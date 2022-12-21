Полноэкранная лента и новый профиль: «Одноклассники» рассказали об обновлениях в приложении Статьи редакции
В статистике групп появится рейтинг авторов — по нему можно оценить отношение аудитории к публикациям.
«Одноклассники» выпустили фильм OK.Update, в котором представили обновления контентной платформы соцсети в 2023 году. Они коснутся в первую очередь отображения контента в мобильных приложениях.
- Соцсеть представила концепцию полноэкранной ленты новостей: квадратные фотографии, вертикальные и горизонтальные видео, как и любые другие типы контента будут отображаться в формате — одна публикация на экран, без полей и других элементов. Листать ленту можно будет с помощью смахивания, а также переключаться между тёмной и светлой темой. Новая лента уже тестируется.
- Вместе с этим обновлением изменится и отображение комментариев: они будут показываться сразу, без перехода на отдельный экран. Кроме того, в них появятся реакции. Изменения добавят в приложение в начале 2023 года.
«Одноклассники» обновили профиль пользователя: он будет сосредоточен на контенте, который он создаёт. В первую очередь будут отображаться фотографии, видео и посты, а не реакции на контент от друзей или из групп. В течение 2023 года соцсеть добавит полноэкранный просмотр постов.
В ближайшее время обновится главная страница профиля — она будет отображать только основную информацию о пользователе. Появится возможность добавить текстовый статус или описание своей группы или страницы.
Раздел «Фото» в начале 2023 года превратится в «творческую студию»: можно будет опубликовать или отредактировать фотографии или собрать их в альбом, не покидая страницу. Раздел «Идеи» станет точкой для работы со всеми сервисами, которые позволяют создавать контент из фотографий.
В сервисе «Увлечения», который «Одноклассники» запустили в сентябре 2022 года, появится новая система рекомендаций на базе нейросетей — она будет анализировать не только общую активность пользователя, но и его вовлечённость даже в узкие тематики.
Также «Одноклассники» представили новый раздел в статистике групп с рейтингом авторов в соцсети. Он поможет оценить отношение аудитории к публикациям по четырём параметрам — активность, одобрение, вовлечённость и разнообразие. Их можно сравнить с показателями других сообществ по той же тематике. Обновляться он будет раз в неделю, а появится в соцсети течение 2023 года.
Ну уж теперь-то они выстрелят.
Ежемесячная аудитория Одноклассников в России — 23,4 млн пользователей. 9 млн пользователей посещают соцсеть ежедневно.
А куда стрелять то должны?
В аудиторию, не пересылающую друг другу гифки блестящие. Я понимаю, что так исторически сложилось, но они же вроде как "обновляются".
И да, про армады ботов не забывайте.
В одноклассниках пересылают друг другу гифки, желают счастья, здоровья.
Тем временем на виси - ПОМОГИТЕ, БАНК ЗАЖАЛ 100 РУБЛЕЙ И НЕ ОТДАЕТ, БЕСПРЕДЕЛ.
В сети какая-то сегрегация по аудиториям существует? Или считаете, что люди которые гифки блестящие любят друг другу пересылать, должны непременно пол вашу манеру остроумные комментарии строчить на "высокодоходных" ресурсах подстраиваться?
Ставлю класс. Одноклассники топчик!
Зачем нам эта мертвая сеть для стариков и "патриотов"?
Вам не надо, а люди там успешно продажи делают.
интересно, кто сейчас сидит в этой хуйне? все старики давно уже в вк
Там до фига аудитории, в том числе и достаточно молодой. Хотя школьники людей 35+ уже считают стариками)))
так мы в 35 уже старики
Как доживете до 35, так и поговорим)
8 месяцев уже как)
начинай
Странно считать себя стариком в 35 лет)) чтож с вами будет после 40)) в 35 это самый расцвет сил.
Отлично.
Почему просто не объеденить вк и одноклассники в одну соцсеть. Зачем расспылятся. А ну да, вк компани это же, когда у тебя есть месенджеры тамтам и айсикью, где следующим твоим действием будет создание ВК месенджера...
Нельзя объединять в одну социальную сеть из-за разной аудитории. Если объединить то потеряете часть аудитории.
Ну вот есть столовая и ресторан у одного хозяина, хозяин вроде один и там и там кушают. Вроде можно и объединить. Но если это сделать то любители ресторанов не захотят сюда заходить, да и любители просто поесть в столовки могут не обрадоваться.
Кстати, VK Messenger уже есть :-)
Объясните причину по которой можно потерять аудиторию, если через алгоритмы ее можно сегрегировать, в том числе по возрастному признаку. Это первое, второе, дизайн у этих соцсетей почти идентичен. Третье, обе они подчиняются одному и тому же менеджменту. Четвертое, пример со столовками не применим к социуму. Пятое, 80 процентов тех кто сидит в однокл, сидят в вк, если не больше.
Странно, что ОК еще живы
Даже вк уже для стариков а в одноклассниках совсем динозавры живут. Рассада, классы и Ок-лайф с пьяными люмпенами. Денис Чужой в ютубе хорошо показал
Истинно вам говорю: когда на VC появится тёмная тема, земля налетит на небесную ось!
Одноклассники - так смешно звучит
нахера они вообще существуют?