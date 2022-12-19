Соцсети
Солдатский огонь

Илон Маск спросил пользователей Twitter, уйти ли ему с поста главы соцсети Статьи редакции

Предприниматель, вероятно, опять хочет принять решение по результатам голосования.

  • 19 декабря 2022 года владелец Twitter Илон Маск спросил пользователей соцсети, должен ли он уйти с поста главы компании. На момент написания заметки опрос набрал около 12,2 млн голосов: вариант «да» выбрали 56,3% пользователей, «нет» — 43,7%.
  • Предприниматель обещал придерживаться результатов голосования. При этом в следующих твитах он комментировал собственный опрос: например, написал «бойтесь своих желаний, они могут исполниться».
  • Это не первый раз, когда Маск принимает решение путём опроса пользователей в Twitter. Например, в 2021 году они проголосовали за то, чтобы Илон Маск продал 10% от своей доли в Tesla — на тот момент пакет стоил около $21 млрд. После этого предприниматель продал часть акций.
Elon Musk @elonmusk

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

#новость #twitter #илонмаск

3116 просмотров
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34 комментария
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 Вадим Д.

Почему у нас такие вопросы не задают мэры, главы госкомпаний и Минцифры и некоторые другие персонажи?
Возможно, ждут встречного вопроса — а не пойти б тебе, мил человек?

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пешка

Зачем им мнение людей, им похуй

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SD1

Так Маску тоже похуй, только на уйти или нет.

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Денис Демидов

Подтасуют результаты опроса, в первый раз что ле?

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Аня Деревянко

Не смогут, айтишнеги ж уехали

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Alexander Klimanskiy

Потому что не государство для людей, а люди для государства.

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Kim Fink

потому что, если проводить честные выборы результаты могут быть не такими как им бы хотелось

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Mr Black

Куда собрался?!)

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M-S-R

Вот же !

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Alex Shevchenko

Хорошая шутеечка!! 😁👍

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Eldar Faizullin

Потому что мир устроен не так, как это мриится некоторым 😏

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Mrak

А США мэры так делают?

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Егор Корницкий

Потому что «у вас» ещё не все дебилы.

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пешка

Забанит 56% опрошенных

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Илья Посаженников

Следующая новость: **Аккаунты всех, кто ответил "Yes" были заблокированы без объяснения причин**

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Илья Посаженников

Эй, а где Markdown

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dixi

Товарищ Сталин тоже так делал

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Alexander Klimanskiy

Ваня Грозный тоже. Срулил в Александров и ждал, когда народ позовёт обратно. А когда вернулся, показал всем мать Кузьмы.

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Alex Shevchenko

Следующая новость:
Ещё **% бот-аккаунтов заблокировано в Твиттер 😁

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Денис Демидов

Маск понял куда он влез и сколько дров уже наломал и хочет откатиться назад, очень разумно для человека его величины, признавать свои ошибки и сдавать назад, нам бы такого во главе государства.

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Серж

У вас военное положение по всей стране ,нескоро выборы

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Александр

Просто натворил делов и решил по тихой слинять.

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Слегка Придурковатый

Да щас признает разницу в голосах ботами - и результаты будут не хуже, чем у наших избиркомов.

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Иван Серик

Может вам вернуть дизлайки?!

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Kevin Kirillov

Единственное адекватное министерство….. при чем тут оно

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СНОБ Не ZVиZди

Не уйдëт.

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Антон Храмченко

Тесле хоть даст продышаться. Ну махинатор конечно красавчик все равно

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Mike Amirov

прессуха или отключение твиттер?

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Верховный Спецоператор

Он таким способом инсайдит с акциями.

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Верховный Спецоператор

Он таким способом мутит со стоимостью акций.

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Друз Фаруэл

Троллит он и только. Он уже не раз залетал с акциями из за твитов. Ему в Тесле даже запрещали твитить из за этого.

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Griby Lenina

— Отрывай раковину.
— Но Илон...
— Я сказал, отрывай. Нет меня — нет раковины.

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taucoin.io

Так он ботов так и почистит) Сейчас же старта твиттера для него открыта.

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Серж

"Пусть расцветают тысячи цветов пусть соперничают сто школ"
Илон Цзедун

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