Соцсети
Прекрасный мангал

У Twitter сбой: лента новостей перестала обновляться Статьи редакции

Либо в ней вообще нет публикаций.

  • По данным Downdetector, проблемы начались около 14:50 мск, всего зарегистрировано около 4,2 тысяч жалоб.
  • В приложении перестала обновляться лента новостей, в мобильной и веб-версии она выглядит так, будто пользователь ни на кого не подписан. Сам Twitter проблему пока не комментировал.
  • В феврале 2023 года у соцсети уже был сбой: пользователи не могли подписываться на других людей и отправлять посты — им выдавало сообщение о превышении лимита. Как писал The Verge со ссылкой на источники, это случилось из-за того, что один из сотрудников случайно удалил данные, отвечающие за установку ограничений.
Mark Andrews @chinacarstravel

Welcome to Twitter!

Twitter seems to think I'm new today. Maybe I'm a born again Tweeter.

#TwitterDown #TwitterBug #technology

Lord Edmund Blackadder @kiwi_cynical

Umm... thanks... I've been here before...

#TwitterDown #WelcometoTwitter

Vishwajeet Pathak @24VishwaIndia

Twitter Down Elon Musk✨

#TwitterDown

#новость #twitter

1370 просмотров
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38 комментариев
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 A Grigo

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11 комментариев
Глебушка

Обновление ленты доступно только подписчикам Twitter Blue.

Для юзеров без подписки лента будет обновляться еженедельно.

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Даниил Мельник

Ну а вообще да, скоро без подписки будут только твиты Маска

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Даниил Мельник

Да просто Илон продолжает доёбывать инженеров чтобы его посты точно ЧИСТО СЛУЧАЙНО вылазили в ленте у всех) Очередная попытка обернулась крахом…

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Ilnur Abbasov

😂😂😂скоро будет правдой

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Arthur Kislov

уволенные сотрудники сейчас такие:

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Артём Подгорный
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Вадим Д.

Маск доиграется с увольнением "этих ненужных программистов".
А в твиттер сбой, твиты все не в ряд.

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Борис Интеграторов

Твитер падал и с бесконечным штатом этих программистов)

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Голодный цветок

Они и правда ненужные, Твиттеру такой огромный штат нафиг не сдался. Наплодили микросервисов на каждый чих, а потом удивляются почему все это еле ворочается, постоянно падает, да еще и убыточное.

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Dimitri

Ну вот нах Маск вообще за Твиттер взялся? Он там всю свою репутацию уничтожит. У мужика гораздо круче проекты были чем эта полумертвая соц-сеть.

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Rafa Ramazanoff

Маск уволил главного разработчика ?

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Вася Пражкин

Ага, сейчас лично код пишет в Блокноте в перерывах между управлением Теслой, SpaceX и The Boring Company.

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Alex Shevchenko

Забыл вовремя нажать Ctrl+S🤭

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Вася Пражкин

А нефиг было бабу ту увольнять, которая спала на работе, сервис поддерживала. Уволили ее - разрабы расслабились, девопсы запили, вот и результат - Твитор в дауне.

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kotletnik

Твитор в дауне или даун в Твиторе - это еще вопрос

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Бинарный Ёж

Просто разрабы твиттера прислушались к моему комменту на VC и пошли спать домой:

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Юрий Коршев

И как теперь социальную справедливость защищать?

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Sergey Tischenko

Эта причина сбоя купила твиттер)

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Невкусно и грустно

Зачем вам новости, когда вы можете почитать твиты Маска по кругу?

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Artemy

Может просто правда новостей нет?

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Alex Shevchenko
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Некто

Что случилось Илон?

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Dark Soul

У меня работает

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ЯжПрограммист

Где-то в недрах Твиттера Илон Маск такой

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Эдуард Гульбзденьчиков

Хьюстон! У нас проблемы!11одинодин1

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Denis Zotov
Сам Twitter проблему пока не комментировал

Они уже твитнули, что решают проблему.
Вот если б только твиты загружались...

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