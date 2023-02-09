Соцсети
Поздний паук например

Twitter запустит платный доступ к API с 13 февраля Статьи редакции

Бесплатный доступ останется — с ограничением в 1,5 тысячи твитов в месяц.

  • Стоимость базового доступа к API составит $100 в месяц. У разработчиков также появится новая форма бесплатного доступа, которая будет работать с ограничениями — можно создавать до 1,5 тысячи твитов в месяц на пользователя, то есть примерно 50 твитов в день.
  • Как отмечает Engadget, это означает, что большинство «хороших ботов», которым Илон Маск пообещал бесплатный API, смогут и дальше работать в соцсети. Речь идёт об аккаунтах, которые публикуют автоматизированный контент.
  • Также 13 февраля Twitter отключит Premium API, который предоставлял расширенный доступ к инструментам. Вместо этого можно подать заявку на корпоративную версию — Enterprise.
  • В январе 2023 года пользователи и разработчики пожаловались, что сторонние клиенты Twitter перестали работать — речь шла об альтернативных приложениях, которые работают через API соцсети. Позже компания официально запретила сторонние клиенты, обновив соглашение для разработчиков.
  • Некоторые сервисы вынуждены были закрыться — например, клиент Tweetbot. В конце января его разработчик — компания Tapbots, выпустил клиент для децентрализованной платформы для запуска соцсетей Mastodon, которая начала набирать популярность у пользователей после того, как Илон Маск пришёл в Twitter.

#новость #twitter

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9 комментариев
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 Вадим Д.

Больше платного всего от твиттера: API, твиты, длинные твиты, аватарки и галочки, подписки, отписки (втрое дороже подписок)!

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Denis Kostin

чот Маска занесло

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Иван Серик

Действительно попадалово конкретное, аж на 44 лярда

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Henke Thunder

Любой каприз за ваши денежки!

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Иван Серик

Светлое будущее отменяется

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Вадим Д.

Может, всё же откладывается? (-:

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Irina Istomina

Галя, у нас тут отмена!

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MadRat96

Стоимость базового доступа к API составит $100 в месяц. У разработчиков также появится новая форма бесплатного доступа, которая будет работать с ограничениями — можно создавать до 1,5 тысячи твитов в месяц на пользователя, то есть примерно 50 твитов в день.

Не понял, а если мне как разработчику надо считывать, подписан ли конкретный аккаунт на другие твиттер аккаунты или нет, это будет входить в бесплатный доступ или нет?

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Глеб Буряков

"Бесплатный доступ останется — с ограничением в 1,5 тысячи твитов в месяц."- ну с другой стороны,достаточное количество как по мне

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