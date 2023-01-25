Разработчики Tweetbot запустили клиент для Mastodon Статьи редакции
В январе Twitter официально запретил сторонние клиенты соцсети.
- Приложение Ivory появилось в App Store, заметил The Verge. Пока в альфа-версии сервиса нет части функций — например, редактирования профиля или сообщений.
- Сервис работает по подписке — $1,99 в месяц или $14,99 в год. Есть пробная версия.
- Разработчик Ivory — компания Tapbots, которая также выпустила клиент Tweetbot. На своём сайте разработчик отметил, что при создании Ivory взял «лучшее, что есть в Tweetbot».
- Twitter в конце января 2023 года официально запретил сторонние клиенты. Перед этим сторонние приложения, которые используют API соцсети, перестали работать — в том числе Tweetbot.
- Децентрализованная платформа для запуска соцсетей Mastodon начала набирать популярность у пользователей после того, как Илон Маск пришёл в Twitter. The Verge писал, что с октября по ноябрь сервис увеличил количество активных пользователей с 300 тысяч до 2,5 млн.
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Кто и что?
Разработчик (Ivory) альтернативного приложения для twitter сделал альтернативное приложение для альтернативы twitter - Mastodon
А оно ещё и работать не будет.
Сделали приложение, которое не будет работать? ИТ-мазохисты.
Твиттер всё правильно сделал, лишь бы на разработку фич болт не положили, а то когда все инфоповоды только про синюю галочку месяц кряду – это грустно
Немного кодил лет много лет назад когда по большей части сайты были статичными и https встречался не так часто, так вот вопрос а почему нельзя просто парсить мобильную веб версию твиттера и подгружать это всё в tweetbot? Просто раньше вобще не было api на веб ресурсах и всё дергалось через регулярные выражения.
По Айпи забанят и привет
Разве на стороне сервера это не будет выглядеть как просто http запросы на просмотр сообщений, ленты и т.д.?
на стороне сервера не будет так выглядеть.
1. Все запросы от тысяч пользователей идут всего с пары ip. Странно? Не то слово.
2. Кроме оценки на "роботность" пользователя еще и в браузере ведется аналитика, нужно мышкой двигать, кнопки нажимать и т.п., да и много всего подобного.
А теперь представь нагрузку и архитектуру системы требуемую для всего тобой описанного. Или один тонкий клиент просто отображающий данные из api или целая система на беке, парсящая, кеширующая, держащая нагрузку с тонким клиентом в виде приложения.