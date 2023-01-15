Соцсети
Тихий пёс_анон

Twitter намеренно заблокировал сторонние приложения для использования соцсети — The Information Статьи редакции

О причинах этого решения ничего не известно.

  • Сервис отключил разработчиков сторонних клиентов от своего API, узнало The Information. По данным издания, сотрудники во внутренних переписках обсуждали, когда о решении будет объявлено публично.
  • Один из инженеров, в частности, написал в Slack, что «приостановка сторонних приложений является преднамеренной», но после этого отказался отвечать на вопросы журналистов.
  • Сотрудники также пытались выяснить, как скоро получат инструкции для ответов на вопросы партнёров, связанные с отзывом доступа у сторонних клиентов. Менеджер по маркетингу продуктов ответил, что компания «начала работать над коммуникациями», но не смог сказать, когда этот процесс завершится.
  • Создатель клиента Tweetboot в своем профиле Mastodon написал, что так и не получил никаких разъяснений от Twitter. Официальные аккаунты соцсети и служба поддержки также не сообщили о причинах блокировки сторонних клиентов.
  • Пользователи и разработчики жалуются, что сторонние клиенты Twitter не работают как минимум с вечера 12 января — 23:00. Речь об альтернативных приложениях, которые работают через API соцсети, — Tweetbot, Twitterrific, Talon и других.

#новость #twitter

1186 просмотров
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18 комментариев
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 Андрей Вечерний

Колаб Илона Маска и Роскомнадзора, круто вышло

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Таир Бакиев

ICQ практиковала это, когда это еще не было мейнстримом. А Роскомнадзор еще не созали.

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Михаил Иванович

У ICQ не было публичного API, люди ревёрсили протокол сами, а тут разрабочики волне официально делали клиенты, а их потом побрили без предупреждения

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kotletnik

Не защитник Маска, но скорее всего дело в том, что twitter сильно изменится как приложение (станет супераппом с финансовым уклоном). Поэтому публичные API пока стоит притормозить

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Андрей Вечерний

Тогда зачем он на весь мир говорил, что пришла эра свободы?

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Сергей С.

Наступила эра свободы человека, и мы знаем имя этого человека!

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умный человек

Этого человека зовут Альберт Эйнштейн

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Николай Грустный

Как станет тогда и закрывайте, не?

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Турецкий американец
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Александр Саввин

Это же свободой называется.

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Михаил

Обещал в течении недели всех разбанить в итоге забанил в добавок всех разработчиков юзающих публичный айпи. Зашел сегодня на свой акк до сих пор в бане, подумал может быть только меня не разбанили, как самого «злостного» нарушителя, зашел под пост илона с обещанием разбана, потыкал на оставленные ники от людей с просьбой о разбане своих знакомых- тоже все бане ))

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Lost Packet

Видимо хотят от ботов очистить

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Вадим Д.

Ну ясно, что не случайность была.
Блокируй, бань, торгуй никами, наслаждайся — длинный, но слоган.

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Владимир Соколовский

Походу эти сторонние приложухи не показывают рекламу и бабки текут мимо твиттера

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GOS 30

Где 326 день?!

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Leonid Bushuev
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неформат

выспался, написал

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Алеоп

По-фи-гу

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