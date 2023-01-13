Соцсети
Небольшой единорожек88

Некоторые сторонние клиенты Twitter перестали работать — пользователи считают, что их отключили от API Статьи редакции

Но точная причина проблемы неизвестна.

  • Пользователи и разработчики в Twitter жалуются, что сторонние клиенты Twitter не работают как минимум с вечера 12 января — 23:00 по восточному времени, то есть примерно с 7:00 мск 13 января, пишет 9To5Google.
  • Речь об альтернативных приложениях, которые работают на API соцсети, — Tweetbot, Twitterrific, Talon и других. У пользователей не получается зайти в профиль, вместо этого появляется сообщение, что учётную запись невозможно обнаружить.
Rene Ritchie @reneritchie

Third-party Twitter clients all just stopped working for me, across all platforms

I just get is an ‘unable to access account’ authentication error that loops over and over and over and over again

Anyone/everyone else seeing that?

  • Как отмечает The Verge, причина проблемы неизвестна, а спросить у Twitter невозможно — официальных объявлений в соцсетях компания не делала, а пресс-службы у неё нет. Один из создателей Tweetbot Пол Хаддад сообщил, что им также не приходило никаких сообщений от Twitter.
  • Пользователи предполагают, что Twitter просто решил закрыть доступ к своему API и отключить все сторонние клиенты, — но некоторые приложения продолжают работать.
  • В ноябре 2022 года СМИ сообщали, что из Twitter ушла часть важных для работы соцсети сотрудников — в том числе сократилась и команда, занимающаяся API для разработчиков.

#новость #twitter

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17 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Ещё один способ монетизации Маском найден: плати деняк - будет тебе API.

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Котик Котиков

Западные ценности во всей красе )

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Семён Мальцев

ценности бизнесмена

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Handsome

Маск - русский. Инфа 100%. Отсюда странный акцент и невнятная история с рождением в Африке.

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Дима К.

требуем расследование по биографии Маска

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Ware Wow

Логично вроде.

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Безопасный кубок

Нужно быть очень уверенным в себе, чтобы тратить время на развитие продукта настолько зависшего от поставщиков подобного рода. Конкретно Твиттер много лет уже как вставляет палки в колеса желающим попользоваться их API.

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Веб Инструменты

То есть, Маск заслался на**нуть твиттер, других объяснений не вижу.

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nanochat.ru

Я вижу: юзай официальное приложение или лфициальный сайт, нечё свои продукты за счёт нашего бекенда крутить.

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Вадим Д.

Да может, сбоит просто. Хотя со всеми последними новостями из Twitter ничему не удивляюсь.

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Котик Котиков

Тоталитаризм по масковски )

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Веб Инструменты

С мАсковским акцентом.

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VLAD

Какие сторонние клиенты работают сейчас?

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Alex Dem

Может просто алгоритм авторизации в API поменялся?

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Будущий пистолет

Да, Fenix и Talon для Android перестали работать.
Привык уже без рекламы и рекомендаций.
Придется осваивать родное приложение.
Печаль..

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Прозектор на удаленке

пока причины неизвестны,может просто сбои,а не попытка нажиться

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Artem Vakhitov

Nitter работает пока. Но некоторые хорошие инстансы с прошлого года работать перестали.

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