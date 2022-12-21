Раздел «Фото» в начале 2023 года превратится в «творческую студию»: можно будет опубликовать или отредактировать фотографии или собрать их в альбом, не покидая страницу. Раздел «Идеи» станет точкой для работы со всеми сервисами, которые позволяют создавать контент из фотографий.



В сервисе «Увлечения», который «Одноклассники» запустили в сентябре 2022 года, появится новая система рекомендаций на базе нейросетей — она будет анализировать не только общую активность пользователя, но и его вовлечённость даже в узкие тематики.