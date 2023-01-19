Соцсети
Колоссальный историк

Twitter добавил в тарифы на подписку Blue вариант для Android Статьи редакции

Подписка стоит столько же, сколько и в приложении на iOS — $11 в месяц.

  • Согласно обновлённой справке на сайте компании, Twitter Blue для Android пока доступна в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Японии.
  • Подписка стоит столько же, сколько и для iOS. Она дороже подписки в веб-версии за $8 в месяц, поскольку должна компенсировать комиссии Google и Apple, пишет The Verge.
  • Twitter Blue даёт галочку верификации, приоритет в тредах, возможность редактировать твиты и другое.
  • Накануне компания представила дисконт-подписку на год — она обойдётся в $84 в веб-версии. В декабре 2022 года соцсеть также запустила пилотный вариант подписки для бизнеса — Blue for Business.
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#новость #twitter

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9 комментариев
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 Игорь Мазаев

Yo, listen up here's a story
About a little guy
That lives in a blue world...

I'm blue
Da ba dee da ba di 🎶🧘

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Kirill Kulagin

Столько же как на ios ??? Они охренели что-ли, мы на андроидах тут последние без соли доедаем, откуда такие деньги

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Rafa Ramazanov

Кажется стереотипы ломаются, но в некоторых случаях кое кто дошик без соли доедает

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Светский Влад

Прикинь, у гугл такая же комиссия как у эпол.

И 4PDA тут не поможет ))

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Pavel Cree

В смысле, а как же флагманы, которые ничем по цене не уступают айфонам? Андроид же уже давно не для нищебродов.

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Вадим Д.

«Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными».

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Светский Влад
даёт галочку верификации, приоритет в тредах, возможность редактировать твиты и другое.

И другое

Да это сто́ит 8 баксов (нет)

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пешка

VC добавил в тарифы на подписку Plus вариант с возвращением кармы для Android

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artem.kirillof

Было же 8

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