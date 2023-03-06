В работе Twitter произошёл массовый сбой Статьи редакции
Пользователи жалуются, что не работает сайт, загрузка графических материалов и TweetDeck.
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- По данным Downdetector, на 20:28 мск о неполадках соцсети сообщило более 8300 человек.
- Пользователи жалуются, что не работает веб-версия, не загружаются видеозаписи и изображения, а также сбоят сервис для сокращения ссылок t.co и API соцсети — даже у тех, кто платит за подписку Twitter Blue.
- У редактора vc.ru работают и сайт, и мобильное приложение, но не отображаются медиафайлы и не загружается TweetDeck — система ссылается на отсутствие доступа.
- Илон Маск в ответ одному из читателей сказал, что «платформу легко вывести из строя», и добавил: разработчики скоро решат проблему.
- У соцсети уже был массовый сбой в феврале 2023 года: пользователи не могли подписаться друг на друга и переслать твиты из-за «превышения лимита». Как писал The Verge со ссылкой на источники, это случилось из-за того, что один из сотрудников случайно удалил данные, отвечающие за установку ограничений.
- В начале марта перестала обновляться лента новостей: в мобильной и веб-версиях она выглядела так, будто пользователь ни на кого не подписан.
Стоило сплавить всех прогеров, которых добродушный бизнес просто так содержал, лишь бы они смузи за счет фирмы хлебали, как что не день, то проблемы в твиттере настали)))
Сейчас починят, говорят какое-то обновление накатили
антисмузийное))
Все правды мы не узнаем
Не узнаем, конечно, но очень тупо полагать, что какой-то бизнес просто так будет содержать людей, которые ничего не делают. Да, бывают корпоративные нюансы, когда людей так много, что они нагружены лишь на 40%, но это ведь тоже не значит, что они ничего не делают, к тому же бывают и пики, когда 40% перерастают в 110%. Просто так никакой бизнес никого держать не станет, он не альтруист)
Сейчас скажут, что Маск виноват. Уволил всех толковых. Хотя , может так и есть ?
Виноваты пользователи. Если бы никто не пользовался твиттером, он работал бы как часы. А так зачем-то создают нагрузку на сервера, вот всё и падает время от времени.
Огонь. 🤦♂️ как я сразу это не понял .
Правильно. Доколе?! Неужто не понимают — исшаркают весь твиттер, потом-то что делать, на партах писать?
сейчас популярно говорить что Маск везде виноват, сейчас он еще по поводу тесла будет давать показания, ляпнул где то в твитере, а теперь траблы
уволил ту ,что спала с тех пор и началась вся заваруха
Сколько должно пройти времени, когда фраза "это до меня чепопало сделали" перестает работать?
Чувак перелопачивает устоявшуюся инфраструктуру, потому и падает время от времени, без этого никуда.
Всё чинится элементарно —рассказываю:
Просто тянешь вниз и снова работает 😂
Не надо тут никого вниз тянуть.
Нет уж давай на дно.
Оставайся, мальчик, с нами – будешь нашим королём.
ща контейнеры перезапустят и взлетит
Контейнер уже перезапустили давно, ещё в 2020.
Маск сказал, значит кто-то что-то делает.
ну предположим))
в последнее время платформа дает частые сбои
Сбои постоянные, интересно сколько такой бизнес просуществует, если тренд продолжится
Трудно такую аудиторию разбазарить быстро, но у маска может получиться
наверное айтишницы так громко и часто орали что они айтишницы что он не выдержал