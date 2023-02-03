Соцсети
Частный парфюмер

Илон Маск заявил, что Twitter начнёт делиться рекламными доходами с авторами Статьи редакции

Выплаты смогут получить только пользователи с платной подпиской Blue Verified.

  • Верифицированные аккаунты будут получать часть дохода от рекламы, которая появляется в их ветках ответах, рассказал Маск. Других деталей о том, на каких рынках появится такая возможность и как она будет реализована, миллиардер не привёл.
  • Он отметил, что право на получение рекламных отчисление будут иметь только аккаунты, имеющие подписку Twitter Blue Verified.
Elon Musk @elonmusk

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads

  • 2 февраля Twitter заблокировал бесплатный доступ к своему API с 9 февраля. Его использовали для создания сторонних клиентов, которые часто не показывали рекламу из соцсети свои пользователям.

#новость #twitter #илонмаск

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9 комментариев
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 Невкусно и грустно

Одной рукой - платное АПИ вводим (и похуй на работяг, что въебали тысячи часов на этот говнотвиттер), а другой - "Мы будет делиться с контрибьюторами! Приходите гости дорогие!". Ор выше гор.

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Олимпийский Абдужаббор

Тот же tweetbot годами людей окучивал $ за новые версии приложений, вообще ничего не платя твиттеру.

По сути щипали травку на чужом газоне ))

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Олимпийский Абдужаббор

Сла́бо.
За $44 млрд. я бы выжимал из этой малышки всё, на что способна моя фантазия 😶‍🌫️😈

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Artur Kuramshin

you listen up here's the story...

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Protages

На мой взгляд более чем адекватное решение.
Кнут и пряник в действии (до этого был только кнут).

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Вадим Д.

Ишь ты, и даже спецподписка не понадобится, SuperBlue Plus Pro?

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Seves

подписка -голубой или суперголубой) Выбирай)

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Деревенский историк

какую сам возьмёшь, а на какую мать подпишешь?

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Rafa Ramazanov

Наконец-то Илон начнёт зарабатывать, ибо 100млн блог

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