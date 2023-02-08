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Соцсети
Полина Лааксо

«Спасибо, но нет»: Twitter начал тестировать твиты с увеличенным лимитом символов — 4000 Статьи редакции

Один пользователь смог опубликовать сразу 27 тысяч знаков. Баг ли это — неизвестно.

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  • Некоторые пользователи Twitter с платной подпиской Blue заметили, что могут размещать публикации в 14 раз длиннее стандартных: на 4000 символов вместо 280, обратило внимание Gizmodo. По словам издания, функция стала доступна части аудитории в конце января 2023 года.
testanonytwit @testanonytwit

This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. his is a long tweet.

This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. his is a long tweet.

This is a long…

Здесь и далее — краткие превью длинных твитов. Увидеть их в полном объёме можно в самой соцсети
Jane Manchun Wong @wongmjane

😀😃😄😁😆😅😂🤣😇😉😊🙂🙃☺😋😌😍🥰😘😗😙😚🥲🤪😜😝😛🤑😎🤓🥸🧐🤠🥳🤡😏😶🫥😐🫤😑😒🙄🤨🤔🤫🤭🫢🫡🤗🫣🤥😳😞😟😤😠😡🤬😔😕🙁☹😬🥺😣😖😫😩🥱😪😮‍💨😮😱😨😰😥😓😯😦😧🥹😢😭🤤🤩😵😵‍💫🥴😲🤯🫠🤐😷🤕🤒🤮🤢🤧🥵🥶😶…

  • У одной из пользовательниц также получилось опубликовать твит на 26,9 тысячи символов. Баг это или задумка разработчиков — неизвестно. После сокращений Twitter остался без пресс-службы, поэтому связаться с компанией Gizmodo не удалось.
Jane Manchun Wong @wongmjane

this tweet has 26927…

  • В комментариях к длинным публикациям читатели раскритиковали функцию, написав что «не просили» её и «ненавидят» решение.
Tim Maliyil @tim_maliyil

@wongmjane Is this platform Tumblr now? That didn't end well either.

Twitter что, превращается в Tumblr? Тогда напомню, что для последнего это ничем хорошим не кончилось
Moonz @Waterdrinker4tv

@wongmjane This clearly has to be a joke. I can’t now understand if twitter can even go that far.

Скажите, что это такой прикол. Иначе я не понимаю — как Twitter до этого дошёл.
Leandro Santos | Mussum Alive @MussumAlive

@wongmjane No, thanks

Спасибо, но нет.
  • Последний раз компания пересматривала ограничения по символам в 2017 году, когда увеличила их допустимый объём со 140 до 280 на твит. О том, что Twitter работает над увеличением лимита знаков до 4000, говорил Илон Маск в декабре 2022 года.
  • У соцсети уже есть способы создавать длинные тексты — например, с февраля 2021 года пользователи могут запускать новостные рассылки. А в июне 2022 года Twitter начал тестировать функцию «Записки» — для статей с заголовком не больше 100 символов и текстом до 2500 слов.

#новость #twitter

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18 комментариев
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 GPT-Либерал-смузихлёб

Когда читаешь про нахуй не интересный Твиттер

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Вадим Д.
Баг ли это — неизвестно

Но следствие уже ведётся.

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Илья Попов

-Как ты вырос. Помню как ты в 10 месяцев ходить начал, как йодом стены обрисовал…
— Дядя, вы кто?
— Ну я твою маму давно читаю в твиттере.
Это он читал на 140 символов, представляешь что будет если читать на 4000 и больше?

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Вадим Д.

Да уж... Не, такие длинные тексты там точно не нужны. Вся соль его была в краткости.

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hammerpreisen de

Они ещё ЖЖ не видели

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Стерлядка Вяленая

А что там не так? Часто пользуюсь

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hammerpreisen de

Там можно Войну и Мир копипастить

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Стерлядка Вяленая

Я знаю, я там каждый год подвожу итоги своего ушедшего года. Получается примерно столько же)

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ilia

"Как взрывается пукан у людей, которые не могут писать кратко если им дают чуть больше места"

Твиттер давно превратился в лежбище таких вот нытиков "по самым важным вопросам и проблемам" и тех, кто строчит ПЕРЕД тем, как подумать.

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Стерлядка Вяленая

ой, мля, ты хоть одну соц сеть мне покажи, где большинство людей были бы умными, грамотными, рассудительными и так далее

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ilia

Вам твиттер прям очень подойдет, наглядно доказываете не в первой ветке. "Примерьте", если еще не.

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Стерлядка Вяленая

А мне все подойдет. Талантливый человек - талантлив во всем. А ты и дальше плачь)

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Вася Пражкин

Твиттерянин 2017-года:

Сходил, посрал.

Твиттерянин 2023-го года:
Утро сего года началось с предчувствия, что сегодня будет ответственный день, в который мне придется совершить важное дело, которым я буду гордиться какое-то время. Как обычно, я погладил кота, поцеловал жену, покурил, досмотрел все обновления в телефоне, выпил прекрасного колумбийского кофе, который успела сварить жена и пошел умываться..[3800 знаков воды]

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Anton

А примеры в тексте с обычными твитами... зачем они?

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Игорь Ромин

Там же написано, что это просто превью, нажми на птичку и перейдешь на полную версию

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Михаил

Кому нибудь бан сняли в твиттере? А то в ноября обещали разбанить через неделю! В январе мамой клялись, что 1 февраля все не нарушавшие законодательство сша выйдут из бана через новую форму и вообще банов больше не будет, в итоге форма старая, по обращениям через которую в ответ всегда тишина. Видимо все таки нарушил американские скрепы авторизацией через твиттер на вс, после которой мне прилетел пермач ))

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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Nickname

пользователи твиттер: ааааа, это дно, это ничем хорошим не кончится
те же пользователи: <постят картинки с over dohuya текста ибо лимит>

лавров.жпг

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Artur Kuramshin

tVCtr

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