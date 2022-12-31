Минцифры отказалось выделять гранты на отечественные аналоги TikTok и Instagram* Статьи редакции
Другие схожие проекты смогут претендовать только на льготную ставку по кредитам.
- О том, что российские власти отказались финансировать разработку альтернатив TikTok и Instagram*, стало известно из итоговой «дорожной карты» «Новое общесистемное программное обеспечение», с которой ознакомился РБК.
- В финальную версию «карты» попали почтовый сервис «Почта 2.0», система VK Teams и несколько аналогов сервиса Zoom. Но эти проекты тоже не получат обещанные гранты, но смогут претендовать на льготный кредит, сообщили в Минцифры,
- Авторы всех проектов реализуют их за собственные средства, поскольку грантовая поддержка «не является оптимальной» для направления «коммуникационные сервисы», так как это уже «зрелые сервисы, которые не уступают западным аналогам», добавили в ведомстве.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России.
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Не уступают, конечно. Особенно забавно слышать это от чиновников, которые не пользовались никогда ни отечественными, ни западными подобными сервисами
Здрасти, приехали. А эскортниц себе они где по-вашему ищут?😂
На Мамбе?
Мамба для пролетариата. Во всяком случае, лет 8-10 назад было так😅
Верстка при скроле, перезагрузка не помогла.
VC выделит грант для разработчиков и дизайнеров на исправление вёрстки и проработку интерфейса. Решить проблему обещают в течение 3 месяцев.
Версия ОС и браузера
Хватит задавать вопросы, исправляйте! )))
Ого! Я и не подозревал что на VC столько рекламы 😱
В чём проблема использовать мобильное приложение?
Уже зарегистрировался в росграмме, жду не дождусь запуск сервиса, кек
А чем те же уже существующие VK клипы или Yappy не аналоги TikTok, a Now или Реки - не аналоги Instagram?
а что такое Реки - можете ссылку дать?
Конечно же не выделят ибо сделают очередную хуйню. Минцифры лучше свою хуйню сделают. Вывод: хуйня при любом раскладе. М-менталитет.
Как-то неожиданно, что чиновники отказалось от распила.. Это хороший подарок на НГ!
Государство могло бы помочь подобным сервисам рекламой - скажем, по ТВ и в медиа. Для государства (и нас, налогоплательщиков) это ничего не стоит, а для авторов сервисов это может даже лучше чем халявные деньги.
Нафига это государству? Это привлечет новых мобиков? Это отодвинет НАТО от границ? Это вернет Аляску? )))
по крайней мере это
1) выполнит запланированное - поддержит разработчиков (но в неденежной форме)
2) сэкономит деньги налогоплательщиков (и заодно чуть придержит инфляцию).
Вот сколько бы какой-нибудь бизнес готов отдать денег, чтобы Путин появился в кадре в майке с логотипом и слоганом твоего стартапа? Думаю многие бизнесы и сотни миллионов готовы за такое отдать.
3) Раздаст деньги ПРАВИЛЬНЫМ компаниям и людям.
Если Пыня появится в майке с логотипом, то компания обречена.
Правильно. Не надо тратить бюджет попусту. Уже есть Грустнограм: https://vc.ru/tribuna/517345-grustnogram-kak-iz-shutki-vyrosla-socialnaya-set
Пораженцы ждут возвращение инсты? У инсты большая паства, если их не повести за собой, значит их поведёт кто-то другой...
Скоро мэил можно будет переименовывать в гособоронроспочтсервис "вк"