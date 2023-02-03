Илон Маск заявил, что Twitter начнёт делиться рекламными доходами с авторами Статьи редакции
Выплаты смогут получить только пользователи с платной подпиской Blue Verified.
- Верифицированные аккаунты будут получать часть дохода от рекламы, которая появляется в их ветках ответах, рассказал Маск. Других деталей о том, на каких рынках появится такая возможность и как она будет реализована, миллиардер не привёл.
- Он отметил, что право на получение рекламных отчисление будут иметь только аккаунты, имеющие подписку Twitter Blue Verified.
- 2 февраля Twitter заблокировал бесплатный доступ к своему API с 9 февраля. Его использовали для создания сторонних клиентов, которые часто не показывали рекламу из соцсети свои пользователям.
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Одной рукой - платное АПИ вводим (и похуй на работяг, что въебали тысячи часов на этот говнотвиттер), а другой - "Мы будет делиться с контрибьюторами! Приходите гости дорогие!". Ор выше гор.
Тот же tweetbot годами людей окучивал $ за новые версии приложений, вообще ничего не платя твиттеру.
По сути щипали травку на чужом газоне ))
Сла́бо.
За $44 млрд. я бы выжимал из этой малышки всё, на что способна моя фантазия 😶🌫️😈
you listen up here's the story...
На мой взгляд более чем адекватное решение.
Кнут и пряник в действии (до этого был только кнут).
Ишь ты, и даже спецподписка не понадобится, SuperBlue Plus Pro?
подписка -голубой или суперголубой) Выбирай)
какую сам возьмёшь, а на какую мать подпишешь?
Наконец-то Илон начнёт зарабатывать, ибо 100млн блог