У Twitter сбой: лента новостей перестала обновляться Статьи редакции
Либо в ней вообще нет публикаций.
- По данным Downdetector, проблемы начались около 14:50 мск, всего зарегистрировано около 4,2 тысяч жалоб.
- В приложении перестала обновляться лента новостей, в мобильной и веб-версии она выглядит так, будто пользователь ни на кого не подписан. Сам Twitter проблему пока не комментировал.
- В феврале 2023 года у соцсети уже был сбой: пользователи не могли подписываться на других людей и отправлять посты — им выдавало сообщение о превышении лимита. Как писал The Verge со ссылкой на источники, это случилось из-за того, что один из сотрудников случайно удалил данные, отвечающие за установку ограничений.
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Да хрен с ним, с Твиттером, переходите на Вью - https://vue.ru :D
Обновление ленты доступно только подписчикам Twitter Blue.
Для юзеров без подписки лента будет обновляться еженедельно.
Ну а вообще да, скоро без подписки будут только твиты Маска
Да просто Илон продолжает доёбывать инженеров чтобы его посты точно ЧИСТО СЛУЧАЙНО вылазили в ленте у всех) Очередная попытка обернулась крахом…
😂😂😂скоро будет правдой
уволенные сотрудники сейчас такие:
Маск доиграется с увольнением "этих ненужных программистов".
А в твиттер сбой, твиты все не в ряд.
Твитер падал и с бесконечным штатом этих программистов)
Они и правда ненужные, Твиттеру такой огромный штат нафиг не сдался. Наплодили микросервисов на каждый чих, а потом удивляются почему все это еле ворочается, постоянно падает, да еще и убыточное.
Ну вот нах Маск вообще за Твиттер взялся? Он там всю свою репутацию уничтожит. У мужика гораздо круче проекты были чем эта полумертвая соц-сеть.
Маск уволил главного разработчика ?
Ага, сейчас лично код пишет в Блокноте в перерывах между управлением Теслой, SpaceX и The Boring Company.
Забыл вовремя нажать Ctrl+S🤭
А нефиг было бабу ту увольнять, которая спала на работе, сервис поддерживала. Уволили ее - разрабы расслабились, девопсы запили, вот и результат - Твитор в дауне.
Твитор в дауне или даун в Твиторе - это еще вопрос
Просто разрабы твиттера прислушались к моему комменту на VC и пошли спать домой:
И как теперь социальную справедливость защищать?
Эта причина сбоя купила твиттер)
Зачем вам новости, когда вы можете почитать твиты Маска по кругу?
Может просто правда новостей нет?
Что случилось Илон?
У меня работает
Где-то в недрах Твиттера Илон Маск такой
Хьюстон! У нас проблемы!11одинодин1
Они уже твитнули, что решают проблему.
Вот если б только твиты загружались...