Соцсети
Трудящийся самолет

Разработчики Tweetbot запустили клиент для Mastodon Статьи редакции

В январе Twitter официально запретил сторонние клиенты соцсети.

  • Приложение Ivory появилось в App Store, заметил The Verge. Пока в альфа-версии сервиса нет части функций — например, редактирования профиля или сообщений.
  • Сервис работает по подписке — $1,99 в месяц или $14,99 в год. Есть пробная версия.
  • Разработчик Ivory — компания Tapbots, которая также выпустила клиент Tweetbot. На своём сайте разработчик отметил, что при создании Ivory взял «лучшее, что есть в Tweetbot».
  • Twitter в конце января 2023 года официально запретил сторонние клиенты. Перед этим сторонние приложения, которые используют API соцсети, перестали работать — в том числе Tweetbot.
  • Децентрализованная платформа для запуска соцсетей Mastodon начала набирать популярность у пользователей после того, как Илон Маск пришёл в Twitter. The Verge писал, что с октября по ноябрь сервис увеличил количество активных пользователей с 300 тысяч до 2,5 млн.

#новость #twitter #mastodon

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11 комментариев
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 Глеб Цапля

Кто и что?

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Симеон Обедов

Разработчик (Ivory) альтернативного приложения для twitter сделал альтернативное приложение для альтернативы twitter - Mastodon

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Вадим Д.

А оно ещё и работать не будет.

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Дмитрий Астахов
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Вадим Д.

Сделали приложение, которое не будет работать? ИТ-мазохисты.

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Олег Павлов

Твиттер всё правильно сделал, лишь бы на разработку фич болт не положили, а то когда все инфоповоды только про синюю галочку месяц кряду – это грустно

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Вадим Трушин

Немного кодил лет много лет назад когда по большей части сайты были статичными и https встречался не так часто, так вот вопрос а почему нельзя просто парсить мобильную веб версию твиттера и подгружать это всё в tweetbot? Просто раньше вобще не было api на веб ресурсах и всё дергалось через регулярные выражения.

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Юрий Б.

По Айпи забанят и привет

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Вадим Трушин

Разве на стороне сервера это не будет выглядеть как просто http запросы на просмотр сообщений, ленты и т.д.?

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Мимо проходивший

на стороне сервера не будет так выглядеть.
1. Все запросы от тысяч пользователей идут всего с пары ip. Странно? Не то слово.
2. Кроме оценки на "роботность" пользователя еще и в браузере ведется аналитика, нужно мышкой двигать, кнопки нажимать и т.п., да и много всего подобного.

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Мимо проходивший

А теперь представь нагрузку и архитектуру системы требуемую для всего тобой описанного. Или один тонкий клиент просто отображающий данные из api или целая система на беке, парсящая, кеширующая, держащая нагрузку с тонким клиентом в виде приложения.

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