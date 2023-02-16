Соцсети
Казенный Артем

Цукерберг представил каналы в мессенджере Instagram* Статьи редакции

И пригласил своих подписчиков присоединиться — в Meta* Channel уже 56 тысяч участников.

  • Instagram* представил каналы в личных сообщениях, о новой функции рассказал Марк Цукерберг на своей странице в соцсети и в Facebook*.
  • Он пригласил подписчиков присоединиться к каналу Meta* Channel, в котором обещал делиться новостями о продуктах компании. На момент написания заметки в нём уже больше 56 тысяч участников.
  • Цукерберг рассказал в канале, что формат поддерживает текстовые сообщения, изображения, опросы, а участники могут ставить реакции и голосовать. Участниками канала могут стать подписчики его создателя.
  • В ближайшие месяцы компания планирует добавить каналы в Facebook* и Messenger*.
Скриншот vc.ru

*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #instagram

1517 просмотров
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17 комментариев
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 Yaroslav Sokolovsky
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Трогательный шар

Павел, ваш выход

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ЯД

Думаешь, должен щас сториз в телеге запилить?)

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Трогательный шар

А почему бы и да

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ЯД

Вроде, телега - это единственное приложение, где их еще нет))

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Marina

Упаси бог.

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Maltese

"Стену" в Телеграмм))

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Стас Иванов

Ждем теперь через полгодика разбивку чатов по тредам и анимированные стикеры

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Дмитрий Девяшин

И платную подписку

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Вадим Д.

О, Цукер изобрёл телегу? Работает на опережение.

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Алекс И

И не догнать ему Тележку никогда 🤣

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ilia

Напишу-ка и тут:

Дуров, запили папку/вкладку с лентой/лентами. Главное - не "умную".

И народ еще подтянется.

А Цукерберг у кого еще не стырил идеи?

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Пабы старой Руси

Он обязательно её запилит, но умную: другого варианта заработать на рекламе у него нет

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Бублик static void

Че ж не метаканалы, чтобы сообщения были видны только в шлеме? Пытается свой тонущий корабль спасти пришелец.

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Кирилл Загоскин

Дурову (ты точно это читаешь!), Ждём, Павел Валерьевич, карусель на 10 фоток в посте, канал агрегатор всех подписок с нормальной ML под капотом, с нормальными топиками, а не тот позор, что вы выкатили в конце года. Работайте, братья! На вас вся надежда, иначе вотсап захватит мир!

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Мяу

Павел сделай стену в Телеграм!

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Андрей Ионов

компаниям не надоело перепридумывать соцсети с нуля, делая сначала их на одной определенной функции, а потом начинать делать из приложений соцсети с группами, комментариями, реакциями

вк 2010 года образца самая удобная блять соцсеть кто бы что бы не говорил бы

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