Twitter внёс изменения в систему рекомендаций, чтобы твиты Илона Маска видело больше людей — Platformer Статьи редакции
Всё из-за того, что твит президента США Джо Байдена собрал больше просмотров, чем публикация миллиардера.
- Руководство соцсети потребовало от инженеров искусственно повысить приоритет твитов Маска при формировании ленты рекомендаций, рассказало издание Platformer со ссылкой на источники и внутренние документы компании. К работе привлекли около 80 сотрудников, а задача получила высший приоритет.
- Причиной для внесения изменений, по информации издания, стала неудовлетворённость Маска охватами его публикаций после того, как твит Джо Байдена о Суперкубке собрал больше просмотров (29 млн), чем аналогичный твит миллиардера (9,1 млн).
- После этого двоюродный брат главы Twitter Джеймс Маск, который также работает в компании, обратился к сотрудникам в Slack с требованием решить «проблему с вовлечённостью на платформе». Заместители Маска также заявили программистам, что они рискуют лишиться работы, если задача не будет решена. Сотрудники работали всю ночь, чтобы выяснить, почему публикации миллиардера получают меньше охвата и найти решение.
- По мнению инженеров, одна из причин снижения просмотров на твитах Маска могла быть в том, что многие пользователи стали блокировать его профиль или скрывать его сообщения из своих лент. Также на охваты могли повлиять различные параметры алгоритмов Twitter, которые ранжируют контент на основе «сотен тысяч» показателей.
- В результате внесённых изменений твиты и ответы Маска стали выводиться в ленту рекомендаций, минуя все фильтры соцсети, а рейтинг его публикаций был повышен в 1000 раз — больше чем у любого другого контента. Это позволило сообщениям миллиардера заполнить весь раздел «Для вас».
- Чтобы убедиться в эффективности внесённых изменений, Маск отправил несколько твитов прямо во время совещания с инженерами, отмечает Platformer.
- 14 февраля 2023 года пользователи Twitter стали жаловаться, что раздел «Для вас» у многих из них начал состоять из твитов и ответов Илона Маска. Сам миллиардер намекнул, что он в курсе ситуации и заявил, что компания работает над исправлениями алгоритма.
1058 просмотров
Маск явно сломался. Всякую фигню творит последний год с Твиттером. Лучше бы дальше занимался SpaceX и Tesla.
Крышу наверное снесло от успеха, бабок и славы. Канье Весте тоже в чем-то похожую хрень стал творить.
глумится просто. заставили купить твиттер - теперь соизвольте хлебать
Вот раньше было лучше. Сталина на него нет!
Ну режим цензуры в твиттере был жёстким.
Всякая фигня в Твиттере была ДО Маска. Мой аккаунт Твиттер блокировал за попытку твитнуть ссылку на статью в New York Post, и эту ссылку нельзя даже было отправить в DM.
Когда куплю vc.ru таким же будет мой первый указ: шоб топ-1 на главной только из моих публикаций состоял!
Сразу в закреп? (-:
Сильное заявление, мистер Беговатов.
И я конечно же его проверю.
Продашь Диме vc?! 😱
Так вот кто всем рулит! Я раскрыл тебя, Андрей Вечерний (-:
Если что, я за Димой очередь занимаю ✋🏻
Так им! Пусть ещё платёжки ЖКХ через твит вылазят.
Пахнет эффективностью из всех щелей
80 сотрудников не придумали ничего лучше, чем обойти любые фильтры. Такое решение Маск и сам мог придумать
Эффективно решили задачу увеличения охватов, не вижу никаких противоречий.
С этим и chatGPT бы справился за 2 минуты.
А МАСКвич автомобиль тоже Илон Маск сделал?
нет, он сделал пилон
Сначала у Канье крыша потекла, теперь Маск.
Жду следующую новость о том, как Маск назначил новым гендиром Twitter свою собаку Флоки.
Зачем ты её ждёшь, если уже знаешь об этом?
Вниманиеблядь
заколотили дверь? а ты к ним через окно!
Че уж там, сразу вверху на главной странице на 1/10 экрана постить его твиты, которые при скроллинге не исчезают и висят вверху, делов то!
Киньте картинку кто нить из сериала кремниевой долины главы hooli
Хаха
Пользователи явно еще не догоняют, что они играют на частном дачном участке, и кто и сколько будет качаться на качелях, решает только сам владелец участка.
Захочет, будет всех водой из шланга поливать, захочет еще что-то придумает ))
За $44 млрд и не так можно развлекаться ))
Тут вопрос при таких развлечениях как быстро 44млрд вложения превратятся в убытки.
Реклама крутится, бюджеты мутятся
простите за французкий, насрать на него🥲
Решение проблемы просто 🔥
Не будь Маск африканцем, можно было бы подумать, что он соберется стать президентом
Ты так говоришь, будто это препятствие (тыкает в биографию Обамы).
Обама в США родился
Хуссейныч вовремя справил бумажку о рождении когда приезжал в Москву в молодости. Купил в переходе на Белорусской.
"Всё из-за того, что твит президента США Джо Байдена собрал больше просмотров, чем публикация миллиардера."- обиделся бедный
осталось убрать возможность блочить Макса
Все норм. Хозяин - барин!
Больше, больше просмотров. Малооо
После того позора на стендап вечере он сильно изменился.