Причиной недавнего сбоя в Twitter стала ошибка разработчика, который в одиночку занимался платным API — Platformer Статьи редакции
Он «внёс ошибочную правку в конфигурацию» и «по сути сломал весь API».
- 6 марта 2023 года пользователи Twitter столкнулись с проблемами в работе сервиса: изображения не загружались, а попытки перейти по ссылкам или открыть TweetDeck заканчивались ошибкой — система говорила, что «текущий API-план пользователя не даёт доступа».
- Техподдержка объяснила сбой «изменением кода, которое привело к нежелательным последствиям». По словам издания Platformer, речь в частности шла о работе над «отключением доступа к бесплатному API и переходом на платный».
- Этой задачей занимался всего один DevOps-инженер, отвечающий за техническое обеспечение надёжности сайта (SRE), сообщили источники издания. Они рассказали, что в день сбоя он «внёс ошибочную правку в конфигурацию» и «по сути сломал весь API соцсети», нарушив вместе с этим работу внутренних инструментов.
- Илон Маск, в свою очередь, лишь сослался на «маленькое изменение в API» и списал всё на плохой код: «Работу кода так легко нарушить — даже стараться не нужно. Надо будет целиком его переписать».
- Некоторые сотрудники, опрошенные Platformer, согласны, что по крайней мере часть проблем и правда возникает из-за техдолга, который команда копила ещё при бывших гендиректорах Джеке Дорси и Параге Агравале. «Техдолг настолько большой, что всего одно изменение может поломать всю систему», — признался один из работников.
- Повысить стабильность работы сайта сам Маск обещал ещё при покупке и лично встречался с разработчиками, чтобы «лучше понять стек». Но, помимо этого, он уволил половину штата (и порядка 500 инженеров), а также почти всех подрядчиков, часть из которых работала над продуктом.
- СМИ уже тогда писали, что сокращения могут привести к тому, что однажды система рухнет, а «позвонить, чтобы всё починить, будет некому». И с тех пор Twitter пережил несколько сбоев: 23 января 2023-го пользователи не могли публиковать твиты, 8 февраля — подписываться друг на друга, 15-го снова перестала работать отправка, 18-го сломалась лента, что повторилось вновь 1 марта.
- У сотрудников уже «выработался иммунитет», признаются некоторые из них. «Мы то и дело хохотали», — сказал один из них, вспоминая утро 6 марта. Platformer же считает, что Маск как руководитель дошёл до «критической точки», поскольку допустил ситуацию, в которой над проектом, тесно связывающим основные системы соцсети, работает всего один человек.
489 просмотров
Ну и конечно Маск его уволит
Он же любит всех увольнять
Теперь весь код будет проходить аудит у Маска :D
А чего они хотели увольняя народ пачками, видимо тестировать и делать код ревью там уже некому
Ну видимо QA команду тоже сильно сократили
опять девопсы во всем виноваты