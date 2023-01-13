Некоторые сторонние клиенты Twitter перестали работать — пользователи считают, что их отключили от API Статьи редакции
Но точная причина проблемы неизвестна.
- Пользователи и разработчики в Twitter жалуются, что сторонние клиенты Twitter не работают как минимум с вечера 12 января — 23:00 по восточному времени, то есть примерно с 7:00 мск 13 января, пишет 9To5Google.
- Речь об альтернативных приложениях, которые работают на API соцсети, — Tweetbot, Twitterrific, Talon и других. У пользователей не получается зайти в профиль, вместо этого появляется сообщение, что учётную запись невозможно обнаружить.
- Как отмечает The Verge, причина проблемы неизвестна, а спросить у Twitter невозможно — официальных объявлений в соцсетях компания не делала, а пресс-службы у неё нет. Один из создателей Tweetbot Пол Хаддад сообщил, что им также не приходило никаких сообщений от Twitter.
- Пользователи предполагают, что Twitter просто решил закрыть доступ к своему API и отключить все сторонние клиенты, — но некоторые приложения продолжают работать.
- В ноябре 2022 года СМИ сообщали, что из Twitter ушла часть важных для работы соцсети сотрудников — в том числе сократилась и команда, занимающаяся API для разработчиков.
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Ещё один способ монетизации Маском найден: плати деняк - будет тебе API.
Западные ценности во всей красе )
ценности бизнесмена
Маск - русский. Инфа 100%. Отсюда странный акцент и невнятная история с рождением в Африке.
требуем расследование по биографии Маска
Логично вроде.
Нужно быть очень уверенным в себе, чтобы тратить время на развитие продукта настолько зависшего от поставщиков подобного рода. Конкретно Твиттер много лет уже как вставляет палки в колеса желающим попользоваться их API.
То есть, Маск заслался на**нуть твиттер, других объяснений не вижу.
Я вижу: юзай официальное приложение или лфициальный сайт, нечё свои продукты за счёт нашего бекенда крутить.
Да может, сбоит просто. Хотя со всеми последними новостями из Twitter ничему не удивляюсь.
Тоталитаризм по масковски )
С мАсковским акцентом.
Какие сторонние клиенты работают сейчас?
Может просто алгоритм авторизации в API поменялся?
Да, Fenix и Talon для Android перестали работать.
Привык уже без рекламы и рекомендаций.
Придется осваивать родное приложение.
Печаль..
пока причины неизвестны,может просто сбои,а не попытка нажиться
Nitter работает пока. Но некоторые хорошие инстансы с прошлого года работать перестали.