Цукерберг представил каналы в мессенджере Instagram* Статьи редакции
И пригласил своих подписчиков присоединиться — в Meta* Channel уже 56 тысяч участников.
- Instagram* представил каналы в личных сообщениях, о новой функции рассказал Марк Цукерберг на своей странице в соцсети и в Facebook*.
- Он пригласил подписчиков присоединиться к каналу Meta* Channel, в котором обещал делиться новостями о продуктах компании. На момент написания заметки в нём уже больше 56 тысяч участников.
- Цукерберг рассказал в канале, что формат поддерживает текстовые сообщения, изображения, опросы, а участники могут ставить реакции и голосовать. Участниками канала могут стать подписчики его создателя.
- В ближайшие месяцы компания планирует добавить каналы в Facebook* и Messenger*.
*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Павел, ваш выход
Думаешь, должен щас сториз в телеге запилить?)
А почему бы и да
Вроде, телега - это единственное приложение, где их еще нет))
Упаси бог.
"Стену" в Телеграмм))
Ждем теперь через полгодика разбивку чатов по тредам и анимированные стикеры
И платную подписку
О, Цукер изобрёл телегу? Работает на опережение.
И не догнать ему Тележку никогда 🤣
Напишу-ка и тут:
Дуров, запили папку/вкладку с лентой/лентами. Главное - не "умную".
И народ еще подтянется.
А Цукерберг у кого еще не стырил идеи?
Он обязательно её запилит, но умную: другого варианта заработать на рекламе у него нет
Че ж не метаканалы, чтобы сообщения были видны только в шлеме? Пытается свой тонущий корабль спасти пришелец.
Дурову (ты точно это читаешь!), Ждём, Павел Валерьевич, карусель на 10 фоток в посте, канал агрегатор всех подписок с нормальной ML под капотом, с нормальными топиками, а не тот позор, что вы выкатили в конце года. Работайте, братья! На вас вся надежда, иначе вотсап захватит мир!
Павел сделай стену в Телеграм!
компаниям не надоело перепридумывать соцсети с нуля, делая сначала их на одной определенной функции, а потом начинать делать из приложений соцсети с группами, комментариями, реакциями
вк 2010 года образца самая удобная блять соцсеть кто бы что бы не говорил бы