Соцсети
Прохладный утюг

Twitter отключит бесплатный доступ к своему API Статьи редакции

Компания ищет дополнительные источники монетизации, отмечает TechCrunch.

  • Соцсеть перестанет поддерживать бесплатный доступ к API с 9 февраля 2023 года и вместо этого запустит платную версию, говорится в треде Twitter Dev.
  • Сколько будет стоить доступ, компания не уточнила и обещала рассказать детали на неделе с 6 февраля. Будет ли Twitter брать деньги за API с исследователей, компания не уточнила, отметил TechCrunch.
  • В январе 2023 года пользователи и разработчии пожаловались, что сторонние клиенты Twitter перестали работать — речь шла об альтернативных приложениях, которые работают через API соцсети. Позже компания официально запретила сторонние клиенты, обновив соглашение для разработчиков.
  • Некоторые сервисы вынуждены были закрыться — например, клиент Tweetbot. В конце января его разработчик — компания Tapbots, выпустил клиент для децентрализованной платформы для запуска соцсетей Mastodon, которая начала набирать популярность у пользователей после того, как Илон Маск пришёл в Twitter.
Owen Williams ⚡ @ow
Ответ на публикацию @TwitterDev

“we cut everyone off with no notice but now we would like you to pay us instead” 😂

#новость #twitter

447 просмотров
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8 комментариев
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 Вадим Д.

Кто бы сомневался. А вслух пока ещё можно бесплатно "twitter" говорить?

Ну и за каждый логин на сайте/в приложении (только официальном!) было бы неплохо плату собирать.

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BLVCK SQUARE

с вас 20 рублей

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Соня Типякова

да это и было и так понятно

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Слегка Придурковатый

Маск, хватит этих полумер - ебашь уже плату за твиты!

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Om a

Здравствуйте, вы приняты, проходите на 2 этаж.

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Влад

Я не понимаю зачем пользоваться сторонними клиентами твиттера . . .

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Om a

кто-то сравнивал - там нет кучи рекламы и рекомендаций, так ты видишь только свою ленту.

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Алекс

Вот и не узнаете.

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