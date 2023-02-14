Пользователям Twitter в разделе «Для вас» начали показывать сообщения от Илона Маска Статьи редакции
Ранее он пожаловался, что у него стали падать просмотры, а затем уволил за это одного инженера.
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- Об этом одним из первых написали в The Verge. В редакции портала заметили, что раздел «Для вас» для многих из них начал состоять из твитов и ответов Илона Маска.
- Очевидцы пишут, что твиты Маска появляются в самой верхней части блока — причём сообщения могут увидеть даже те, кто не подписан на самого предпринимателя.
- The Verge пишет, что это случилось спустя несколько дней после того, как Маск на одном из внутренних собраний пожаловался на падение просмотров своих твитов. Инженера, который дал своё объяснение и поделился аналитическими данными на этот счёт, Маск уволил прямо во время встречи.
- Вскоре после того, как пользователи заметили твиты Маска в разделе «Для вас», владелец соцсети опубликовал фотографию, подтверждая, что он в курсе ситуации.
- Маск также попросил пользователей следить за обновлениями соцсети, отметив, что компания работает над исправлением алгоритма.
Прекрасно, когда просыпаешься с утра, только открываешь Твиттер, а там уже пришли сообщения от любимого 🥰🥰🥰
Так однажды случится недоразумение и по ошибке, промазав, нажмешь иконку ВКонтакте на телефоне, откроется лента, а там ОН🗿
Я отправил на него жалобу за манипулирование твиттером и добавил в черный список. Как тебе такое, Илон Маск?
Ты куда звонишь? ))))
Вопрос не понял, просто предлагаю оценить иронию, жалоба на маска за манипулирование твиттером. Очень хочу посмотреть на лица модераторов
Вам в библиотеку мемов надо заглянуть -)
Как нибудь потом
@Невероятный Блондин Хорош хуйней заниматься, что с моей теслой?
Найдешь линк (название) на соус — обсудим
Можно такое же фото с девченками, но что бы вместо бутылки молока было кое что другое?
А дальше развитие сюжета? )
«Очевидцы пишут, что твиты Маска появляются в самой верхней части блока — причём сообщения могут увидеть даже те, кто не подписан на самого предпринимателя»
Сообщения от великого вождя твиттерского народа - Ким Ил Маска
наверное все гении слегка того
Крипту шатать Маску теперь станет еще удобнее
Крипту вообще шатает кто угодно.
Больше охватов, больше!
Ор выше гор
А кнопку скрыть или заблокировать показывать перестали? 😂
Чисто пошутейка, я понимаю что соцсетка принадлежит Илону и он с ней делать может что захочет. Свидетели Маска, не бейти! 😭
Может себе позволить
конечно может,но насколько это хороший ход ...
Все понятно с их... эм, "алгоритмом". Все вручную.
Событие века
Головокружение от успехов.
про то как он принимает парад, удивляется кукурузине или встречается с рабочими на твитеростроительном комбинате омска
Можно такое же фото с девченками, но что бы вместо бутылки молока было кое что другое?
Бутылка Добрый Кола? Можно, разрешаю
Может себе позволить аче
Спасибо что Илон не начал всем пользователей по утрам отправлять нюдсы ))))
Твои действия, когда купил соц сеть чтобы постить там только себя)
Его компания. Что хочет, то и делает. Все правильно
У нас ежедневная рубрика - привет свидетелям секты швятого Илона, ведущего нас в 1984.