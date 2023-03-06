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Соцсети
Полина Лааксо

В работе Twitter произошёл массовый сбой Статьи редакции

Пользователи жалуются, что не работает сайт, загрузка графических материалов и TweetDeck.

1201 просмотров
Обновлено в 21:16 мск. Работа соцсети восстановлена, сообщила техподдержка Twitter. В этом убедился и редактор vc.ru: медиафайлы загружаются, TweetDeck перестал выдавать ошибку.
  • По данным Downdetector, на 20:28 мск о неполадках соцсети сообщило более 8300 человек.
  • Пользователи жалуются, что не работает веб-версия, не загружаются видеозаписи и изображения, а также сбоят сервис для сокращения ссылок t.co и API соцсети — даже у тех, кто платит за подписку Twitter Blue.
トリく @OrdinaRys_

bruh twitter broken~

cant load a pict.. damn

Twitter упал... Не могу загрузить картинку. Блин.
It's Certinio Bruh @CertinioBruh

My Tweetdeck stopped working, Cuz Elon "diaper pants" Musk decided to shut down free access to twitter API it seems..

Tweetdeck не работает, потому что Илон «Подгузник» Маск решил отрубить бесплатный доступ к API — или как?
Gareth Corfield @GazTheJourno

Someone at Twitter HQ has managed to so fundamentally break the site that even the developer documentation is down

Народ в штаб-квартире Twitter поломал всё настолько, что не открывается даже документация для разработчиков
CryptoCityGang @cryptocitygang

@TheBruceBates It is ig

You can't post images on Twitter right now, likely because the site's URL shortener/redirect service (https://t.co) is down.

Не получается выложить изображения, скорее всего, потому, что «сокращалка» Twitter лежит
  • У редактора vc.ru работают и сайт, и мобильное приложение, но не отображаются медиафайлы и не загружается TweetDeck — система ссылается на отсутствие доступа.
{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}
  • Илон Маск в ответ одному из читателей сказал, что «платформу легко вывести из строя», и добавил: разработчики скоро решат проблему.
Elon Musk @elonmusk

@alx This platform is so brittle (sigh). Will be fixed shortly.

Эту платформу так легко вывести из строя. Эх. Скоро всё заработает.
  • У соцсети уже был массовый сбой в феврале 2023 года: пользователи не могли подписаться друг на друга и переслать твиты из-за «превышения лимита». Как писал The Verge со ссылкой на источники, это случилось из-за того, что один из сотрудников случайно удалил данные, отвечающие за установку ограничений.
  • В начале марта перестала обновляться лента новостей: в мобильной и веб-версиях она выглядела так, будто пользователь ни на кого не подписан.

#новость #twitter

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25 комментариев
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 Стерлядка Вяленая

Стоило сплавить всех прогеров, которых добродушный бизнес просто так содержал, лишь бы они смузи за счет фирмы хлебали, как что не день, то проблемы в твиттере настали)))

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Синий пёс_анон

Сейчас починят, говорят какое-то обновление накатили

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Стерлядка Вяленая

антисмузийное))

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GPT-Либерал-смузихлёб

Все правды мы не узнаем

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Стерлядка Вяленая

Не узнаем, конечно, но очень тупо полагать, что какой-то бизнес просто так будет содержать людей, которые ничего не делают. Да, бывают корпоративные нюансы, когда людей так много, что они нагружены лишь на 40%, но это ведь тоже не значит, что они ничего не делают, к тому же бывают и пики, когда 40% перерастают в 110%. Просто так никакой бизнес никого держать не станет, он не альтруист)

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Maxim Basenko

Сейчас скажут, что Маск виноват. Уволил всех толковых. Хотя , может так и есть ?

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Pavel Cree

Виноваты пользователи. Если бы никто не пользовался твиттером, он работал бы как часы. А так зачем-то создают нагрузку на сервера, вот всё и падает время от времени.

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Maxim Basenko

Огонь. 🤦‍♂️ как я сразу это не понял .

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Вадим Д.

Правильно. Доколе?! Неужто не понимают — исшаркают весь твиттер, потом-то что делать, на партах писать?

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Павлов

сейчас популярно говорить что Маск везде виноват, сейчас он еще по поводу тесла будет давать показания, ляпнул где то в твитере, а теперь траблы

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Биполярное мнение

уволил ту ,что спала с тех пор и началась вся заваруха

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Александр Ларин
Илон Маск в ответ одному из читателей сказал, что «платформу легко вывести из строя»

Сколько должно пройти времени, когда фраза "это до меня чепопало сделали" перестает работать?

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A Grigo

Чувак перелопачивает устоявшуюся инфраструктуру, потому и падает время от времени, без этого никуда.

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Равнодушный единорожек88

Всё чинится элементарно —рассказываю:
Просто тянешь вниз и снова работает 😂

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Pavel Cree

Не надо тут никого вниз тянуть.

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Равнодушный единорожек88

Нет уж давай на дно.
Оставайся, мальчик, с нами – будешь нашим королём.

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Евгений

ща контейнеры перезапустят и взлетит

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Pavel Cree

Контейнер уже перезапустили давно, ещё в 2020.

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Вадим Д.

Маск сказал, значит кто-то что-то делает.

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Мария Денисенко

ну предположим))

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Nikolay Tumakov

в последнее время платформа дает частые сбои

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Михаил Потапов
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LNF

Сбои постоянные, интересно сколько такой бизнес просуществует, если тренд продолжится

Трудно такую аудиторию разбазарить быстро, но у маска может получиться

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Chris Rea
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gecig91389

наверное айтишницы так громко и часто орали что они айтишницы что он не выдержал

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