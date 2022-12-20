Соцсети
Огромный хичхакер

Илон Маск начал искать нового гендиректора для Twitter — CNBC Статьи редакции

В декабре предприниматель запустил опрос, стоит ли ему уйти с поста главы соцсети — большинство проголосовало «за».

  • Как сообщают источники CNBC, поиск нового гендиректора Илон Маск начал ещё до того, как спросил у пользователей соцсети, должен ли он уйти с поста главы компании. Преемника пока не нашли.
  • По результатам опроса 57,5% пользователей проголосовали за его уход. Всего пользователи отдали 17,5 млн голосов.
  • Сам предприниматель заявлял, что главный вопрос не в том, чтобы найти гендиректора, а в том, чтобы найти главу соцсети, который сможет «сохранить Twitter живым». По его словам, такого человека он пока не нашёл.
  • Маск стал единоличным руководителем Twitter после покупки соцсети и увольнения её предыдущего гендиректора Парага Агравала, но утверждал, что это временно.
  • Как предполагает Insider, предприниматель решил уйти с поста гендиректора, потому что крупнейшие акционеры Tesla начали высказывать недовольство тем, что Маск переключил своё внимание на Twitter и «по сути, бросил Tesla». Поэтому ему пришлось выбирать между двумя компаниями — и выбор пал не на соцсеть.
  • Это не первый раз, когда он принимает решение путём опроса пользователей в Twitter. Например, в 2021 году они проголосовали за то, чтобы Илон Маск продал 10% от своей доли в Tesla — на тот момент пакет стоил около $21 млрд. После этого предприниматель продал часть акций.

#новость #twitter #илонмаск

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46 комментариев
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 Darth Swordman

Да не надо уже никого искать

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Серж

Snoop doggi dog найдет себе jobbi job

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Igor Mashkov

одна из лучших кандидатур на это время

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Фил Калленберг

Сказано - сделано
Человек дела

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умный человек

Элизабет Холмс в гендиры!

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Аня Деревянко

Человек слова

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Синий звук

Мне кажется это больше про мнительность

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Джонни Лавджой

Веселится мужик

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Vladimir Ivanov

И я ему искренне завидую

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Andrey Zykov

Вот молодец, купил компанию, поворошил в ней палкой, уволил кучу людей на всех уровнях, а как пришло время работать, он устроил голосование через подконтрольное ему СМИ, получил ответ от народа и сваливает. Сам-то он хотел пахать как раб на галерах, но против народа не попрешь же.

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Аллоизий Могарыч

всем бы так веселится как он

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Илья Попов

Хорошо иметь игрушку стоимостью 44 миллиарда. 😊👍

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Илья Попов

И у нас, в России, точно так же, всё делается путём опроса.

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Vladimir Ivanov

Вы не хотите покидать пост царя?
Да, не хочу.
Нет, не хочу.

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Илья Попов

Удивительно добрый и нужный вопрос.😊👍

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Кавказский фитиль
поиск нового гендиректора Илон Маск начал ещё до того

Кто бы сомневался 😆

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Andrei M

Такого самодура вряд ли найдешь.

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Евгений Слепухин

Может себе позволить. Возможно с твиттером произойдут какие-то серьёзные изменения и надо найти козла отпущение, который реализует все хотелки Илона и получит порцию говна от пользователей.

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Артём А.

Делать то, что скажет толпа в твиттере - вот ведь самодурство!

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Илья Попов

🤣 Разумеется, для нас дурак и какой.

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Maxim Roslyakov

Все правильно. Для радикальных изменений нужно взять на себя ответственность и действовать решительно. Не боясь "наломать дров". А потом нужно наладить нормальные процессы и работу по дальнейшему развитию. Для этого часто уже другой человек нужен.

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leo krich

Через полгода будет новый опрос: "хотите ли чтобы я вернулся?"

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Илья Попов

И не сомневаетесь, что большинство ответит - НЕТ.😊

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Handsome

Не знаю как у вас, а у меня «Илон Маск» теперь ассоциируется только с каким-нибудь гламурным скандалом, этакая Пэрис Хилтон в брюках. Даже если он высадится на Марсе, я боюсь что даже там начнётся какая-нибудь х*ня, что мол кто-то кого-то трахнул во время полёта и теперь надо устроить голосование чтобы выбрать пол ребёнка-трансгендера-марсианина.

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Alex

ты же понимаешь что это не заслуга самого Маска а результат направленной деятельности его врагов?

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Alex

по факту - да, если он вдруг завтра разработает 100% лекарство от рака за 5 центов курс, СМИ об этом писать не будут а сразу запустят какую нибудь желтую историю о том как он подростком наблевал в сортире

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Thom322

Вряд ли врагов. Просто следует плану. Сложно понять зачем ведь мы не особенно в теме.

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Alex

Я сомневаюсь что его план заключается в том что 100% СМИ и большинство обычных людей не обсуждают его реальные прорывы (которые двигают наш мир так как никто другой), а обсуждают как он порвался в комментах. Это просто как минимум побочный эффект уровня развития общества помноженный на явно злонамеренный вектор кем то посеянный.

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Вадим Д.

Недолго музыка играла, недолго Илон танцевал.
Все бы голосования так работали, а?

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Капитан Титаника

Собственник и директор это немного разное, он просто менеджера ищет

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Илья Попов

Всё это зависит от нас самих. Сработает и сработает красиво.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

катает акции на качелях, не более того. плюсанет 100 лярдов за год, вот тогда и попляшет

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Веб Инструменты

Опрос - это фарс. Его просто попросили вернуться в теслу и не играть в «свободу слова». Может умные люди намекнули что «свобода слова по-Масковски» это какая-то дичь.

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Аня Деревянко

А кто попросил?кто эти загадочные умные люди

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Андрей Ионов

я

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Igor Zhukov

Вот это называется сдержал слово

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Олег Волков

Поигрался и хватит

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Tomoko

Интересно как скоро они его найдут

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Рита Маргарита

А вот и новый будущий приемник)) Зять Трампа

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Яков

Что-то подсказывает что вас эта история с твиттером потопит Маска.

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Alexander Klimanskiy

Так куда слать резюме на гендира? Ссылки на линкедин хватит?

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Ivan Boldyrev

Прямо сюда кидай.

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Anton Rozhkov

Я пойду! Изи. Куда там резюме кидать?

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Сергей Леопольдович

Он уже мысленно списал 40 млрдиков потраченных на синюю птицу?

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Artur Kuramshin

Раздули новость так, будто собственник покидает бизнес, а не просто нормального менеджера ищет, как и должно быть

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Vasili Kubarev
Преемника пока не нашли
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