Twitter отключит бесплатный доступ к своему API Статьи редакции
Компания ищет дополнительные источники монетизации, отмечает TechCrunch.
- Соцсеть перестанет поддерживать бесплатный доступ к API с 9 февраля 2023 года и вместо этого запустит платную версию, говорится в треде Twitter Dev.
- Сколько будет стоить доступ, компания не уточнила и обещала рассказать детали на неделе с 6 февраля. Будет ли Twitter брать деньги за API с исследователей, компания не уточнила, отметил TechCrunch.
- В январе 2023 года пользователи и разработчии пожаловались, что сторонние клиенты Twitter перестали работать — речь шла об альтернативных приложениях, которые работают через API соцсети. Позже компания официально запретила сторонние клиенты, обновив соглашение для разработчиков.
- Некоторые сервисы вынуждены были закрыться — например, клиент Tweetbot. В конце января его разработчик — компания Tapbots, выпустил клиент для децентрализованной платформы для запуска соцсетей Mastodon, которая начала набирать популярность у пользователей после того, как Илон Маск пришёл в Twitter.
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Кто бы сомневался. А вслух пока ещё можно бесплатно "twitter" говорить?
Ну и за каждый логин на сайте/в приложении (только официальном!) было бы неплохо плату собирать.
с вас 20 рублей
да это и было и так понятно
Маск, хватит этих полумер - ебашь уже плату за твиты!
Здравствуйте, вы приняты, проходите на 2 этаж.
Я не понимаю зачем пользоваться сторонними клиентами твиттера . . .
кто-то сравнивал - там нет кучи рекламы и рекомендаций, так ты видишь только свою ленту.
Вот и не узнаете.