Соцсети
Ученый яд

Twitter позволит компаниям с подпиской Blue for Business помечать своих сотрудников в соцсети Статьи редакции

О других возможностях корпоративной подписки пока ничего неизвестно.

  • Twitter запускает подписку Blue for Business в пилотном режиме для некоторых компаний, сообщила менеджер соцсети по продукту Эстер Кроуфорд. Она не раскрыла стоимость подписки, отметив, что в 2023 году её смогут оформить большее число организаций.
  • Компании с подпиской смогут отмечать сотрудников в Twitter собственным значком рядом с их именем. О других возможностях Blue for Business пока ничего неизвестно.
  • 9 ноября 2022 года Twitter рассказал, что добавит ещё одну пометку верификации — для официальных страниц компаний, политиков, СМИ и звёзд.
  • 13 декабря компания перезапустила подписку Blue для обычных пользователей — за $11 в месяц для тех, кто оплачивает её на iOS, и $8 для всех остальных. До этого её оформление было приостановлено из-за наплыва пародийных аккаунтов.
  • Twitter Blue позволяет редактировать твиты, создавать папки закладок, настраивать панель навигации, использовать специальные режим для чтения длинных тредов и другое. Для того, чтобы получить галочку верификации, профиль пользователя должен быть старше 90 дней.
Twitter Business @TwitterBusiness

Today, we’re rolling out Twitter Blue for Business, a new program that lets businesses distinguish their brands and key employees on Twitter. These accounts will show a square company badge next to their display names.

Сегодня мы запускаем Twitter Blue для бизнеса, новую программу, которая позволяет компаниям различать свои бренды и ключевых сотрудников в Twitter. Такие аккаунты получат квадратный значок компании рядом с их именами.

#новость #twitter

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4 комментария
Вадим Д.

Больше значков! А то ёлка твиттера ещё недостаточно наряжена.

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Трансгендолёт

Зато какая красота будет: сначала никнейм, потом 5-10 флагов различных стран, а потом набор значков верификации и работодателя.

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Иван Коломиец

В Linked in напряглись

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Невкусно и грустно

Маск то Фейсбук (с отменой лимита) изобретает, то ЛинкедИн

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