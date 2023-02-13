Соцсети
Маша Цепелева

Антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс Такси» на фоне расследования из-за комиссий Статьи редакции

За отказ предоставлять необходимую информацию.

  • В «Яндекс Такси» не предоставили информацию для антимонопольного расследования, поэтому Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана составило в отношении компании протокол об административном правонарушении.

«Яндекс Такси» не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора.

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана
  • В 2022 году агентство проанализировало рынок за два предыдущих года и установило, что «Яндекс Такси» демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет. Доля сервиса на рынке Алматы — 84,34%, в Астане — 67,3%. Это позволяет компании «контролировать и влиять на общие условия обращения услуг на рынке».
  • При этом комиссия сервиса (от 17%) — самая высокая на рынке, что приводит к удорожанию общей стоимости услуг. Комиссия таксопарков — ещё 4%. Редакция vc.ru отправила вопросы «Яндексу» о протоколе.
  • Расследование в отношении компании началось в декабре 2022 года после «многочисленных жалоб водителей и потребителей» на высокие цены. Компания пыталась его оспорить в суде, но первая инстанция признала действия антимонопольного органа законными. При этом суд попросил дополнить материалы дела анализом товарного рынка за 2022 год. Пока агентство собирает данные расследование приостановлено.

#новость #яндекстакси #казахстан

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25 комментариев
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 Рафаэль Маркосян

Хотя бы в Казахстане антимонопольная служба работает. Как вообще ФАС в России разрешили фактическое поглощение убера….
Яндекс монополист, это факт

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Роджер Кролик

Самое идиотское что объединение Убера и Яндекса имеет место не только в РФ. В Казахстане они также объединены, предполагаю что в остальном СНГ ситуация +- такая же.

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Андрей Комягин

а как по вашему убер бы работал на локальном рынке, не имея ни карт, ни доступа к инфраструктуре оператора фискальных данных, ни аналитики по загруженности дорог, ни доступа к системе самозанятых для автоматических отчислений в рамках налогового режима? у них нет технологического решения для всего этого, в отличие от яндекса

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Роджер Кролик

А как убер везде работает? А как убер работал в России без Яндекс такси?

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Андрей Комягин

он не работал без яндекса в РФ. попытка была, да... не более

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Кирилл

С казахами яндекс не смог порешать, там вам не Россия.

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Rafa Ramazanov

Казах: Яндекс зебал

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Oleg Abakumov

Чего он не смог? Штраф 100 рублей выписали или что?

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Мистер Твистер

200₽ Олег

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Leonid Bushuev

что удивительно так то. я конечно хз, возможно коррупция на ахуевшем уровне только в ГИБДД (или как там местное ГАИ называется), но если нет - то договориться видимо очень дорого стоит.

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Triple Seven

Возможно инвестиции во взятку были больше и рискованнее, чем ожидаемая прибыль от уменьшении комиссии

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Вадим Д.

368 340 тенге или 60 000 в пересчёте на рубли?

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1E0P4RD

И бешбармак

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Igor Zhukov

вышли называется на новый рынок

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Сергей И

Вышли на рынок, где могут им по закону выписать положенные штрафы.

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Alex R

В России всегда можно порешать чемоданчиком наличных, поэтому никаких претензий в РФ к ним нет.

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Андрей Комягин

а в Казахстане как будто иначе? насмешили

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Just stop it

почему-то совсем не жалко Яндекс

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Андрей Иванов

Вам бы жилось без Яндекса лучше? Можете показать хотя бы одну it-компанию схожего масштаба по кол-ву сервисов, где не встречались бы факапы?

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Gre Li

О факапах Байду мы ничего не знаем :D.

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Андрей Иванов

А Кванмён в Сев. Корее вообще айти-рай

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Ол Сен

Ату их

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Чистякова Ольга

Ничего себе комиссия...

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Тесть Роршаха

надо же хоть кто то пытается повлиять на необоснованное подорожание

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Торт Скряба

«Яндекс Такси» однозначно монополия в России с неадекватными ценами.. но видать, заносит кому надо.

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