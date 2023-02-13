Антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс Такси» на фоне расследования из-за комиссий Статьи редакции
За отказ предоставлять необходимую информацию.
- В «Яндекс Такси» не предоставили информацию для антимонопольного расследования, поэтому Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана составило в отношении компании протокол об административном правонарушении.
- В 2022 году агентство проанализировало рынок за два предыдущих года и установило, что «Яндекс Такси» демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет. Доля сервиса на рынке Алматы — 84,34%, в Астане — 67,3%. Это позволяет компании «контролировать и влиять на общие условия обращения услуг на рынке».
- При этом комиссия сервиса (от 17%) — самая высокая на рынке, что приводит к удорожанию общей стоимости услуг. Комиссия таксопарков — ещё 4%. Редакция vc.ru отправила вопросы «Яндексу» о протоколе.
- Расследование в отношении компании началось в декабре 2022 года после «многочисленных жалоб водителей и потребителей» на высокие цены. Компания пыталась его оспорить в суде, но первая инстанция признала действия антимонопольного органа законными. При этом суд попросил дополнить материалы дела анализом товарного рынка за 2022 год. Пока агентство собирает данные расследование приостановлено.
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Хотя бы в Казахстане антимонопольная служба работает. Как вообще ФАС в России разрешили фактическое поглощение убера….
Яндекс монополист, это факт
Самое идиотское что объединение Убера и Яндекса имеет место не только в РФ. В Казахстане они также объединены, предполагаю что в остальном СНГ ситуация +- такая же.
а как по вашему убер бы работал на локальном рынке, не имея ни карт, ни доступа к инфраструктуре оператора фискальных данных, ни аналитики по загруженности дорог, ни доступа к системе самозанятых для автоматических отчислений в рамках налогового режима? у них нет технологического решения для всего этого, в отличие от яндекса
А как убер везде работает? А как убер работал в России без Яндекс такси?
он не работал без яндекса в РФ. попытка была, да... не более
С казахами яндекс не смог порешать, там вам не Россия.
Казах: Яндекс зебал
Чего он не смог? Штраф 100 рублей выписали или что?
200₽ Олег
что удивительно так то. я конечно хз, возможно коррупция на ахуевшем уровне только в ГИБДД (или как там местное ГАИ называется), но если нет - то договориться видимо очень дорого стоит.
Возможно инвестиции во взятку были больше и рискованнее, чем ожидаемая прибыль от уменьшении комиссии
368 340 тенге или 60 000 в пересчёте на рубли?
И бешбармак
вышли называется на новый рынок
Вышли на рынок, где могут им по закону выписать положенные штрафы.
В России всегда можно порешать чемоданчиком наличных, поэтому никаких претензий в РФ к ним нет.
а в Казахстане как будто иначе? насмешили
почему-то совсем не жалко Яндекс
Вам бы жилось без Яндекса лучше? Можете показать хотя бы одну it-компанию схожего масштаба по кол-ву сервисов, где не встречались бы факапы?
О факапах Байду мы ничего не знаем :D.
А Кванмён в Сев. Корее вообще айти-рай
Ату их
Ничего себе комиссия...
надо же хоть кто то пытается повлиять на необоснованное подорожание
«Яндекс Такси» однозначно монополия в России с неадекватными ценами.. но видать, заносит кому надо.