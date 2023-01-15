Twitter намеренно заблокировал сторонние приложения для использования соцсети — The Information Статьи редакции
О причинах этого решения ничего не известно.
- Сервис отключил разработчиков сторонних клиентов от своего API, узнало The Information. По данным издания, сотрудники во внутренних переписках обсуждали, когда о решении будет объявлено публично.
- Один из инженеров, в частности, написал в Slack, что «приостановка сторонних приложений является преднамеренной», но после этого отказался отвечать на вопросы журналистов.
- Сотрудники также пытались выяснить, как скоро получат инструкции для ответов на вопросы партнёров, связанные с отзывом доступа у сторонних клиентов. Менеджер по маркетингу продуктов ответил, что компания «начала работать над коммуникациями», но не смог сказать, когда этот процесс завершится.
- Создатель клиента Tweetboot в своем профиле Mastodon написал, что так и не получил никаких разъяснений от Twitter. Официальные аккаунты соцсети и служба поддержки также не сообщили о причинах блокировки сторонних клиентов.
- Пользователи и разработчики жалуются, что сторонние клиенты Twitter не работают как минимум с вечера 12 января — 23:00. Речь об альтернативных приложениях, которые работают через API соцсети, — Tweetbot, Twitterrific, Talon и других.
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Колаб Илона Маска и Роскомнадзора, круто вышло
ICQ практиковала это, когда это еще не было мейнстримом. А Роскомнадзор еще не созали.
У ICQ не было публичного API, люди ревёрсили протокол сами, а тут разрабочики волне официально делали клиенты, а их потом побрили без предупреждения
Не защитник Маска, но скорее всего дело в том, что twitter сильно изменится как приложение (станет супераппом с финансовым уклоном). Поэтому публичные API пока стоит притормозить
Тогда зачем он на весь мир говорил, что пришла эра свободы?
Наступила эра свободы человека, и мы знаем имя этого человека!
Этого человека зовут Альберт Эйнштейн
Как станет тогда и закрывайте, не?
Это же свободой называется.
Обещал в течении недели всех разбанить в итоге забанил в добавок всех разработчиков юзающих публичный айпи. Зашел сегодня на свой акк до сих пор в бане, подумал может быть только меня не разбанили, как самого «злостного» нарушителя, зашел под пост илона с обещанием разбана, потыкал на оставленные ники от людей с просьбой о разбане своих знакомых- тоже все бане ))
Видимо хотят от ботов очистить
Ну ясно, что не случайность была.
Блокируй, бань, торгуй никами, наслаждайся — длинный, но слоган.
Походу эти сторонние приложухи не показывают рекламу и бабки текут мимо твиттера
Где 326 день?!
выспался, написал
По-фи-гу