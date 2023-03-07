Reddit разделил основную ленту на две — это текстовые публикации и отдельно видео Статьи редакции
Интерфейс тестируют на пользователях.
- Reddit рассказал о нескольких обновлениях в соцсети, связанных с фокусом компании на «упрощении». Одно из них — новые ленты публикаций: это лента «Читать» для тех, кто предпочитает текстовые сообщения, а также «Смотреть» — для любителей видео.
- В обеих лентах будут как публикации тех пользователей, на кого реддитор уже подписан, так и рекомендации, пишет The Verge. Пока Reddit тестирует новый способ подачи контента на части аудитории, чтобы оценить отклик. «Раскатать» интерфейс на всех рассчитывают в «ближайшие недели».
- По словам директора по продукту Пали Бхата, текущие пользователи благодаря нововведению смогут изучать тот тип контента, который интересен им больше всего, и при желании «бесшовно переключаться» между лентами. Новым же пользователям, которые нередко жалуются на непонятный и перегруженный вид сайта, будет проще понять, что он из себя представляет.
- В будущем Reddit также думает поэкспериментировать с реакциями на видео.
По словам TechCrunch, Reddit уже несколько лет пытается соперничать с TikTok. В 2017 году он разрешил вставлять в публикации видео, а в 2019-м представил стриминговый сервис Reddit Public Access Network, где можно вести трансляции и «донатить» стримерам.
- В 2020-м, чтобы добавить инструменты для создания видео, компания также купила видеоплатформу Dubsmash, в 2021 году представила видеоленту на iOS, а в 2022-м заявила, что надеется увеличить объём пользовательского видеоконтента на сайте.
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Новость, конечно, важная. Особенно с учётом того, что большинство используют сторонние приложения, которые значительно удобнее Реддит.
Надеюсь, что Илон Маск купит Реддит и выключит доступ к апишке для сторонних приложений.
он ещё с тивттером до конца не разобрался а вы уже за реддит говорите
Это в России так. А на западе реддит топ
Я не о том. Реддит топ и в России популярен, я про приложения типа Boost, которое быстрее и функциональнее нативного.
А в нем нет этого разделения.
При том, что дизайн у всех суперговно
У RiF норм
Ну, нет, не соглашусь
В Европе он тоже не на самом последнем месте
как там, потомки, еще боитесь?)
учитесь)
Ты думаешь, что если раса называется Caucasian, то русские, в том числе, произошли от жителей Кавказа?
похоже на своеобразные шортсы и риилсы)
Какая же жёсткая война за внимание потребителя. Хорошая война
неудобно будет. нахер вот это вот переключатся между одним и тем же разделом
Видели мы такое уже.. В нельзяграмме)