Twitter запустит платный доступ к API с 13 февраля Статьи редакции
Бесплатный доступ останется — с ограничением в 1,5 тысячи твитов в месяц.
- Стоимость базового доступа к API составит $100 в месяц. У разработчиков также появится новая форма бесплатного доступа, которая будет работать с ограничениями — можно создавать до 1,5 тысячи твитов в месяц на пользователя, то есть примерно 50 твитов в день.
- Как отмечает Engadget, это означает, что большинство «хороших ботов», которым Илон Маск пообещал бесплатный API, смогут и дальше работать в соцсети. Речь идёт об аккаунтах, которые публикуют автоматизированный контент.
- Также 13 февраля Twitter отключит Premium API, который предоставлял расширенный доступ к инструментам. Вместо этого можно подать заявку на корпоративную версию — Enterprise.
- В январе 2023 года пользователи и разработчики пожаловались, что сторонние клиенты Twitter перестали работать — речь шла об альтернативных приложениях, которые работают через API соцсети. Позже компания официально запретила сторонние клиенты, обновив соглашение для разработчиков.
- Некоторые сервисы вынуждены были закрыться — например, клиент Tweetbot. В конце января его разработчик — компания Tapbots, выпустил клиент для децентрализованной платформы для запуска соцсетей Mastodon, которая начала набирать популярность у пользователей после того, как Илон Маск пришёл в Twitter.
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Больше платного всего от твиттера: API, твиты, длинные твиты, аватарки и галочки, подписки, отписки (втрое дороже подписок)!
чот Маска занесло
Действительно попадалово конкретное, аж на 44 лярда
Любой каприз за ваши денежки!
Светлое будущее отменяется
Может, всё же откладывается? (-:
Галя, у нас тут отмена!
Стоимость базового доступа к API составит $100 в месяц. У разработчиков также появится новая форма бесплатного доступа, которая будет работать с ограничениями — можно создавать до 1,5 тысячи твитов в месяц на пользователя, то есть примерно 50 твитов в день.
Не понял, а если мне как разработчику надо считывать, подписан ли конкретный аккаунт на другие твиттер аккаунты или нет, это будет входить в бесплатный доступ или нет?
"Бесплатный доступ останется — с ограничением в 1,5 тысячи твитов в месяц."- ну с другой стороны,достаточное количество как по мне