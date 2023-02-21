Выручка от iOS-приложения Tumblr выросла на 125% после запуска пародии на «синие галочки» Twitter Статьи редакции
Соцсеть добавила их в ноябре — чтобы пользователи могли получить «желаемый символ статуса».
- По данным аналитической компании Sensor Tower, траты пользователей в iOS приложении Tumblr выросли с ноября 2022 года на 125% квартал к кварталу, а сама выручка соцсети от него за этот период достигла $263 тысяч, пишет TechCrunch.
- Если сравнивать с другими периодами, рост не такой высокий — по сравнению с периодом с января по ноябрь 2022-го выручка выросла всего на 19%. Кроме того, с ноября выросло число установок приложения — на 56%, до 934 тысяч.
- В ноябре 2022-го Tumblr предложил пользователям купить сразу две «важных синих галочки» за $8 — так соцсеть отреагировала на запуск подписки Twitter Blue стоимостью $8, которая в том числе предлагала пользователям синие галочки верификации.
- Как отмечает TechCrunch, соотнести рост выручки с запуском «важных синих галочек» можно, но с трудом — Tumblr предлагает и другие платные функции, в том числе покупки в приложении и отключение рекламы. Тем не менее, это показывает, что подход к введению функции может повлиять на отношение пользователей к ней.
- Шутки, возможно, более успешная стратегия монетизации, считает издание. Например, у Tumblr есть платный виджет, который на 24 часа добавляет кнопку «вызова крабов». Если на неё нажать, по экрану будут бегать пиксельные крабы и щёлкать клешнями. В какой-то момент они начали приносить соцсети больше денег, чем функция с платными публикациями, пишет TechCrunch.
- Издание сравнивает это с подходом Twitter, который предлагает галочки как часть подписки, с помощью которой стремится увеличить свою выручку. По данным The Information, через два месяца после её запуска — на февраль 2023-го — в США её оформили только 180 тысяч пользователей, что составляет примерно 0,2% от ежемесячной аудитории Twitter.
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VC вводи россыпь галочек на любой вкус и бюджет!
На TJ это стали делать до того как это стало мэйнстримом
Правда была одна недоработка: их не отмонетизировали
Вот от куда Маск скоммуниздил идею.
у нас есть кристаллики!!
Этого недостаточно ))
Нужны более премиальные варианты, чтобы даже Илон захотел себе такой за пару сотен баксов в месяц
Лучшая новость сегодня! Надо стоимость галочек в зависимости от цвета сделать: по спектру.
Если бы эти дураки четыре года не запрещали контент для взрослых, все бы хорошо у них было и без галочек
~прошу прощения, не туда ответил
👍🏻 Всё верно говорите.
Можно большую галочку X2 в цене
и картошку
3 бакса в сутки стоит вот эта по**ень с "запустить крабов по странице", которая стала приносить платформе денег больше, чем другое, 8 баксов - шутка с двойной галочкой...
И вы будете мне говорить что сейчас аудитория интернета не стала тупее... Ок, ок...
Осталось только запустить крабов, которые будут гоняться за синей галочкой
ты пишешь комментарии за 15р, хений интернетный...
Вы параноик и трахаете мозги - ладно бы себе, так и другим ведь.
Так и вижу как кто-то дает задание: "комментить новость о вводе синих галочек, крабов и тупости современной интернет-аудитории, которая готова отваливать бабки за шутку разовую.
Сразу видно - крутой сервис. В целом если будут специализироваться на пародиях может и выживут.
Например, у Tumblr есть платный виджет, который на 24 добавляет кнопку «вызова крабов»
Ебанулись?
"это с подходом Twitter" вообоще-то у Телеги раньше появился
Илон задал тренд (изначально все смеялись)
Как обычно
Илон хочет создать красивую, хорошую электро машину, всё смеются а потом покупают
Илон хочет отправить ракеты в космос, сперва все смеются а потом по удачным запуском на равне с топ странами по космосу
да, маск просто космический лошара
Не понял в чем шутка