Соцсети
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Twitter отключит двухфакторную аутентификацию по SMS для пользователей без подписки Blue Статьи редакции

Но можно будет использовать другие методы — электронный ключ или специализированное приложение.

  • Соцсеть объявила об обновлении правил двухфакторной аутентификации. Возможность подтвердить вход в сервис с помощью SMS после 20 марта 2023 года останется только у платных подписчиков Twitter Blue. С 18 февраля бесплатные аккаунты также не могут выбирать SMS в качестве метода аутентификации.
  • Этот способ является наименее безопасным, считают в компании. Злоумышленники могут подменять SIM-карты для перехвата сообщений и каржи учетных записей. В 2019 году так был взломан аккаунт основателя Twitter Джека Дорси.
  • Сервис предлагает использовать другие способы аутентификации профиля. Например, с помощью специальных приложений вроде Google Authenticator и 1Password либо электронного ключа, который синхронизуется по USB, Bluetooth или NFC.
  • По собственным данным Twitter, двухфакторной аутентификацией пользуются 2,6% пользователей. Из них 74% используют для этого SMS.

#новость #twitter

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16 комментариев
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 Полит Зак Лючённый

Меня одного задолбали эти недоновости в главном списке?
Ну топ-новость современного бизнеса и инвестиций, мать твою

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Эффективный месяц

Надо поступить как Маск, и купить VC, чтобы в главный список выкладывать только те новости, которые нравятся вам..

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Игорь З.

Как они вас за один день на сайте задолбать успели то? :)

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Kiss MySnikers

Акк не обязательно заводить, чтоб читать виси

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Артём Акулов

Какие-то полумеры. Почему бы не сделать для всех пользователей без галочки пароль 1234qwerty без возможности изменения?

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Сидор

И еще публиковать в их профиле 5 новостей о Маске каждый день без из согласия

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Вадим Д.

Ключи и приложение тоже Маск продавать будет, видимо.

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Игорь З.
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Игорь З.

Хуйня какая-то, сделать двухфакторку по подписке
По подписке должна быть всякая поебота с галочками и дополнительными эмодзи я хз, но не элементарная безопасность аккаунта

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Yury Grinev

СМСки видимо не только в РФ дорожают. Маск пытается и на таких мелочах сэкономить.

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Wojak

Все решается пуш уведомлениями, у того же Гугла они отлично срабатывают. А сбер ещё и умудряется 70р в месяц за пуш уведомления снимать🤬

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Полит Зак Лючённый
элементарная безопасность аккаунта
двухфакторной аутентификацией пользуются 2,6% пользователей

*смеющийся дед.гиф*

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Игорь З.

Ну сколько там людей ею пользуется, а сколько - нет это меня уже не волнует

Даже при такой статистике все равно включать 2FA в подписку считаю абсурд, денег же не будет с этого толком даже 🤡

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Wojak

Ну, evernote так сделали ещё года 3 назад

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Перечитатель

Хвала Илону Маску - слава яйцам!

Мне FB принудительно подключил двухфакторную аутентификацию через какое-то стороннее приложение Потом у меня слетела Винда, и после переустановки FB стал просить эту ебучую авторизацию. Короче, я второй год без FB.

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Kiss MySnikers

Везёт

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