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Соцсети
Поздний паук например

«Ваш лимит исчерпан»: у Twitter сбой — пользователи не могут отправлять посты и подписываться на других людей Статьи редакции

Соцсеть обещает исправить ошибку, но у некоторых пользователей до сих пор есть ограничения.

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  • Проблемы начались в примерно в 01:00 мск, пишет TechCrunch. По данным Downdetector, максимальное количество сообщений о сбое — около 9 тысяч — пришлось на период с 00:56 мск до 01:11 мск.
  • Twitter сообщил, что знает о проблеме и уже начал её решать. Устранили ли сбой целиком — неизвестно, но пользователи продолжают жаловаться на ограничения.
  • Официальные лимиты в соцсети — 2400 публикаций в день. Отправить можно 500 сообщений, подписаться — на 400 пользователей. Но сообщения об ограничениях появились даже у тех, кто долгое время ни на кого не подписывался и ничего не публиковал за день, отмечает Bloomberg. Также некоторое время не работал Tweetdeck — сервис для управления несколькими аккаунтами в Twitter одновременно.
Maria Orlova @maria_enigma

Что это за ерунда? Какой лимит отправки твитов?! У меня третий твит за сутки. 🤬

🍒ВИШНЁВЫЙ JAM 🦉 @mmoonlight_rose

Не могу начать читать новых людей, пишет про лимит. Я ни на кого не подписывалась в последнее время вообще…

BroadStreetRunner @broadstrunner

@RealGlenMacnow I've apparently reached my limit on people I can follow. Is @elonmusk planning on running this thing into the ground? It sure looks like it's headed that way.

AlexMonroe501🇺🇸 @AlexMonroe583

@RitaPanahi No but I wanted to share a news article and got a message that said I couldn't post it cause I had reached my daily limit. That started yesterday and I still cant post the article. But i did take a photo if it and the message at the top. I didn't know there were daily limits?

МЫТИЩИ РУЛЯТ МИРОМ @Tiffani_bollen

Вот это новости!!! С чего бы это? У кого ещё так?

#новость #twitter

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7 комментариев
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 Энтони Лавджой

Да ну и Бог с ним. Расслабьтесь, налейте вискарика. Все образуется.

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Иван Серик

Израсходовали лимит знаков и всё пошло по пи...

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MMT

Молчание леваков.

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Злой Голем

Так им!

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Андрей Лучина

Ваш лимит шитпостинга и массфоловинга исчерпан

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Andrei Apanasik

@Евгения Евсеева можно добавить, что при этом твиты можно публиковать через механизм отложенной записи)

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Pavel Cree

А откуда вы об этом узнали, твиттер же заблокирован?

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