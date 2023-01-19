Twitter добавил в тарифы на подписку Blue вариант для Android Статьи редакции
Подписка стоит столько же, сколько и в приложении на iOS — $11 в месяц.
- Согласно обновлённой справке на сайте компании, Twitter Blue для Android пока доступна в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Японии.
- Подписка стоит столько же, сколько и для iOS. Она дороже подписки в веб-версии за $8 в месяц, поскольку должна компенсировать комиссии Google и Apple, пишет The Verge.
- Twitter Blue даёт галочку верификации, приоритет в тредах, возможность редактировать твиты и другое.
- Накануне компания представила дисконт-подписку на год — она обойдётся в $84 в веб-версии. В декабре 2022 года соцсеть также запустила пилотный вариант подписки для бизнеса — Blue for Business.
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Yo, listen up here's a story
About a little guy
That lives in a blue world...
I'm blue
Da ba dee da ba di 🎶🧘
Столько же как на ios ??? Они охренели что-ли, мы на андроидах тут последние без соли доедаем, откуда такие деньги
Кажется стереотипы ломаются, но в некоторых случаях кое кто дошик без соли доедает
Прикинь, у гугл такая же комиссия как у эпол.
И 4PDA тут не поможет ))
В смысле, а как же флагманы, которые ничем по цене не уступают айфонам? Андроид же уже давно не для нищебродов.
«Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными».
И другое
Да это сто́ит 8 баксов (нет)
VC добавил в тарифы на подписку Plus вариант с возвращением кармы для Android
Было же 8