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Соцсети
Московский яд

Полноэкранная лента и новый профиль: «Одноклассники» рассказали об обновлениях в приложении Статьи редакции

В статистике групп появится рейтинг авторов — по нему можно оценить отношение аудитории к публикациям.

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  • «Одноклассники» выпустили фильм OK.Update, в котором представили обновления контентной платформы соцсети в 2023 году. Они коснутся в первую очередь отображения контента в мобильных приложениях.

  • Соцсеть представила концепцию полноэкранной ленты новостей: квадратные фотографии, вертикальные и горизонтальные видео, как и любые другие типы контента будут отображаться в формате — одна публикация на экран, без полей и других элементов. Листать ленту можно будет с помощью смахивания, а также переключаться между тёмной и светлой темой. Новая лента уже тестируется.
  • Вместе с этим обновлением изменится и отображение комментариев: они будут показываться сразу, без перехода на отдельный экран. Кроме того, в них появятся реакции. Изменения добавят в приложение в начале 2023 года.

  • «Одноклассники» обновили профиль пользователя: он будет сосредоточен на контенте, который он создаёт. В первую очередь будут отображаться фотографии, видео и посты, а не реакции на контент от друзей или из групп. В течение 2023 года соцсеть добавит полноэкранный просмотр постов.

  • В ближайшее время обновится главная страница профиля — она будет отображать только основную информацию о пользователе. Появится возможность добавить текстовый статус или описание своей группы или страницы.

  • Раздел «Фото» в начале 2023 года превратится в «творческую студию»: можно будет опубликовать или отредактировать фотографии или собрать их в альбом, не покидая страницу. Раздел «Идеи» станет точкой для работы со всеми сервисами, которые позволяют создавать контент из фотографий.

  • В сервисе «Увлечения», который «Одноклассники» запустили в сентябре 2022 года, появится новая система рекомендаций на базе нейросетей — она будет анализировать не только общую активность пользователя, но и его вовлечённость даже в узкие тематики.

  • Также «Одноклассники» представили новый раздел в статистике групп с рейтингом авторов в соцсети. Он поможет оценить отношение аудитории к публикациям по четырём параметрам — активность, одобрение, вовлечённость и разнообразие. Их можно сравнить с показателями других сообществ по той же тематике. Обновляться он будет раз в неделю, а появится в соцсети течение 2023 года.

#новость #одноклассники

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23 комментария
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 Вадим Д.

Ну уж теперь-то они выстрелят.

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Ivan Mart

Ежемесячная аудитория Одноклассников в России — 23,4 млн пользователей. 9 млн пользователей посещают соцсеть ежедневно.
А куда стрелять то должны?

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Вадим Д.

В аудиторию, не пересылающую друг другу гифки блестящие. Я понимаю, что так исторически сложилось, но они же вроде как "обновляются".
И да, про армады ботов не забывайте.

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Алекс

В одноклассниках пересылают друг другу гифки, желают счастья, здоровья.

Тем временем на виси - ПОМОГИТЕ, БАНК ЗАЖАЛ 100 РУБЛЕЙ И НЕ ОТДАЕТ, БЕСПРЕДЕЛ.

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Ivan Mart

В сети какая-то сегрегация по аудиториям существует? Или считаете, что люди которые гифки блестящие любят друг другу пересылать, должны непременно пол вашу манеру остроумные комментарии строчить на "высокодоходных" ресурсах подстраиваться?

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Кирилл Фотькин

Ставлю класс. Одноклассники топчик!

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Aleks B
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Prosto Zurab

Зачем нам эта мертвая сеть для стариков и "патриотов"?

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Roman Tarasov

Вам не надо, а люди там успешно продажи делают.

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Aleks B

интересно, кто сейчас сидит в этой хуйне? все старики давно уже в вк

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Roman Tarasov

Там до фига аудитории, в том числе и достаточно молодой. Хотя школьники людей 35+ уже считают стариками)))

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Aleks B

так мы в 35 уже старики

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Кузьмич

Как доживете до 35, так и поговорим)

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Aleks B

8 месяцев уже как)
начинай

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Кузьмич

Странно считать себя стариком в 35 лет)) чтож с вами будет после 40)) в 35 это самый расцвет сил.

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СвяТой_ТапоК

Отлично.

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Slkhb Jbsbhl

Почему просто не объеденить вк и одноклассники в одну соцсеть. Зачем расспылятся. А ну да, вк компани это же, когда у тебя есть месенджеры тамтам и айсикью, где следующим твоим действием будет создание ВК месенджера...

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Александр Шестаков

Нельзя объединять в одну социальную сеть из-за разной аудитории. Если объединить то потеряете часть аудитории.
Ну вот есть столовая и ресторан у одного хозяина, хозяин вроде один и там и там кушают. Вроде можно и объединить. Но если это сделать то любители ресторанов не захотят сюда заходить, да и любители просто поесть в столовки могут не обрадоваться.

Кстати, VK Messenger уже есть :-)

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Slkhb Jbsbhl

Объясните причину по которой можно потерять аудиторию, если через алгоритмы ее можно сегрегировать, в том числе по возрастному признаку. Это первое, второе, дизайн у этих соцсетей почти идентичен. Третье, обе они подчиняются одному и тому же менеджменту. Четвертое, пример со столовками не применим к социуму. Пятое, 80 процентов тех кто сидит в однокл, сидят в вк, если не больше.

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Алексей Згировский

Странно, что ОК еще живы

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Виталий Лановой

Даже вк уже для стариков а в одноклассниках совсем динозавры живут. Рассада, классы и Ок-лайф с пьяными люмпенами. Денис Чужой в ютубе хорошо показал

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Стабильный череп
а также переключаться между тёмной и светлой темой

Истинно вам говорю: когда на VC появится тёмная тема, земля налетит на небесную ось!

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Портянки Леры

Одноклассники - так смешно звучит
нахера они вообще существуют?

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