Хотя кросспостинг по-прежнему будет разрешён.

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О новых правилах публикации ссылок на сторонние сервисы компания сообщила 18 декабря, вскоре после скандала вокруг «слежки» за Илоном Маском и блокировки ссылок на Mastodon.

Представители Twitter назвали ход «запретом на бесплатное продвижение других социальных платформ». Под удар должны попасть аккаунты, публикующие ссылки на профили в различных соцсетях, а также сайты-агрегаторы подобных контактов (включая Linktree).

Отдельные посты с подобными ссылками и призывом подписаться на аккаунт на другой площадке, также будут удалять. Касается это в том числе постов без ссылок, но с никнеймами.

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При этом кросспостинг, то есть одновременная публикация одинаковых записей в разных соцсетях, по-прежнему будет разрешена.

Сервисы, ссылки на которые планируют запретить в Твиттере:

Facebook*

Instagram*

Mastodon

Truth Social

Tribel

Post

Nostr

linktr.ee

lnk.bio

В Twitter подчеркнули, что ссылки на сервисы, которые не упоминаются в правилах, по-прежнему будут разрешены, так как они «предлагают пользователям опыт, отличный от Твиттера».

За нарушение правил будут как удалять отдельные посты, так и блокировать целые аккаунты, «созданные специально для продвижения альтернативных социальных платформ».

Означает ли это, что официальные аккаунты социальных сетей и компаний собираются заблокировать, на данный момент неясно.

Отреагировал на ситуацию и сооснователь Twitter Джек Дорси, покинувший пост гендиректора в 2021 году, но по-прежнему владеющий 2,4% акций компании.