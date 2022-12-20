Илон Маск начал искать нового гендиректора для Twitter — CNBC Статьи редакции
В декабре предприниматель запустил опрос, стоит ли ему уйти с поста главы соцсети — большинство проголосовало «за».
- Как сообщают источники CNBC, поиск нового гендиректора Илон Маск начал ещё до того, как спросил у пользователей соцсети, должен ли он уйти с поста главы компании. Преемника пока не нашли.
- По результатам опроса 57,5% пользователей проголосовали за его уход. Всего пользователи отдали 17,5 млн голосов.
- Сам предприниматель заявлял, что главный вопрос не в том, чтобы найти гендиректора, а в том, чтобы найти главу соцсети, который сможет «сохранить Twitter живым». По его словам, такого человека он пока не нашёл.
- Маск стал единоличным руководителем Twitter после покупки соцсети и увольнения её предыдущего гендиректора Парага Агравала, но утверждал, что это временно.
- Как предполагает Insider, предприниматель решил уйти с поста гендиректора, потому что крупнейшие акционеры Tesla начали высказывать недовольство тем, что Маск переключил своё внимание на Twitter и «по сути, бросил Tesla». Поэтому ему пришлось выбирать между двумя компаниями — и выбор пал не на соцсеть.
- Это не первый раз, когда он принимает решение путём опроса пользователей в Twitter. Например, в 2021 году они проголосовали за то, чтобы Илон Маск продал 10% от своей доли в Tesla — на тот момент пакет стоил около $21 млрд. После этого предприниматель продал часть акций.
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Да не надо уже никого искать
Snoop doggi dog найдет себе jobbi job
одна из лучших кандидатур на это время
Сказано - сделано
Человек дела
Элизабет Холмс в гендиры!
Человек слова
Мне кажется это больше про мнительность
Веселится мужик
И я ему искренне завидую
Вот молодец, купил компанию, поворошил в ней палкой, уволил кучу людей на всех уровнях, а как пришло время работать, он устроил голосование через подконтрольное ему СМИ, получил ответ от народа и сваливает. Сам-то он хотел пахать как раб на галерах, но против народа не попрешь же.
всем бы так веселится как он
Хорошо иметь игрушку стоимостью 44 миллиарда. 😊👍
И у нас, в России, точно так же, всё делается путём опроса.
Вы не хотите покидать пост царя?
Да, не хочу.
Нет, не хочу.
Удивительно добрый и нужный вопрос.😊👍
Кто бы сомневался 😆
Такого самодура вряд ли найдешь.
Может себе позволить. Возможно с твиттером произойдут какие-то серьёзные изменения и надо найти козла отпущение, который реализует все хотелки Илона и получит порцию говна от пользователей.
Комментарий удален модератором
Делать то, что скажет толпа в твиттере - вот ведь самодурство!
🤣 Разумеется, для нас дурак и какой.
Все правильно. Для радикальных изменений нужно взять на себя ответственность и действовать решительно. Не боясь "наломать дров". А потом нужно наладить нормальные процессы и работу по дальнейшему развитию. Для этого часто уже другой человек нужен.
Через полгода будет новый опрос: "хотите ли чтобы я вернулся?"
И не сомневаетесь, что большинство ответит - НЕТ.😊
Не знаю как у вас, а у меня «Илон Маск» теперь ассоциируется только с каким-нибудь гламурным скандалом, этакая Пэрис Хилтон в брюках. Даже если он высадится на Марсе, я боюсь что даже там начнётся какая-нибудь х*ня, что мол кто-то кого-то трахнул во время полёта и теперь надо устроить голосование чтобы выбрать пол ребёнка-трансгендера-марсианина.
ты же понимаешь что это не заслуга самого Маска а результат направленной деятельности его врагов?
по факту - да, если он вдруг завтра разработает 100% лекарство от рака за 5 центов курс, СМИ об этом писать не будут а сразу запустят какую нибудь желтую историю о том как он подростком наблевал в сортире
Вряд ли врагов. Просто следует плану. Сложно понять зачем ведь мы не особенно в теме.
Я сомневаюсь что его план заключается в том что 100% СМИ и большинство обычных людей не обсуждают его реальные прорывы (которые двигают наш мир так как никто другой), а обсуждают как он порвался в комментах. Это просто как минимум побочный эффект уровня развития общества помноженный на явно злонамеренный вектор кем то посеянный.
Недолго музыка играла, недолго Илон танцевал.
Все бы голосования так работали, а?
Собственник и директор это немного разное, он просто менеджера ищет
Всё это зависит от нас самих. Сработает и сработает красиво.
катает акции на качелях, не более того. плюсанет 100 лярдов за год, вот тогда и попляшет
Опрос - это фарс. Его просто попросили вернуться в теслу и не играть в «свободу слова». Может умные люди намекнули что «свобода слова по-Масковски» это какая-то дичь.
А кто попросил?кто эти загадочные умные люди
я
Вот это называется сдержал слово
Поигрался и хватит
Интересно как скоро они его найдут
А вот и новый будущий приемник)) Зять Трампа
Что-то подсказывает что вас эта история с твиттером потопит Маска.
Так куда слать резюме на гендира? Ссылки на линкедин хватит?
Прямо сюда кидай.
Я пойду! Изи. Куда там резюме кидать?
Он уже мысленно списал 40 млрдиков потраченных на синюю птицу?
Раздули новость так, будто собственник покидает бизнес, а не просто нормального менеджера ищет, как и должно быть