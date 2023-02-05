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Реальный алмаз

Илон Маск пообещал предоставить бесплатный доступ к API Twitter ботам, которые «делятся хорошим контентом бесплатно» Статьи редакции

Что это значит и какой контент считается хорошим, он не уточнил.

  • 2 февраля Twitter сообщил, что с 9 февраля отключит бесплатный доступ к своему API. Сколько будет стоить доступ, официально не раскрывали — но пользователи делились скриншотами с ценами от $149 до $2499.
  • Теперь Илон Маск уточнил, что он останется бесплатным для ботов, «предоставляющих хороший контент бесплатно» — и с ограничениями, API можно будет использовать только для записи. Какой именно контент будет считаться «хорошим», он не уточнил — как и то, кто именно сможет получить бесплатный доступ.
Elon Musk @elonmusk

@PepitoTheCat @BillyM2k @ericnakagawa Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free

  • Как отмечает TechCrunch, новость о платном API вызвала недовольство среди пользователей и разработчиков. Это решение, затронуло, например, ботов для Twitter: некоторые публиковали фотографии случайных мест, другие — на каких пользователей подписываются знаменитости, либо позволяли вычислить вероятность того, что пользователь — бот. Часть их разработчиков заявила, что не сможет платить за API и отключит ботов.
  • Повлияло это и на игры: разработчики Genshin Impact и Arknights предупредили игроков, что если те использовали Twitter для входа в учётную запись, им следует привязать её к почте — чтобы не потерять доступ к аккаунту.
  • В январе 2023 года пользователи и разработчики пожаловались, что сторонние клиенты Twitter перестали работать — речь шла об альтернативных приложениях, которые работают через API соцсети. Позже компания официально запретила сторонние клиенты, обновив соглашение для разработчиков.
  • Некоторые сервисы вынуждены были закрыться — например, клиент Tweetbot. В конце января его разработчик — компания Tapbots, выпустил клиент для децентрализованной платформы для запуска соцсетей Mastodon, которая начала набирать популярность у пользователей после того, как Илон Маск пришёл в Twitter.

#новость #twitter

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9 комментариев
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 Techno George

Вся эта тема с твиттером и Маском уже на Санта Барбару становится похожа

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Mike Kosulin

а MAU растет)

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Торт Скряба

нужен будет сотрудник, который определяет, кто плохой, кто хороший

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Лесной вентилятор

* и два дополнительных: один хороший, и один плохой. Будут служить эталонами для первого..

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Сергей Микоянов

Чо может свой твиттер намутим? Там же одна табличка в мускуле?

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Торт Скряба

VC и есть русский Твиттер

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Techno George

Телеграм больше похож

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Михаил Иванович

Так есть же уже

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Террористический месяц

вот так вот

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