Один пользователь смог опубликовать сразу 27 тысяч знаков. Баг ли это — неизвестно.

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Некоторые пользователи Twitter с платной подпиской Blue заметили, что могут размещать публикации в 14 раз длиннее стандартных: на 4000 символов вместо 280, обратило внимание Gizmodo. По словам издания, функция стала доступна части аудитории в конце января 2023 года.

testanonytwit @testanonytwit This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. his is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. his is a long tweet. This is a long… Здесь и далее — краткие превью длинных твитов. Увидеть их в полном объёме можно в самой соцсети

У одной из пользовательниц также получилось опубликовать твит на 26,9 тысячи символов. Баг это или задумка разработчиков — неизвестно. После сокращений Twitter остался без пресс-службы, поэтому связаться с компанией Gizmodo не удалось.

В комментариях к длинным публикациям читатели раскритиковали функцию, написав что «не просили» её и «ненавидят» решение.

Tim Maliyil @tim_maliyil @wongmjane Is this platform Tumblr now? That didn't end well either. Twitter что, превращается в Tumblr? Тогда напомню, что для последнего это ничем хорошим не кончилось

Moonz @Waterdrinker4tv @wongmjane This clearly has to be a joke. I can’t now understand if twitter can even go that far. Скажите, что это такой прикол. Иначе я не понимаю — как Twitter до этого дошёл.