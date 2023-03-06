Пользователи жалуются, что не работает сайт, загрузка графических материалов и TweetDeck.

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Обновлено в 21:16 мск. Работа соцсети восстановлена, Работа соцсети восстановлена, сообщила техподдержка Twitter. В этом убедился и редактор vc.ru: медиафайлы загружаются, TweetDeck перестал выдавать ошибку.

По данным Downdetector, на 20:28 мск о неполадках соцсети сообщило более 8300 человек.

Пользователи жалуются, что не работает веб-версия, не загружаются видеозаписи и изображения, а также сбоят сервис для сокращения ссылок t.co и API соцсети — даже у тех, кто платит за подписку Twitter Blue.

トリく @OrdinaRys_ bruh twitter broken~ cant load a pict.. damn Twitter упал... Не могу загрузить картинку. Блин.

It's Certinio Bruh @CertinioBruh My Tweetdeck stopped working, Cuz Elon "diaper pants" Musk decided to shut down free access to twitter API it seems.. Tweetdeck не работает, потому что Илон «Подгузник» Маск решил отрубить бесплатный доступ к API — или как?

Gareth Corfield @GazTheJourno Someone at Twitter HQ has managed to so fundamentally break the site that even the developer documentation is down Народ в штаб-квартире Twitter поломал всё настолько, что не открывается даже документация для разработчиков

CryptoCityGang @cryptocitygang @TheBruceBates It is ig You can't post images on Twitter right now, likely because the site's URL shortener/redirect service (https://t.co) is down. Не получается выложить изображения, скорее всего, потому, что «сокращалка» Twitter лежит

У редактора vc.ru работают и сайт, и мобильное приложение, но не отображаются медиафайлы и не загружается TweetDeck — система ссылается на отсутствие доступа.

{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}

Илон Маск в ответ одному из читателей сказал, что «платформу легко вывести из строя», и добавил: разработчики скоро решат проблему.

Elon Musk @elonmusk @alx This platform is so brittle (sigh). Will be fixed shortly. Эту платформу так легко вывести из строя. Эх. Скоро всё заработает.