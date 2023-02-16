«ВКонтакте» обновила ленту рекомендаций «Для вас» — в ней будут фотографии и видео Статьи редакции
Обновление постепенно станет доступно всем пользователям.
- «ВКонтакте» завершила тестирование обновлённой ленты рекомендаций. Теперь в ней вместо стандартных публикаций «автор — дата — текст — медиа» будут отображаться фотографии и клипы. При нажатии на любую публикацию откроются также тематические подборки — с текстами, музыкой и опросами.
- Алгоритмы машинного обучения будут анализировать «релевантность и актуальность» контента, а также его «визуальную привлекательность», чтобы знакомить пользователей с новыми авторами и потенциально интересными ему тематиками.
- На формирование ленты будет влиять взаимодействие с материалами — раскрытие контента, лайки, подписки, репосты, комментарии и другое. Обновление появится у большинства пользователей 16 февраля 2023 года.
- Тестировать ленту начали в декабре 2022 года. Одна из задач, которую ставила «ВКонтакте», — показать пользователю больше контента на одном экране и повысить «вовлечение». В том числе для этого она обновила дизайн ленты в августе, когда изменила пропорции фотографий в публикациях и сократила количество текста в превью.
- В сентябре 2022-го соцсеть также представила новые страницы сообществ — с «витриной контента», на которой можно закрепить и изображения, и клипы, и карточки товаров.
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В мобильное приложение просто неприятно заходить, нужные разделы спрятаны не понятно куда, зато отовсюду лезут доставки, такси, прогнозы погоды, курсы валют, шаги, приложения, клипы и видео. Нормально пользоваться этой мусорной свалкой невозможно. И лента не поможет.
И рекламные посты с «продающими» заголовками через каждый пост 🤪
Они иногда бывают забавными. В лучших традициях 2000-х.
VK Tea
Соглашусь, в ВК тщательно стараются превратить в какую-то универсальную площадку, а в итоге пользователю это вовсе ненужно.
Все, что в жопу не вошло, в приложение пошло (с) вк
А как-то отключить это можно? Про самое нужное не написано 😧
Ну хоть постов Маска там не будет, как twitter сделал.
Будут посты Кириенко.
И Медведева!
Он еще пишет? О чем?
😝
Все о том же: вечной борьбе с Иблисом и его хрюкающими подсвинками!
Знаете, что самое забавное? Вот придешь ты такой работать в ВК, заявишь на первом же митапе, что это все хуйня и ваши рекомендации все нормальные пользователи уже давно скролят, а тебя, вместо благодарности, к вечеру выкинут на мороз. Чистейший каргокульт и изображение деятельности.
Ну даже если допустить, что нечто похожее есть - то весь бардак в приложении ВК отражает в среднем по больнице бардак в компании.
Как человек, который взаимодействует на постоянной основе с рекламой в ВК - прошлый год был высшей точкой кретинизма в принятии управленческих решений с их стороны. Рекламодатели им это дерьмо прощают исключительно из-за отсутствия возможности работать с Instagram.
Пользуются безвыходным положением малого бизнеса, так сказать.
Про пользовательское юзабилити - я держался до последнего, но уже с января этого года окончательно пересел с ленты новостей на нужные мне источники в Telegram. Раньше ещё пытался как-то фифти/фифти. Но невозможно просто.
ВК превратился в остаточный мессенджер как раз по причине деградации самого приложения. Настоящая свалка. Китайских иероглифов разве что не хватает. Хотя для аутентичности наверное если переключить язык в социальной сети... 😀
отлично, еще пара обнов и будет такое же неюзабельное дерьмо как и фейсбук
вк в 2015 - вау как удобно, все так просто и понятно, не то что фейсбук
вк сейчас - шаги, такси, звонки, энэнфти
как сука посмотреть видео которые я добавил себе в видео, где мои закладки, где записи которым я ставил лайк, где сука раздел с комментариями
я как-то очень долго искала кнопку «выйти» в приложении. жала на аватарку, надеясь на выпадашку, жала после этого на три точки, но там было пусто, жала на какие-то кубики рядом. оказалось, надо зайти в «сервисы», там кликнуть на «бургер», после — выбрать «настройки», а уже в них ВЫХОД
эта кнопка сервисы сверхдолбоебизм
До сих пор ищу… Серьезно, каждый раз, когда надо выйти из аккаунта.
Можно же просто зайти в настройки приложения и нажать удалить все все данные.
Теперь посты без картинок или видео не получат охвата. Спасибо, премного благодарен.
Похоже что "смысловой" контент и авторский - это теперь скорее про Telegram.
Вообще иронично, что привычная концепция ВК как раз напрямую перетекает в Телегу. Там каждый апдейт очень взвешенный и соответствует интересам всех, а не кого-то конкретно.
А ВК становится типичной китайской свалкой с их идеями на суперприложение. Обо всём сразу и ни о чём конкретном.
ВК сегодня вообще нарушает все редакторские заветы. Включая, собственно, главный - забота о читателе (читай - пользователе).
Вообще-то главную функцию: поставлять материал для палок товарищу майору-выполняет отлично!
тот кто читает в вк не заслуживает уважения
Инстаграм в вк
М, да, чем-то смахивает))
полная дичь
А всё остальное до этого было не для вас)
это не для меня ...
«ВКонтакте» обновила ленту рекомендаций «Для вас» — в ней будут фотографии и видео и твиты Илона Маска.
Там уже столько всего добавлено, что стало совсем ничего не ясно
Неплохо, но это в ВК я не вернусь.
все соц сети становятся похожи на одну
Vk rip
по идее удобно - лента станет более сконцентрированной и сгруппированной. напоминает инсту.
По сути да, это визуальное копирование инсты, потому что за прошедший год ни один из заменителей вменяемой пользовательской базы так и не набрал. Что-то, конечно, работает и даже обновляется, но бизнеса (да и жизни, по большому счету) там нет, так или иначе приходится (хотя тут больше подошло бы слово «принуждение») идти в ВК, альтернативы нет.
Особо не доставляет при продлении подписки на музыку (ну да сорян, там ламповые мои плейлисты) когда они в сообщении присылают всякое гавно типа русского репа и прочей хуиты
Только у меня такое происходит, когда включаешь видео в ВКонтакте и продолжаешь просматривать ленту, оно продолжает воспроизведение и даже не появляется мини-проигрыватель внизу, что очень неудобно.
когда вернут стену в ВК
Мда, сейчас все соц сети активно друг друга копируют, только вот толкового мало
Ждем новые агитации «mail верни ленту», как это было «Дуров верни ленту», после появления микроблога
Это на шаг ближе к одноклассникам, или еще нет?
Просто спиздили
Неплохо "позаимствовали"