Илон Маск спросил пользователей Twitter, уйти ли ему с поста главы соцсети Статьи редакции
Предприниматель, вероятно, опять хочет принять решение по результатам голосования.
- 19 декабря 2022 года владелец Twitter Илон Маск спросил пользователей соцсети, должен ли он уйти с поста главы компании. На момент написания заметки опрос набрал около 12,2 млн голосов: вариант «да» выбрали 56,3% пользователей, «нет» — 43,7%.
- Предприниматель обещал придерживаться результатов голосования. При этом в следующих твитах он комментировал собственный опрос: например, написал «бойтесь своих желаний, они могут исполниться».
- Это не первый раз, когда Маск принимает решение путём опроса пользователей в Twitter. Например, в 2021 году они проголосовали за то, чтобы Илон Маск продал 10% от своей доли в Tesla — на тот момент пакет стоил около $21 млрд. После этого предприниматель продал часть акций.
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Почему у нас такие вопросы не задают мэры, главы госкомпаний и Минцифры и некоторые другие персонажи?
Возможно, ждут встречного вопроса — а не пойти б тебе, мил человек?
Зачем им мнение людей, им похуй
Так Маску тоже похуй, только на уйти или нет.
Подтасуют результаты опроса, в первый раз что ле?
Не смогут, айтишнеги ж уехали
Потому что не государство для людей, а люди для государства.
потому что, если проводить честные выборы результаты могут быть не такими как им бы хотелось
Куда собрался?!)
Вот же !
Хорошая шутеечка!! 😁👍
Потому что мир устроен не так, как это мриится некоторым 😏
А США мэры так делают?
Потому что «у вас» ещё не все дебилы.
Забанит 56% опрошенных
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Эй, а где Markdown
Товарищ Сталин тоже так делал
Ваня Грозный тоже. Срулил в Александров и ждал, когда народ позовёт обратно. А когда вернулся, показал всем мать Кузьмы.
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Ещё **% бот-аккаунтов заблокировано в Твиттер 😁
Маск понял куда он влез и сколько дров уже наломал и хочет откатиться назад, очень разумно для человека его величины, признавать свои ошибки и сдавать назад, нам бы такого во главе государства.
У вас военное положение по всей стране ,нескоро выборы
Просто натворил делов и решил по тихой слинять.
Да щас признает разницу в голосах ботами - и результаты будут не хуже, чем у наших избиркомов.
Может вам вернуть дизлайки?!
Единственное адекватное министерство….. при чем тут оно
Не уйдëт.
Тесле хоть даст продышаться. Ну махинатор конечно красавчик все равно
прессуха или отключение твиттер?
Он таким способом инсайдит с акциями.
Он таким способом мутит со стоимостью акций.
Троллит он и только. Он уже не раз залетал с акциями из за твитов. Ему в Тесле даже запрещали твитить из за этого.
— Отрывай раковину.
— Но Илон...
— Я сказал, отрывай. Нет меня — нет раковины.
Так он ботов так и почистит) Сейчас же старта твиттера для него открыта.
"Пусть расцветают тысячи цветов пусть соперничают сто школ"
Илон Цзедун