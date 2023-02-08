«Спасибо, но нет»: Twitter начал тестировать твиты с увеличенным лимитом символов — 4000 Статьи редакции
Один пользователь смог опубликовать сразу 27 тысяч знаков. Баг ли это — неизвестно.
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- Некоторые пользователи Twitter с платной подпиской Blue заметили, что могут размещать публикации в 14 раз длиннее стандартных: на 4000 символов вместо 280, обратило внимание Gizmodo. По словам издания, функция стала доступна части аудитории в конце января 2023 года.
- У одной из пользовательниц также получилось опубликовать твит на 26,9 тысячи символов. Баг это или задумка разработчиков — неизвестно. После сокращений Twitter остался без пресс-службы, поэтому связаться с компанией Gizmodo не удалось.
- В комментариях к длинным публикациям читатели раскритиковали функцию, написав что «не просили» её и «ненавидят» решение.
- Последний раз компания пересматривала ограничения по символам в 2017 году, когда увеличила их допустимый объём со 140 до 280 на твит. О том, что Twitter работает над увеличением лимита знаков до 4000, говорил Илон Маск в декабре 2022 года.
- У соцсети уже есть способы создавать длинные тексты — например, с февраля 2021 года пользователи могут запускать новостные рассылки. А в июне 2022 года Twitter начал тестировать функцию «Записки» — для статей с заголовком не больше 100 символов и текстом до 2500 слов.
Когда читаешь про нахуй не интересный Твиттер
Но следствие уже ведётся.
-Как ты вырос. Помню как ты в 10 месяцев ходить начал, как йодом стены обрисовал…
— Дядя, вы кто?
— Ну я твою маму давно читаю в твиттере.
Это он читал на 140 символов, представляешь что будет если читать на 4000 и больше?
Да уж... Не, такие длинные тексты там точно не нужны. Вся соль его была в краткости.
Они ещё ЖЖ не видели
А что там не так? Часто пользуюсь
Там можно Войну и Мир копипастить
Я знаю, я там каждый год подвожу итоги своего ушедшего года. Получается примерно столько же)
"Как взрывается пукан у людей, которые не могут писать кратко если им дают чуть больше места"
Твиттер давно превратился в лежбище таких вот нытиков "по самым важным вопросам и проблемам" и тех, кто строчит ПЕРЕД тем, как подумать.
ой, мля, ты хоть одну соц сеть мне покажи, где большинство людей были бы умными, грамотными, рассудительными и так далее
Вам твиттер прям очень подойдет, наглядно доказываете не в первой ветке. "Примерьте", если еще не.
А мне все подойдет. Талантливый человек - талантлив во всем. А ты и дальше плачь)
Твиттерянин 2017-года:Сходил, посрал.
Твиттерянин 2023-го года:
Утро сего года началось с предчувствия, что сегодня будет ответственный день, в который мне придется совершить важное дело, которым я буду гордиться какое-то время. Как обычно, я погладил кота, поцеловал жену, покурил, досмотрел все обновления в телефоне, выпил прекрасного колумбийского кофе, который успела сварить жена и пошел умываться..[3800 знаков воды]
А примеры в тексте с обычными твитами... зачем они?
Там же написано, что это просто превью, нажми на птичку и перейдешь на полную версию
Кому нибудь бан сняли в твиттере? А то в ноября обещали разбанить через неделю! В январе мамой клялись, что 1 февраля все не нарушавшие законодательство сша выйдут из бана через новую форму и вообще банов больше не будет, в итоге форма старая, по обращениям через которую в ответ всегда тишина. Видимо все таки нарушил американские скрепы авторизацией через твиттер на вс, после которой мне прилетел пермач ))
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Комментарий удален модератором
пользователи твиттер: ааааа, это дно, это ничем хорошим не кончится
те же пользователи: <постят картинки с over dohuya текста ибо лимит>
лавров.жпг
tVCtr