Ранее он пожаловался, что у него стали падать просмотры, а затем уволил за это одного инженера.

{"id":608203,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":608203,"gtm":null} 1511 просмотров

Об этом одним из первых написали в The Verge. В редакции портала заметили, что раздел «Для вас» для многих из них начал состоять из твитов и ответов Илона Маска.

Очевидцы пишут, что твиты Маска появляются в самой верхней части блока — причём сообщения могут увидеть даже те, кто не подписан на самого предпринимателя.

Zoë Schiffer @ZoeSchiffer Is everyone else's entire For You page Elon replies 😅 У всех теперь раздел «Для вас» состоит от ответов Илона?

Skill Up @SkillUpYT @tomwarren Have noticed this too. This is how the engineer kept his job. Clever. Я тоже это заметил. Вот как инженер смог сохранить свою работу. Умно.

The Verge пишет, что это случилось спустя несколько дней после того, как Маск на одном из внутренних собраний пожаловался на падение просмотров своих твитов. Инженера, который дал своё объяснение и поделился аналитическими данными на этот счёт, Маск уволил прямо во время встречи.

Вскоре после того, как пользователи заметили твиты Маска в разделе «Для вас», владелец соцсети опубликовал фотографию, подтверждая, что он в курсе ситуации.

Маск также попросил пользователей следить за обновлениями соцсети, отметив, что компания работает над исправлением алгоритма.