том, что Маск утверждал при покупке сети, что там будет настоящая свобода слова. Заметно.
Musk said he did not buy Twitter "to make more money. I did it to try to help humanity, whom I love."
"Twitter obviously cannot become a free-for-all hellscape, where anything can be said with no consequences!"
Всё ради любви к человечеству.
Твиттер при Илоне стал слишком "свободным"
Свобода это рабство.
Незнание - сила.
Сало - сила
Спорт - могила
Илон - сила
Цукерберг - могила
А Илон Цукерберг?
ЗапретиЛ. Much free speech.
Ничё себе там деда шиза начала брать.
Маск совсем пизданулся
Почему Onlyfans не в списке?
Ну нельзя же деньги у потенциальных подружек отбирать - не поймут.
Ждём кнопку "скачать" для твиттов, как на vc. Раз пошли новшества от Маска.
Вот он шанс для VK
Для Тенчата!
Забавно видеть в списке Truth Social: ибо финал ЧМ-2022 в Катаре Илон Макс смотрел вместе с зятем Трампа. Дружба дружбой, а денюжки врозь?
Помнится, ВК так же поступал, блокирую Инсту...
Илон, верни дислайки на VC!
Э-бля, а где в списке Одноклассники и ЯРус?