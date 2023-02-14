{"id":13854,"url":"\/distributions\/13854\/click?bit=1&hash=21f7a9cf1e70b90fe2067d185dadc709f95ff94c8e9fe97ec8861239e8f8a0a8","title":"\u0422\u0430\u043d\u0446\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c ","buttonText":"\u0427\u0442\u043e\u043e\u043e\u043e?","imageUuid":"e8430645-75f0-5ce3-993e-51caf4954348","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
DTF

Пользователям Twitter в разделе «Для вас» начали показывать сообщения от Илона Маска Статьи редакции

Ранее он пожаловался, что у него стали падать просмотры, а затем уволил за это одного инженера.

1511 просмотров
  • Об этом одним из первых написали в The Verge. В редакции портала заметили, что раздел «Для вас» для многих из них начал состоять из твитов и ответов Илона Маска.
  • Очевидцы пишут, что твиты Маска появляются в самой верхней части блока — причём сообщения могут увидеть даже те, кто не подписан на самого предпринимателя.
Zoë Schiffer @ZoeSchiffer

Is everyone else's entire For You page Elon replies 😅

У всех теперь раздел «Для вас» состоит от ответов Илона?
Skill Up @SkillUpYT

@tomwarren Have noticed this too. This is how the engineer kept his job. Clever.

Я тоже это заметил. Вот как инженер смог сохранить свою работу. Умно.
  • The Verge пишет, что это случилось спустя несколько дней после того, как Маск на одном из внутренних собраний пожаловался на падение просмотров своих твитов. Инженера, который дал своё объяснение и поделился аналитическими данными на этот счёт, Маск уволил прямо во время встречи.
  • Вскоре после того, как пользователи заметили твиты Маска в разделе «Для вас», владелец соцсети опубликовал фотографию, подтверждая, что он в курсе ситуации.
Elon Musk @elonmusk
  • Маск также попросил пользователей следить за обновлениями соцсети, отметив, что компания работает над исправлением алгоритма.
Elon Musk @elonmusk

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm”

#новость #twitter #илонмаск

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Написать комментарий...
 Pavel Cree

Прекрасно, когда просыпаешься с утра, только открываешь Твиттер, а там уже пришли сообщения от любимого 🥰🥰🥰

Ответить
Развернуть ветку
Медленный ящик

Так однажды случится недоразумение и по ошибке, промазав, нажмешь иконку ВКонтакте на телефоне, откроется лента, а там ОН🗿

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

Я отправил на него жалобу за манипулирование твиттером и добавил в черный список. Как тебе такое, Илон Маск?

Ответить
Развернуть ветку
Крестьянский велосипед

Ты куда звонишь? ))))

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

Вопрос не понял, просто предлагаю оценить иронию, жалоба на маска за манипулирование твиттером. Очень хочу посмотреть на лица модераторов

Ответить
Развернуть ветку
Февраль Камшотов

Вам в библиотеку мемов надо заглянуть -)

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

Как нибудь потом

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

@Невероятный Блондин Хорош хуйней заниматься, что с моей теслой?

Ответить
Развернуть ветку
Крестьянский велосипед

Найдешь линк (название) на соус — обсудим

Elon Musk @elonmusk
Ответить
Развернуть ветку
Bear Bear

Можно такое же фото с девченками, но что бы вместо бутылки молока было кое что другое?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree
Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Bezfamilnih

А дальше развитие сюжета? )

Ответить
Развернуть ветку
unknown

«Очевидцы пишут, что твиты Маска появляются в самой верхней части блока — причём сообщения могут увидеть даже те, кто не подписан на самого предпринимателя»

Сообщения от великого вождя твиттерского народа - Ким Ил Маска

Ответить
Развернуть ветку
Rokia Acirbal

наверное все гении слегка того

Ответить
Развернуть ветку
Павел

Крипту шатать Маску теперь станет еще удобнее

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

Крипту вообще шатает кто угодно.

Ответить
Развернуть ветку
progerdan

Больше охватов, больше!

Ответить
Развернуть ветку
Данил Соколов

Ор выше гор

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Фрост

А кнопку скрыть или заблокировать показывать перестали? 😂

Чисто пошутейка, я понимаю что соцсетка принадлежит Илону и он с ней делать может что захочет. Свидетели Маска, не бейти! 😭

Ответить
Развернуть ветку
Салахиддин Сапархан

Может себе позволить

Ответить
Развернуть ветку
Stephan Aldridge

конечно может,но насколько это хороший ход ...

Ответить
Развернуть ветку
Энрике Рафа

Все понятно с их... эм, "алгоритмом". Все вручную.

Ответить
Развернуть ветку
Лада Владова

Событие века

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Головокружение от успехов.

Ответить
Развернуть ветку
The Popov

про то как он принимает парад, удивляется кукурузине или встречается с рабочими на твитеростроительном комбинате омска

Ответить
Развернуть ветку
Bear Bear

Можно такое же фото с девченками, но что бы вместо бутылки молока было кое что другое?

Ответить
Развернуть ветку
Backspace

Бутылка Добрый Кола? Можно, разрешаю

Ответить
Развернуть ветку
Мила Андрюшина

Может себе позволить аче

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Bezfamilnih

Спасибо что Илон не начал всем пользователей по утрам отправлять нюдсы ))))

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Маслова

Твои действия, когда купил соц сеть чтобы постить там только себя)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Меринов

Его компания. Что хочет, то и делает. Все правильно

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

У нас ежедневная рубрика - привет свидетелям секты швятого Илона, ведущего нас в 1984.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
null