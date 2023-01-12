Twitter задумался о продаже никнеймов, чтобы увеличить выручку соцсети — NYT Статьи редакции
Платформа для продажи никнеймов уже есть у Telegram.
- Сотрудники Twitter обсуждают идею продажи никнеймов как минимум с декабря 2022 года, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
- Разработчики рассматривают идею онлайн-аукциона, на котором пользователи могут делать ставки на никнеймы. Таким образом, компания надеется найти новый источник выручки для соцсети.
- Неясно, насколько проект продвинулся вперёд и какие именно никнеймы он затронет, говорят источники. Но в декабре 2022 года Илон Маск анонсировал удаление 1,5 млрд неактивных аккаунтов в Twitter — то есть, без твитов и без входа в систему «в течение многих лет».
- При этом ценность имеют только уникальные никнеймы, которые могут относиться к определённым брендам или именам известных людей, отмечает NYT. Продажа таких имён может быть достаточно выгодной — некоторые компании готовы платить «тысячи долларов» за уникальные никнеймы.
- Сейчас правила Twitter запрещают продажу никнеймов. Но торговля ими привлекает хакеров — например, в 2020 году арестовали организатора крупнейшего взлома в истории Twitter, который начался с «угона» аккаунтов с короткими адресами.
- Платформа по продаже никнеймов при помощи онлайн-аукциона есть у Telegram — мессенджер запустил её в октябре 2022 года. Сначала можно было продавать только короткие имена, позже — любые.
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На раз на то пошло: подкину идею. Можно продавать обидные приписки к нику или аватарки. Если тебя кто-то обидел - можно за денежку установить ему шляпу какую-нибудь. А чтобы ему это убрать - тоже надо заплатить денежку. Золотая жила.
и подкинуть червей на его ферму
зарабатывать на людской злости,да вы гений
так алгоритмы твиттера с их engagement rate на этом так и держатся
«Золотая жила» придуманная на Лепре.
Подрезали фишку у Дурова.
Эти фишки не только у Дурова были, примеров много такого использования.
вдохновились так сказать
Эх, красивые номера icq
Будет ли новость - Twitter задумался о продаже Twitter...
Будет новость когда Маск выберет нового гендира вместо себя
Продавать пока рано
А у них там сами посты пока бесплатные? Можно ж и на регистрацию деньги брать + подписка: 20 постов неделю. Ну и семейная или корпорат.
Неудивительно, ожидал с момента покупки Твиттера
Можно ещё серверы по частям продавать ☝️💡
продам шестизнак
Кажется, ностальгия в глаз попала
Насмотрелись на телегу?
Еще можно добавить в платную функцию "поставить мегакласс" или как там в одноклассниках, ну а что, гулять, так гулять
В телеге это очень раздражает. Только придумываешь интересное название проекта, как тебя посылают на три веселых буквы, и просят купить его за тоны.
телегу начали копировать
Вот это продуктовая стратегия. Супер! $10k заработают
Продам 6 значный номер в ICQ за 100.000 руб
видимо платные подписки не помогли