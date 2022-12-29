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Конкурирующий с Twitter сервис Mastodon отказал пяти инвестфирмам, чтобы оставаться независимым Статьи редакции

Сервис быстро вырос после продажи Twitter Илону Маску.

  • Основатель децентрализованной платформы для запуска соцсетей Mastodon Евгений Рочко рассказал Financial Times, что получил более пяти предложений от американских инвесторов вложить «сотни тысяч долларов» в поддержку продукта после его быстрого роста.
  • Но некоммерческий статус платформы — «неприкосновенный», а независимость Mastodon — часть её привлекательности для пользователей.
  • «Mastodon не превратится в то, что вы ненавидите в Twitter: возможность продажи скандальному миллиардеру, закрытия, банкротства и так далее. Это разница в парадигмах [между платформами]», — сказал Рочко. По его словам, долгосрочная цель компании — заменить Twitter и другие коммерческие соцсети.
  • Как пишет FT, Рочко — единственный акционер Mastodon. В 2021 году его зарплата составляла €2400 в месяц — теперь эта цифра выросла на €500, уточнил разработчик.
  • Mastodon работает на пожертвования: на Patreon у сервиса более 8500 доноров, ежемесячная сумма донатов составляет более 25 тысяч фунтов стерлингов. В начале ноября 2022 года компания сообщала, что привлекла полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter. The Verge писал, что с октября по ноябрь сервис увеличил количество активных пользователей с 300 тысяч до 2,5 млн.
Ежедневные загрузки приложения Mastodon (в тысячах) / Источник: Sensor Tower

#новость #mastodon #twitter

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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19 комментариев
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 ЯжПрограммист
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Евгений Трифонов

Вижу в комментариях сплошной сарказм «да кто это такой», но вообще-то это сейчас действительно главный конкурент твиттера:

1. Это не какой-то выскочка-однодневка для быстрого заполнения образовавшейся ниши (вроде «Россграма»), а проект, который годами работал над тем, что теперь приводит его к успеху

2. В отличие от обычных скучных клонов твиттера (кто-то помнит Футубру?), он предлагает принципиально отличающееся децентрализованное решение

3. Его репозиторий на гитхабе в последний месяц один из самых популярных, куча недовольных твиттером разработчиков полезла добровольно работать над этой альтернативой

4. В последний месяц не только происходит бурный рост числа загрузок, но уже даже Пол Грэм (один из главных людей в Долине, полтора миллиона подписчиков в твиттере) написал «меня задолбал твиттер, ищите теперь меня в мастодоне», а Илон Маск запретил ссылаться в твиттере на мастодон

Конечно, всё это не гарантия гигантского долгосрочного успеха, но повода для сарказма не вижу, пока что тут заслуженная success story

И да, с такой децентрализованной концепцией действительно очень желательно не становиться зависимым от инвесторов

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Точный меч

И, как я где-то читал, существует проект пока исключительно на донаты. Что-то типа 15-30т $

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Alexander Klimanskiy

Браво Евгению Рочко! Сотни тысяч долларов не сломят гордый дух свободного предпринимателя и разработчика. Тут нужны миллионы.

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Евгений

Кликбейт, какая-то никому не известная соц сеть конкурирующая с твиттером.... загрузки приложения ни о чем вообще не говорит, накрутка стоит копейки, сравнение так себе

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Артур Кожевников
никому не известная соц сеть

Голову из зада выньте. А то для многих и Github никому не известен и в целом вещь ненужная.

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Евгений

Свою вынь для начала, судя по какой активности? По нулевой ? Спроси 10 человек рандомно, кто нибудь знает эту соц сеть?
По статистике поисковых запросов за последние 30 дней:
Mastodon 7982 (из них половину пересекается с группой и другим словом)
Твиттер 580000

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Евгений

Какие-то придурки в комментариях убеждают, что это конкурент твиттера ... Социальная сеть это онлайн пользователи и массовость, а не накрутки скачиваний в плей маркете . Там у любого скама и говна миллионы скачиваний. Если у них хороший продукт, то его не нужно рекламировать и с пеной у рта доказывать что-то кому-то

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Евгений Широков

Ну вам может неизвестная, а судя по активности, довольна весомый конкурент

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Евгений

Честнее было бы написать, что какой-то стартап хочет конкурировать с твиттером.

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Максим Горький

К заявлениям такого сильного конкурента нельзя относиться свысока.

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Э

Мануал как набить себе цену )))

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Слегка Придурковатый

Цену набивает. Помнится, Дуров тоже что-то подобное говорил про Телегу.

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Anton

Мне кажется с Дуровым и телегой была другая история. Дуров говорил и в правилах сервис был пункт что Телега никогда не будет платной итд. А потом реклама, платная подписка и в итоге этот пункт из правил убрали)))

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Слегка Придурковатый

Ну я это и имел в виду примерно, о чём ниже написал.

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Слегка Придурковатый

Ну ладно, может не говорил, это я для красного словца спиздел.

Но, помнится, какая-то подобная хуйня там была, что сперва одно писал, а когда подрос и деняк понадобилось, это уже можно забыть.

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Вадим Д.

Гордый и независимый, но небогатый Mastodon.
А кто посчитал, что он конкурент Twitter?

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MadRat96

«Mastodon не превратится в то, что вы ненавидите в Twitter: возможность продажи скандальному миллиардеру, закрытия, банкротства и так далее.

Интересно, как скоро этот проект превратится в тот Твиттер, подробности о котором мы узнали после прихода Маска

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Anton

Клабхаус просто зашел передать всем привет и с наступающим новым годом.

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