Соцсети
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Минцифры отказалось выделять гранты на отечественные аналоги TikTok и Instagram* Статьи редакции

Другие схожие проекты смогут претендовать только на льготную ставку по кредитам.

  • О том, что российские власти отказались финансировать разработку альтернатив TikTok и Instagram*, стало известно из итоговой «дорожной карты» «Новое общесистемное программное обеспечение», с которой ознакомился РБК.
  • В финальную версию «карты» попали почтовый сервис «Почта 2.0», система VK Teams и несколько аналогов сервиса Zoom. Но эти проекты тоже не получат обещанные гранты, но смогут претендовать на льготный кредит, сообщили в Минцифры,
  • Авторы всех проектов реализуют их за собственные средства, поскольку грантовая поддержка «не является оптимальной» для направления «коммуникационные сервисы», так как это уже «зрелые сервисы, которые не уступают западным аналогам», добавили в ведомстве.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России.

#новость #tiktok

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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23 комментария
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 Котик Котиков

Не уступают, конечно. Особенно забавно слышать это от чиновников, которые не пользовались никогда ни отечественными, ни западными подобными сервисами

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Твердый колос

Здрасти, приехали. А эскортниц себе они где по-вашему ищут?😂

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Sergeant Ding

На Мамбе?

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Твердый колос

Мамба для пролетариата. Во всяком случае, лет 8-10 назад было так😅

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Software Engineer

Верстка при скроле, перезагрузка не помогла.

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Сергей Я

VC выделит грант для разработчиков и дизайнеров на исправление вёрстки и проработку интерфейса. Решить проблему обещают в течение 3 месяцев.

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Александр Панцерный

Версия ОС и браузера

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Сезонный Ковид

Хватит задавать вопросы, исправляйте! )))

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Драматический татарин

Ого! Я и не подозревал что на VC столько рекламы 😱

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Злой Голем

В чём проблема использовать мобильное приложение?

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Archer Archer

Уже зарегистрировался в росграмме, жду не дождусь запуск сервиса, кек

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Андрей Мельник

А чем те же уже существующие VK клипы или Yappy не аналоги TikTok, a Now или Реки - не аналоги Instagram?

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Vlad

а что такое Реки - можете ссылку дать?

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Арсен Саакян
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le Tigre

Конечно же не выделят ибо сделают очередную хуйню. Минцифры лучше свою хуйню сделают. Вывод: хуйня при любом раскладе. М-менталитет.

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Vlad

Как-то неожиданно, что чиновники отказалось от распила.. Это хороший подарок на НГ!

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Vlad

Государство могло бы помочь подобным сервисам рекламой - скажем, по ТВ и в медиа. Для государства (и нас, налогоплательщиков) это ничего не стоит, а для авторов сервисов это может даже лучше чем халявные деньги.

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Сезонный Ковид

Нафига это государству? Это привлечет новых мобиков? Это отодвинет НАТО от границ? Это вернет Аляску? )))

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Vlad

по крайней мере это
1) выполнит запланированное - поддержит разработчиков (но в неденежной форме)
2) сэкономит деньги налогоплательщиков (и заодно чуть придержит инфляцию).

Вот сколько бы какой-нибудь бизнес готов отдать денег, чтобы Путин появился в кадре в майке с логотипом и слоганом твоего стартапа? Думаю многие бизнесы и сотни миллионов готовы за такое отдать.

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Александр Голубев

3) Раздаст деньги ПРАВИЛЬНЫМ компаниям и людям.
Если Пыня появится в майке с логотипом, то компания обречена.

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Maxim Korobov

Правильно. Не надо тратить бюджет попусту. Уже есть Грустнограм: https://vc.ru/tribuna/517345-grustnogram-kak-iz-shutki-vyrosla-socialnaya-set

Грустнограм. Как из шутки выросла социальная…
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vc.ru
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Антон Еж

Пораженцы ждут возвращение инсты? У инсты большая паства, если их не повести за собой, значит их поведёт кто-то другой...

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Prosto Zurab

Скоро мэил можно будет переименовывать в гособоронроспочтсервис "вк"

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