19 января 2023 года консалтинговая фирма Charles River Associates (CRA) подала в суд иск против Twitter, пишет Bloomberg. Истцы утверждают, что проводили юридические консультации с предыдущим руководством компании по делу, в рамках которого Илона Маска заставили завершить поглощение Twitter за $44 млрд.

CRA сообщила, что её наняли в августе 2022-го вскоре после того, как Twitter подал на Маска в суд за отказ от покупки компании. С 15 августа по 27 октября фирма провела несколько консультаций по экономическим вопросам общей стоимостью $2,19 млн. Однако после завершения дела Twitter не заплатил CRA в полном объёме.

Истцы требуют от компании выплатить всю сумму задолженности, а также в двойном или тройном размере возместить убытки в связи с «умышленным нарушением соглашения». Кроме того, в CRA рассчитают, что Twitter оплатит судебные издержки и другие расходы фирмы.

В CRA сообщили, что неоднократно просили руководство Twitter заплатить за предоставленные услуги. Фирма делала это в течение месяца после того, как Маск купил соцсеть, но не получила ответа.

Ars Technica отмечает, что это не первый подобный иск против Twitter после покупки Маском. До этого поставщик программного обеспечения Imply Data заявил, что ему не оплатили счета на сумму более $1 млн. Кроме того, Twitter обвинили в неуплате $136 тысяч за аренду офиса в Сан-Франциско и $197,7 тысяч за услуги частного самолёта.

После покупки Twitter Маск начал активно сокращать расходы, подчеркнули в Bloomberg. Для этого предприниматель, среди прочего, уволил половину сотрудников.