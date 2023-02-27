Маск уволил менеджера Twitter Blue Эстер Кроуфорд, которая задерживалась на работе и спала на полу в офисе компании Статьи редакции
Её называли одной из самых лояльных сотрудниц Twitter под руководством предпринимателя.
- The Verge подтвердил, что в Twitter прошла очередная волна сокращений, в результате которой уволили и продуктового менеджера Эстер Кроуфорд. В компании она руководила в том числе подпиской Twitter Blue.
- Кроуфорд называли одной из самых лояльных сотрудниц в Twitter после прихода Илона Маска. Вскоре после покупки Маском соцсети в интернете разошлась её фотография, в которой она спит в спальном мешке в офисе компании.
- Сама Кроуфорд объяснила, что иногда готова спать на работе, если её команда трудится круглосуточно и ей нужно быть в офисе, чтобы в случае чего быстро решить вопросы.
- The Verge пишет, что вместе с Кроуфорд уволили большую часть её продуктовой команды.
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Так она спала на работе получается, конечно уволили.
Для полной лояльности спать на работе надо с Маском.
Ловко это она придумала, мы с Маском даже сразу не поняли..
Это должен знать каждый наёмный сотрудник крупной корпорации.
Ты можешь вкладывать всю душу в свою работу, бесплатно работать сверхурочно, делать работу даже лучше чем требуется...
Но придет наемный менеджер и скажет
1) То что ты хорошо работал это нормально, мы не ожидали что ты будешь работать плохо.
2) То что ты перерабатывал - это твой выбор тебя никто не заставлял
3) За все твои страдания мы с тобой честно рассчитались - з/п ты получал
4) Концепция изменилась, мы хотим нанять молодого, или проект закрывается всем спасибо. За прошлых достижения тебя никто любить не будет. Часто для наемного менеджера локальная задача - всех сократить, важнее стратегической - проявить заботу о лояльных, заслуженных сотрудниках.
переработка и эффективная работа - это не одно и то же. часто это антонимы
зачем бесплатно работать сверхурочно?
Вывод из истории — если и спать на работе, то не в маске, а с Маском
Ставлю тебе лукас и лойс за комментарий.
Ну правильно, зачем на работе бомжей держать.
А как же сам Маск, который признавался в том, что живёт у друзей и фактически бомж?
Лишил человека сразу и дома, и работы. Теперь твиттер в безопасности
Самый лояльный человек в Твитере может быть только один
Запомните, блядь — много работать и/или спать на работе НЕ РАВНО работать эффективно.
Это вы к лицам с пониженной социальной ответственностью обращаетесь?
А кто-то просто трудоголик, им в кайф побольше задачек выполнять
Она не хотела покупать Twitter Blue всей своей семье?
Чего там с Маском происходит? Глисты у него, что ли?
Подключила им бесплатно!
У Маска немного
у Маска или у его сотрудницы, которая буквально живет на работе?
p.s уже не живет, да
Безжалостный Илон
уволили за то, что уснула на рабочем месте.
Илону бы продакта из Яндексовых продуктов - те махом ему бы свели юнит экономику)
Я понимаю, что нужно ебашить-ебашить-ебашить, но это какой-то пздц, нет?
В мозгу у лояльной.
На ЯПе был пост чела который копил на квартиру и тайком оставался на работе, чтоб не снимать жильё
"Если ты задерживаешься после работы, значит, ты недостаточно эффективен во время работы".
*в общем, искать логику увольнений бывает сложно.
А почему спальник, как для сильного мороза?
Илон на отоплении экономит
Потому что, работать нужно не 12 часов, а головой)))
Мне так один коллега сказал, куривший вейп на рабочем месте. Короче, достаточно быстро уволился ;)
Подлиз никто не любит
Мне нравятся подлизы
Не оплатила аренду переговорки
А вдруг её уволили за то, что на её место нашли кого - то более подходящего? Да ну, не, не могет такого быть, ерунда какая-то, конечно очевидно что Маск не знает что делает...
Он просто охраняет людей от величия! Это другое! Это забота о персонале..
так он же сам им спальные места оборудовал ...
Уволили за нарушение техники безопасности
а может она спала на работе и репортила при этом овертаймы))
Видимо спать в офисе - это не единственный критерий успеха
Добро не ценится — люди от него наглеют. Всякий раз убеждаюсь в этом.
Похоже на подставной театральный трюк.
наконец то
и правильно сделал, пускай ещё сам выкинется из окна и будет большой молодец
Как говорят японцы: перерабатываешь, значит, не справляешься. Не удивительно, что уволили.
а если они не уходят раньше шефа, то и он не справляется?
Илон Маск уволил всех, в том числе самого себя и теперь никто не может попасть в офис.
Я помню заболел сильно и моя продуктивность снизилась очень сильно и несмотря на то что я начал перерабатывать жёстко , месячная совокупная продуктивность была ниже чем раньше и поэтому меня уволили
Вывод, хочешь уволиться с работы, просто ляг спать...