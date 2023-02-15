Соцсети
Женский бокал

Twitter внёс изменения в систему рекомендаций, чтобы твиты Илона Маска видело больше людей — Platformer Статьи редакции

Всё из-за того, что твит президента США Джо Байдена собрал больше просмотров, чем публикация миллиардера.

  • Руководство соцсети потребовало от инженеров искусственно повысить приоритет твитов Маска при формировании ленты рекомендаций, рассказало издание Platformer со ссылкой на источники и внутренние документы компании. К работе привлекли около 80 сотрудников, а задача получила высший приоритет.
  • Причиной для внесения изменений, по информации издания, стала неудовлетворённость Маска охватами его публикаций после того, как твит Джо Байдена о Суперкубке собрал больше просмотров (29 млн), чем аналогичный твит миллиардера (9,1 млн).
  • После этого двоюродный брат главы Twitter Джеймс Маск, который также работает в компании, обратился к сотрудникам в Slack с требованием решить «проблему с вовлечённостью на платформе». Заместители Маска также заявили программистам, что они рискуют лишиться работы, если задача не будет решена. Сотрудники работали всю ночь, чтобы выяснить, почему публикации миллиардера получают меньше охвата и найти решение.
  • По мнению инженеров, одна из причин снижения просмотров на твитах Маска могла быть в том, что многие пользователи стали блокировать его профиль или скрывать его сообщения из своих лент. Также на охваты могли повлиять различные параметры алгоритмов Twitter, которые ранжируют контент на основе «сотен тысяч» показателей.
  • В результате внесённых изменений твиты и ответы Маска стали выводиться в ленту рекомендаций, минуя все фильтры соцсети, а рейтинг его публикаций был повышен в 1000 раз — больше чем у любого другого контента. Это позволило сообщениям миллиардера заполнить весь раздел «Для вас».
  • Чтобы убедиться в эффективности внесённых изменений, Маск отправил несколько твитов прямо во время совещания с инженерами, отмечает Platformer.
  • 14 февраля 2023 года пользователи Twitter стали жаловаться, что раздел «Для вас» у многих из них начал состоять из твитов и ответов Илона Маска. Сам миллиардер намекнул, что он в курсе ситуации и заявил, что компания работает над исправлениями алгоритма.

#новость #twitter #илонмаск

1058 просмотров
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38 комментариев
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 Dimitri

Маск явно сломался. Всякую фигню творит последний год с Твиттером. Лучше бы дальше занимался SpaceX и Tesla.

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Techno George

Крышу наверное снесло от успеха, бабок и славы. Канье Весте тоже в чем-то похожую хрень стал творить.

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M-S-R

глумится просто. заставили купить твиттер - теперь соизвольте хлебать

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Федор Ховистин

Вот раньше было лучше. Сталина на него нет!

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Маджид Гаджиев

Ну режим цензуры в твиттере был жёстким.

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muiren

Всякая фигня в Твиттере была ДО Маска. Мой аккаунт Твиттер блокировал за попытку твитнуть ссылку на статью в New York Post, и эту ссылку нельзя даже было отправить в DM.

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Дмитрий Беговатов

Когда куплю vc.ru таким же будет мой первый указ: шоб топ-1 на главной только из моих публикаций состоял!

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Вадим Д.

Сразу в закреп? (-:

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Андрей Вечерний

Сильное заявление, мистер Беговатов.
И я конечно же его проверю.

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Вадим Д.

Продашь Диме vc?! 😱
Так вот кто всем рулит! Я раскрыл тебя, Андрей Вечерний (-:
Если что, я за Димой очередь занимаю ✋🏻

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Вадим Д.

Так им! Пусть ещё платёжки ЖКХ через твит вылазят.

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Невкусно и грустно
К работе привлекли около 80 сотрудников, а задача получила высший приоритет.

Пахнет эффективностью из всех щелей

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Sergeant Ding

80 сотрудников не придумали ничего лучше, чем обойти любые фильтры. Такое решение Маск и сам мог придумать

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dikomm

Эффективно решили задачу увеличения охватов, не вижу никаких противоречий.

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Dimitri

С этим и chatGPT бы справился за 2 минуты.

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Enee

А МАСКвич автомобиль тоже Илон Маск сделал?

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Иван Егоров

нет, он сделал пилон

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Paul Patlakh

Сначала у Канье крыша потекла, теперь Маск.

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Слегка Придурковатый

Жду следующую новость о том, как Маск назначил новым гендиром Twitter свою собаку Флоки.

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dikomm

Зачем ты её ждёшь, если уже знаешь об этом?

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GPT-Либерал-смузихлёб

Вниманиеблядь

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Нет Vойне
По мнению инженеров, одна из причин снижения просмотров на твитах Маска могла быть в том, что многие пользователи стали блокировать его профиль или скрывать его сообщения из своих лент.

заколотили дверь? а ты к ним через окно!
Че уж там, сразу вверху на главной странице на 1/10 экрана постить его твиты, которые при скроллинге не исчезают и висят вверху, делов то!

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Куртуазный маньерист
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Доллар по 28

Киньте картинку кто нить из сериала кремниевой долины главы hooli

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Престижный бас

Хаха
Пользователи явно еще не догоняют, что они играют на частном дачном участке, и кто и сколько будет качаться на качелях, решает только сам владелец участка.
Захочет, будет всех водой из шланга поливать, захочет еще что-то придумает ))

За $44 млрд и не так можно развлекаться ))

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Paul Patlakh

Тут вопрос при таких развлечениях как быстро 44млрд вложения превратятся в убытки.

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Престижный бас

Реклама крутится, бюджеты мутятся

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Сергей Степанов

простите за французкий, насрать на него🥲

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Sergeant Ding

Решение проблемы просто 🔥

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Таир Бакиев

Не будь Маск африканцем, можно было бы подумать, что он соберется стать президентом

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Слегка Придурковатый

Ты так говоришь, будто это препятствие (тыкает в биографию Обамы).

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Dimitri

Обама в США родился

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Куртуазный маньерист

Хуссейныч вовремя справил бумажку о рождении когда приезжал в Москву в молодости. Купил в переходе на Белорусской.

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David Tukin

"Всё из-за того, что твит президента США Джо Байдена собрал больше просмотров, чем публикация миллиардера."- обиделся бедный

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Иван Егоров

осталось убрать возможность блочить Макса

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Перечитатель

Все норм. Хозяин - барин!

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Виталий Золоторёв

Больше, больше просмотров. Малооо

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Артём К

После того позора на стендап вечере он сильно изменился.

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