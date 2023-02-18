Twitter отключит двухфакторную аутентификацию по SMS для пользователей без подписки Blue Статьи редакции
Но можно будет использовать другие методы — электронный ключ или специализированное приложение.
- Соцсеть объявила об обновлении правил двухфакторной аутентификации. Возможность подтвердить вход в сервис с помощью SMS после 20 марта 2023 года останется только у платных подписчиков Twitter Blue. С 18 февраля бесплатные аккаунты также не могут выбирать SMS в качестве метода аутентификации.
- Этот способ является наименее безопасным, считают в компании. Злоумышленники могут подменять SIM-карты для перехвата сообщений и каржи учетных записей. В 2019 году так был взломан аккаунт основателя Twitter Джека Дорси.
- Сервис предлагает использовать другие способы аутентификации профиля. Например, с помощью специальных приложений вроде Google Authenticator и 1Password либо электронного ключа, который синхронизуется по USB, Bluetooth или NFC.
- По собственным данным Twitter, двухфакторной аутентификацией пользуются 2,6% пользователей. Из них 74% используют для этого SMS.
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Меня одного задолбали эти недоновости в главном списке?
Ну топ-новость современного бизнеса и инвестиций, мать твою
Надо поступить как Маск, и купить VC, чтобы в главный список выкладывать только те новости, которые нравятся вам..
Как они вас за один день на сайте задолбать успели то? :)
Акк не обязательно заводить, чтоб читать виси
Какие-то полумеры. Почему бы не сделать для всех пользователей без галочки пароль 1234qwerty без возможности изменения?
И еще публиковать в их профиле 5 новостей о Маске каждый день без из согласия
Ключи и приложение тоже Маск продавать будет, видимо.
Хуйня какая-то, сделать двухфакторку по подписке
По подписке должна быть всякая поебота с галочками и дополнительными эмодзи я хз, но не элементарная безопасность аккаунта
СМСки видимо не только в РФ дорожают. Маск пытается и на таких мелочах сэкономить.
Все решается пуш уведомлениями, у того же Гугла они отлично срабатывают. А сбер ещё и умудряется 70р в месяц за пуш уведомления снимать🤬
двухфакторной аутентификацией пользуются 2,6% пользователей
*смеющийся дед.гиф*
Ну сколько там людей ею пользуется, а сколько - нет это меня уже не волнует
Даже при такой статистике все равно включать 2FA в подписку считаю абсурд, денег же не будет с этого толком даже 🤡
Ну, evernote так сделали ещё года 3 назад
Хвала Илону Маску - слава яйцам!
Мне FB принудительно подключил двухфакторную аутентификацию через какое-то стороннее приложение Потом у меня слетела Винда, и после переустановки FB стал просить эту ебучую авторизацию. Короче, я второй год без FB.
Везёт