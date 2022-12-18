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Соцсети
DTF

Twitter запретит «продвигать альтернативные платформы» — ссылки на Facebook*, Instagram* и Mastodon будут удалять Статьи редакции

Хотя кросспостинг по-прежнему будет разрешён.

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О новых правилах публикации ссылок на сторонние сервисы компания сообщила 18 декабря, вскоре после скандала вокруг «слежки» за Илоном Маском и блокировки ссылок на Mastodon.

Представители Twitter назвали ход «запретом на бесплатное продвижение других социальных платформ». Под удар должны попасть аккаунты, публикующие ссылки на профили в различных соцсетях, а также сайты-агрегаторы подобных контактов (включая Linktree).

Отдельные посты с подобными ссылками и призывом подписаться на аккаунт на другой площадке, также будут удалять. Касается это в том числе постов без ссылок, но с никнеймами.

При этом кросспостинг, то есть одновременная публикация одинаковых записей в разных соцсетях, по-прежнему будет разрешена.

Сервисы, ссылки на которые планируют запретить в Твиттере:

  • Facebook*
  • Instagram*
  • Mastodon
  • Truth Social
  • Tribel
  • Post
  • Nostr
  • linktr.ee
  • lnk.bio

В Twitter подчеркнули, что ссылки на сервисы, которые не упоминаются в правилах, по-прежнему будут разрешены, так как они «предлагают пользователям опыт, отличный от Твиттера».

За нарушение правил будут как удалять отдельные посты, так и блокировать целые аккаунты, «созданные специально для продвижения альтернативных социальных платформ».

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Означает ли это, что официальные аккаунты социальных сетей и компаний собираются заблокировать, на данный момент неясно.

Отреагировал на ситуацию и сооснователь Twitter Джек Дорси, покинувший пост гендиректора в 2021 году, но по-прежнему владеющий 2,4% акций компании.

jack @jack

@TwitterSupport Why?

*Facebook и Instagram принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #twitter #facebook #instagram

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21 комментарий
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 Энергетический магнит

Интересно, а это какие таблетки такой эффект дают?

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Ольга Маньшина

Почему же только таблетки?

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Энергетический магнит

Доподлинно неизвестно, но чувствую что лозунг Make Twitter free again, при таком развитии событий не заставит себя долго ждать. К чему все эти баны и запреты, при том, что Маск утверждал при покупке сети, что там будет настоящая свобода слова. Заметно.

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Ольга Маньшина

Musk said he did not buy Twitter "to make more money. I did it to try to help humanity, whom I love."
"Twitter obviously cannot become a free-for-all hellscape, where anything can be said with no consequences!"
Всё ради любви к человечеству.

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ChillTalk

Твиттер при Илоне стал слишком "свободным"

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Николай Замотаев

Свобода это рабство.
Незнание - сила.

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Юрий Б.

Сало - сила
Спорт - могила

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Rafa Ramazanov

Илон - сила
Цукерберг - могила

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Юрий Б.

А Илон Цукерберг?

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Sergey Chernov

ЗапретиЛ. Much free speech.

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Skaamit

Ничё себе там деда шиза начала брать.

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Denis

Маск совсем пизданулся

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Pingun

Почему Onlyfans не в списке?

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Николай Замотаев

Ну нельзя же деньги у потенциальных подружек отбирать - не поймут.

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Alex Shokhin

Ждём кнопку "скачать" для твиттов, как на vc. Раз пошли новшества от Маска.

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Александр Саввин

Вот он шанс для VK

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Isla Bonita

Для Тенчата!

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Александр Смирнов

Забавно видеть в списке Truth Social: ибо финал ЧМ-2022 в Катаре Илон Макс смотрел вместе с зятем Трампа. Дружба дружбой, а денюжки врозь?

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Илья Волочков

Помнится, ВК так же поступал, блокирую Инсту...

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Isla Bonita

Илон, верни дислайки на VC!

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Я никто и звать меня никак

Э-бля, а где в списке Одноклассники и ЯРус?

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