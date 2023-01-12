Соцсети
Американский фонарь

Twitter задумался о продаже никнеймов, чтобы увеличить выручку соцсети — NYT Статьи редакции

Платформа для продажи никнеймов уже есть у Telegram.

  • Сотрудники Twitter обсуждают идею продажи никнеймов как минимум с декабря 2022 года, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
  • Разработчики рассматривают идею онлайн-аукциона, на котором пользователи могут делать ставки на никнеймы. Таким образом, компания надеется найти новый источник выручки для соцсети.
  • Неясно, насколько проект продвинулся вперёд и какие именно никнеймы он затронет, говорят источники. Но в декабре 2022 года Илон Маск анонсировал удаление 1,5 млрд неактивных аккаунтов в Twitter — то есть, без твитов и без входа в систему «в течение многих лет».
  • При этом ценность имеют только уникальные никнеймы, которые могут относиться к определённым брендам или именам известных людей, отмечает NYT. Продажа таких имён может быть достаточно выгодной — некоторые компании готовы платить «тысячи долларов» за уникальные никнеймы.
  • Сейчас правила Twitter запрещают продажу никнеймов. Но торговля ими привлекает хакеров — например, в 2020 году арестовали организатора крупнейшего взлома в истории Twitter, который начался с «угона» аккаунтов с короткими адресами.
  • Платформа по продаже никнеймов при помощи онлайн-аукциона есть у Telegram — мессенджер запустил её в октябре 2022 года. Сначала можно было продавать только короткие имена, позже — любые.

#новость #twitter

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23 комментария
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 Tserus Sunriel

На раз на то пошло: подкину идею. Можно продавать обидные приписки к нику или аватарки. Если тебя кто-то обидел - можно за денежку установить ему шляпу какую-нибудь. А чтобы ему это убрать - тоже надо заплатить денежку. Золотая жила.

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умный человек

и подкинуть червей на его ферму

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Taras Kostyk

зарабатывать на людской злости,да вы гений

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Драка вегетарианца с людоедом

так алгоритмы твиттера с их engagement rate на этом так и держатся

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Telman

«Золотая жила» придуманная на Лепре.

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Виталий Москвин

Подрезали фишку у Дурова.

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Максим Иванов

Эти фишки не только у Дурова были, примеров много такого использования.

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Anton Zimin

вдохновились так сказать

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Zamir Saidov

Эх, красивые номера icq

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ААА

Будет ли новость - Twitter задумался о продаже Twitter...

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Израильский утюг

Будет новость когда Маск выберет нового гендира вместо себя

Продавать пока рано

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Вадим Д.

А у них там сами посты пока бесплатные? Можно ж и на регистрацию деньги брать + подписка: 20 постов неделю. Ну и семейная или корпорат.

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пешка

Неудивительно, ожидал с момента покупки Твиттера

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Игорь Мазаев

Можно ещё серверы по частям продавать ☝️💡

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Дмитрий Кедов

продам шестизнак

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Sklep Man

Кажется, ностальгия в глаз попала

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Кирилл Митушин

Насмотрелись на телегу?

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Татьяна Карпова

Еще можно добавить в платную функцию "поставить мегакласс" или как там в одноклассниках, ну а что, гулять, так гулять

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Павел Гантман

В телеге это очень раздражает. Только придумываешь интересное название проекта, как тебя посылают на три веселых буквы, и просят купить его за тоны.

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Замело Порошин

телегу начали копировать

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Замело Порошин

Вот это продуктовая стратегия. Супер! $10k заработают

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Качан Водки

Продам 6 значный номер в ICQ за 100.000 руб

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Тесть Роршаха

видимо платные подписки не помогли

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