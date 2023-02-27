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DTF

Маск уволил менеджера Twitter Blue Эстер Кроуфорд, которая задерживалась на работе и спала на полу в офисе компании Статьи редакции

Её называли одной из самых лояльных сотрудниц Twitter под руководством предпринимателя.

  • The Verge подтвердил, что в Twitter прошла очередная волна сокращений, в результате которой уволили и продуктового менеджера Эстер Кроуфорд. В компании она руководила в том числе подпиской Twitter Blue.
  • Кроуфорд называли одной из самых лояльных сотрудниц в Twitter после прихода Илона Маска. Вскоре после покупки Маском соцсети в интернете разошлась её фотография, в которой она спит в спальном мешке в офисе компании.
  • Сама Кроуфорд объяснила, что иногда готова спать на работе, если её команда трудится круглосуточно и ей нужно быть в офисе, чтобы в случае чего быстро решить вопросы.
  • The Verge пишет, что вместе с Кроуфорд уволили большую часть её продуктовой команды.
Evan Jones @evanstnlyjones

When you need something from your boss at elon twitter

#новость #twitter

5380 просмотров
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82 комментария
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 Илья Волочков

Так она спала на работе получается, конечно уволили.

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Pavel Petel

Для полной лояльности спать на работе надо с Маском.

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2 комментария
Вася Пражкин

Ловко это она придумала, мы с Маском даже сразу не поняли..

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Иван

Это должен знать каждый наёмный сотрудник крупной корпорации.
Ты можешь вкладывать всю душу в свою работу, бесплатно работать сверхурочно, делать работу даже лучше чем требуется...
Но придет наемный менеджер и скажет
1) То что ты хорошо работал это нормально, мы не ожидали что ты будешь работать плохо.
2) То что ты перерабатывал - это твой выбор тебя никто не заставлял
3) За все твои страдания мы с тобой честно рассчитались - з/п ты получал
4) Концепция изменилась, мы хотим нанять молодого, или проект закрывается всем спасибо. За прошлых достижения тебя никто любить не будет. Часто для наемного менеджера локальная задача - всех сократить, важнее стратегической - проявить заботу о лояльных, заслуженных сотрудниках.

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Andrey K

переработка и эффективная работа - это не одно и то же. часто это антонимы

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Мистер Блондин

зачем бесплатно работать сверхурочно?

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14 комментариев
Лукас Лойс

Вывод из истории — если и спать на работе, то не в маске, а с Маском

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Philipp Novikov

Ставлю тебе лукас и лойс за комментарий.

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Куртуазный маньерист

Ну правильно, зачем на работе бомжей держать.

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Ольга Маньшина

А как же сам Маск, который признавался в том, что живёт у друзей и фактически бомж?

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2 комментария
vivo.

Лишил человека сразу и дома, и работы. Теперь твиттер в безопасности

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Alexey Dymov

Самый лояльный человек в Твитере может быть только один

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Комсомольский химик

Запомните, блядь — много работать и/или спать на работе НЕ РАВНО работать эффективно.

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Ольга Маньшина

Это вы к лицам с пониженной социальной ответственностью обращаетесь?

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2 комментария
Егор Григорьев

А кто-то просто трудоголик, им в кайф побольше задачек выполнять

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1 комментарий
Вадим Д.

Она не хотела покупать Twitter Blue всей своей семье?
Чего там с Маском происходит? Глисты у него, что ли?

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Иван Серик

Подключила им бесплатно!

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2 комментария
Evgeniy Polyakov

У Маска немного

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Рыжий

у Маска или у его сотрудницы, которая буквально живет на работе?
p.s уже не живет, да

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1 комментарий
Elf Elf

Безжалостный Илон

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Геннадий Горн

уволили за то, что уснула на рабочем месте.

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Любопытный Илья

Илону бы продакта из Яндексовых продуктов - те махом ему бы свели юнит экономику)

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Рыжий
Сама Кроуфорд объяснила, что иногда готова спать на работе, если её команда трудится круглосуточно и ей нужно быть в офисе, чтобы в случае чего быстро решить вопросы.

Я понимаю, что нужно ебашить-ебашить-ебашить, но это какой-то пздц, нет?

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Sergei Timofeyev

В мозгу у лояльной.

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Qwerty54321

На ЯПе был пост чела который копил на квартиру и тайком оставался на работе, чтоб не снимать жильё

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Ольга Маньшина

"Если ты задерживаешься после работы, значит, ты недостаточно эффективен во время работы".
*в общем, искать логику увольнений бывает сложно.

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7 комментариев
Dispozito

А почему спальник, как для сильного мороза?

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Нищий Илья

Илон на отоплении экономит

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2 комментария
Артем

Потому что, работать нужно не 12 часов, а головой)))

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Sergei Timofeyev

Мне так один коллега сказал, куривший вейп на рабочем месте. Короче, достаточно быстро уволился ;)

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Иван Егоров

Подлиз никто не любит

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Газанова

Мне нравятся подлизы

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Не оплатила аренду переговорки

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Alex Dem

А вдруг её уволили за то, что на её место нашли кого - то более подходящего? Да ну, не, не могет такого быть, ерунда какая-то, конечно очевидно что Маск не знает что делает...

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Evgeny Kartashov

Он просто охраняет людей от величия! Это другое! Это забота о персонале..

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Yaroslav R.

так он же сам им спальные места оборудовал ...

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Sergeant Ding

Уволили за нарушение техники безопасности

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Андрей Комягин

а может она спала на работе и репортила при этом овертаймы))

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Giraffe

Видимо спать в офисе - это не единственный критерий успеха

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Илья Адамс

Добро не ценится — люди от него наглеют. Всякий раз убеждаюсь в этом.

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Boris Landesman

Похоже на подставной театральный трюк.

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Aleks B

наконец то

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ZяZя

и правильно сделал, пускай ещё сам выкинется из окна и будет большой молодец

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Gre Li

Как говорят японцы: перерабатываешь, значит, не справляешься. Не удивительно, что уволили.

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Четкий паркур

а если они не уходят раньше шефа, то и он не справляется?

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Andrei M

Илон Маск уволил всех, в том числе самого себя и теперь никто не может попасть в офис.

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Красивый фитиль

Я помню заболел сильно и моя продуктивность снизилась очень сильно и несмотря на то что я начал перерабатывать жёстко , месячная совокупная продуктивность была ниже чем раньше и поэтому меня уволили

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Александр Кудин

Вывод, хочешь уволиться с работы, просто ляг спать...

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