Конкурирующий с Twitter сервис Mastodon отказал пяти инвестфирмам, чтобы оставаться независимым Статьи редакции
Сервис быстро вырос после продажи Twitter Илону Маску.
- Основатель децентрализованной платформы для запуска соцсетей Mastodon Евгений Рочко рассказал Financial Times, что получил более пяти предложений от американских инвесторов вложить «сотни тысяч долларов» в поддержку продукта после его быстрого роста.
- Но некоммерческий статус платформы — «неприкосновенный», а независимость Mastodon — часть её привлекательности для пользователей.
- «Mastodon не превратится в то, что вы ненавидите в Twitter: возможность продажи скандальному миллиардеру, закрытия, банкротства и так далее. Это разница в парадигмах [между платформами]», — сказал Рочко. По его словам, долгосрочная цель компании — заменить Twitter и другие коммерческие соцсети.
- Как пишет FT, Рочко — единственный акционер Mastodon. В 2021 году его зарплата составляла €2400 в месяц — теперь эта цифра выросла на €500, уточнил разработчик.
- Mastodon работает на пожертвования: на Patreon у сервиса более 8500 доноров, ежемесячная сумма донатов составляет более 25 тысяч фунтов стерлингов. В начале ноября 2022 года компания сообщала, что привлекла полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter. The Verge писал, что с октября по ноябрь сервис увеличил количество активных пользователей с 300 тысяч до 2,5 млн.
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Вижу в комментариях сплошной сарказм «да кто это такой», но вообще-то это сейчас действительно главный конкурент твиттера:
1. Это не какой-то выскочка-однодневка для быстрого заполнения образовавшейся ниши (вроде «Россграма»), а проект, который годами работал над тем, что теперь приводит его к успеху
2. В отличие от обычных скучных клонов твиттера (кто-то помнит Футубру?), он предлагает принципиально отличающееся децентрализованное решение
3. Его репозиторий на гитхабе в последний месяц один из самых популярных, куча недовольных твиттером разработчиков полезла добровольно работать над этой альтернативой
4. В последний месяц не только происходит бурный рост числа загрузок, но уже даже Пол Грэм (один из главных людей в Долине, полтора миллиона подписчиков в твиттере) написал «меня задолбал твиттер, ищите теперь меня в мастодоне», а Илон Маск запретил ссылаться в твиттере на мастодон
Конечно, всё это не гарантия гигантского долгосрочного успеха, но повода для сарказма не вижу, пока что тут заслуженная success story
И да, с такой децентрализованной концепцией действительно очень желательно не становиться зависимым от инвесторов
И, как я где-то читал, существует проект пока исключительно на донаты. Что-то типа 15-30т $
Браво Евгению Рочко! Сотни тысяч долларов не сломят гордый дух свободного предпринимателя и разработчика. Тут нужны миллионы.
Кликбейт, какая-то никому не известная соц сеть конкурирующая с твиттером.... загрузки приложения ни о чем вообще не говорит, накрутка стоит копейки, сравнение так себе
Голову из зада выньте. А то для многих и Github никому не известен и в целом вещь ненужная.
Свою вынь для начала, судя по какой активности? По нулевой ? Спроси 10 человек рандомно, кто нибудь знает эту соц сеть?
По статистике поисковых запросов за последние 30 дней:
Mastodon 7982 (из них половину пересекается с группой и другим словом)
Твиттер 580000
Какие-то придурки в комментариях убеждают, что это конкурент твиттера ... Социальная сеть это онлайн пользователи и массовость, а не накрутки скачиваний в плей маркете . Там у любого скама и говна миллионы скачиваний. Если у них хороший продукт, то его не нужно рекламировать и с пеной у рта доказывать что-то кому-то
Ну вам может неизвестная, а судя по активности, довольна весомый конкурент
Честнее было бы написать, что какой-то стартап хочет конкурировать с твиттером.
К заявлениям такого сильного конкурента нельзя относиться свысока.
Мануал как набить себе цену )))
Цену набивает. Помнится, Дуров тоже что-то подобное говорил про Телегу.
Мне кажется с Дуровым и телегой была другая история. Дуров говорил и в правилах сервис был пункт что Телега никогда не будет платной итд. А потом реклама, платная подписка и в итоге этот пункт из правил убрали)))
Ну я это и имел в виду примерно, о чём ниже написал.
Ну ладно, может не говорил, это я для красного словца спиздел.
Но, помнится, какая-то подобная хуйня там была, что сперва одно писал, а когда подрос и деняк понадобилось, это уже можно забыть.
Гордый и независимый, но небогатый Mastodon.
А кто посчитал, что он конкурент Twitter?
«Mastodon не превратится в то, что вы ненавидите в Twitter: возможность продажи скандальному миллиардеру, закрытия, банкротства и так далее.
Интересно, как скоро этот проект превратится в тот Твиттер, подробности о котором мы узнали после прихода Маска
Клабхаус просто зашел передать всем привет и с наступающим новым годом.