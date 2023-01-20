Консалтинговая фирма, которая помогала Twitter в сделке с Маском, подала в суд на компанию из-за неуплаты услуг Статьи редакции
Компания заявила, что ей не заплатили за консультации для суда, чтобы вынудить Маска завершить покупку соцсети.
19 января 2023 года консалтинговая фирма Charles River Associates (CRA) подала в суд иск против Twitter, пишет Bloomberg. Истцы утверждают, что проводили юридические консультации с предыдущим руководством компании по делу, в рамках которого Илона Маска заставили завершить поглощение Twitter за $44 млрд.
- CRA сообщила, что её наняли в августе 2022-го вскоре после того, как Twitter подал на Маска в суд за отказ от покупки компании. С 15 августа по 27 октября фирма провела несколько консультаций по экономическим вопросам общей стоимостью $2,19 млн. Однако после завершения дела Twitter не заплатил CRA в полном объёме.
Истцы требуют от компании выплатить всю сумму задолженности, а также в двойном или тройном размере возместить убытки в связи с «умышленным нарушением соглашения». Кроме того, в CRA рассчитают, что Twitter оплатит судебные издержки и другие расходы фирмы.
- В CRA сообщили, что неоднократно просили руководство Twitter заплатить за предоставленные услуги. Фирма делала это в течение месяца после того, как Маск купил соцсеть, но не получила ответа.
Ars Technica отмечает, что это не первый подобный иск против Twitter после покупки Маском. До этого поставщик программного обеспечения Imply Data заявил, что ему не оплатили счета на сумму более $1 млн. Кроме того, Twitter обвинили в неуплате $136 тысяч за аренду офиса в Сан-Франциско и $197,7 тысяч за услуги частного самолёта.
- После покупки Twitter Маск начал активно сокращать расходы, подчеркнули в Bloomberg. Для этого предприниматель, среди прочего, уволил половину сотрудников.
Ты куда зво́нишь, сынок
А мне начинает нравиться этот Маск
У нас бы уже давно посадили этого Маска и всё было бы тихо-спокойно.
Ну иди посади Сечина
Были выипаны все.
His Name Is Robert Paulson!
Руководство Твиттер перед продажей Маску: воруй, убивай, еби гусей.
Индеек может, не гусей. Америка ж.
За индеек обидится Эрдоганчик
Они уже Индейкийе, протащили в английский изменения.
Всё-таки юристы и прочие там "консалтинговые фирмы" редкостные прохиндеи (на самом деле здесь было слово "пидарасы", но я решил, что оно будет слегка грубовато): сперва заставили Маска купить Твитор, а потом ещё деняк требуют опять же с Маска за то, что сумели заставить его купить Твитор.
Сразу фильм "Трасса 60" вспомнился.
Заставили соблюдать подписанный договор, вы хотите сказать?
Я хотел сказать то, что сказал. И сказал.
Ну сначала не исключено что брали деньги мол порвем мы их, не парься, ща доки внимательно посмотрим и найдем лазейки. А ближе к развязке начали потихоньку склонять его все-таки согласиться.
У некоторых юристов свой мир, и единственная там задача - вытянуть как можно больше денег с клиента и не поплатиться за это.
Хотя эти наверняка честные и совестливые и ничего такого не было)
Наверное, можно было просто закрыть сделку и все, не? Но Маск хотел задушить твиттер и сэкономить.
Вместо скидки получил долги в подарок.
Вот это многоходовка!
Помочь продать твитер за 44 млрд, выставить иск твитеру.
Ну это как Российская Империя должна была по итогу первой мировой войны выплатить золото Германии, а Ленин им сказал "У нас другая страна, пусть императоры вам и платят раз обещали". Тут тоже самое по сути
Только тут Маску придётся платить - ибо правопреемник. Иначе - прикопают.
Вот Ленин кидала. Немцы его в опломбированном вагоне привезли, а он их кинул, твитор неблагодарный. Я вот поэтому Навального не хочу, он своих пиндосов тоже кинет и устроит у нас тут диктатуру, знаю я этих агентов, мамочку родную продадут, а кураторов еще легче. Навальный будет диктатором ужаснее Путина, а его верным Пригожиным какая-нибудь Любовь Соболь с кувалдой
Ну не удивительно, сказали быть против - ты против, ничего нового
Ты совсем трампист что ли? Чем тебе Любовь Соболь с кувалдой не нравится?
Она её не поднимет
Я за Навального! Навальный лучший президент России! Ненавижу Путина!