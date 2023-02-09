«Ваш лимит исчерпан»: у Twitter сбой — пользователи не могут отправлять посты и подписываться на других людей Статьи редакции
Соцсеть обещает исправить ошибку, но у некоторых пользователей до сих пор есть ограничения.
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- Проблемы начались в примерно в 01:00 мск, пишет TechCrunch. По данным Downdetector, максимальное количество сообщений о сбое — около 9 тысяч — пришлось на период с 00:56 мск до 01:11 мск.
- Twitter сообщил, что знает о проблеме и уже начал её решать. Устранили ли сбой целиком — неизвестно, но пользователи продолжают жаловаться на ограничения.
- Официальные лимиты в соцсети — 2400 публикаций в день. Отправить можно 500 сообщений, подписаться — на 400 пользователей. Но сообщения об ограничениях появились даже у тех, кто долгое время ни на кого не подписывался и ничего не публиковал за день, отмечает Bloomberg. Также некоторое время не работал Tweetdeck — сервис для управления несколькими аккаунтами в Twitter одновременно.
Да ну и Бог с ним. Расслабьтесь, налейте вискарика. Все образуется.
Израсходовали лимит знаков и всё пошло по пи...
Молчание леваков.
Так им!
Ваш лимит шитпостинга и массфоловинга исчерпан
@Евгения Евсеева можно добавить, что при этом твиты можно публиковать через механизм отложенной записи)
А откуда вы об этом узнали, твиттер же заблокирован?