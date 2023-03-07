Соцсети
Полина Лааксо

Reddit разделил основную ленту на две — это текстовые публикации и отдельно видео Статьи редакции

Интерфейс тестируют на пользователях.

Вот так это выглядит
  • Reddit рассказал о нескольких обновлениях в соцсети, связанных с фокусом компании на «упрощении». Одно из них — новые ленты публикаций: это лента «Читать» для тех, кто предпочитает текстовые сообщения, а также «Смотреть» — для любителей видео.
  • В обеих лентах будут как публикации тех пользователей, на кого реддитор уже подписан, так и рекомендации, пишет The Verge. Пока Reddit тестирует новый способ подачи контента на части аудитории, чтобы оценить отклик. «Раскатать» интерфейс на всех рассчитывают в «ближайшие недели».
  • По словам директора по продукту Пали Бхата, текущие пользователи благодаря нововведению смогут изучать тот тип контента, который интересен им больше всего, и при желании «бесшовно переключаться» между лентами. Новым же пользователям, которые нередко жалуются на непонятный и перегруженный вид сайта, будет проще понять, что он из себя представляет.
  • В будущем Reddit также думает поэкспериментировать с реакциями на видео.

  • По словам TechCrunch, Reddit уже несколько лет пытается соперничать с TikTok. В 2017 году он разрешил вставлять в публикации видео, а в 2019-м представил стриминговый сервис Reddit Public Access Network, где можно вести трансляции и «донатить» стримерам.

  • В 2020-м, чтобы добавить инструменты для создания видео, компания также купила видеоплатформу Dubsmash, в 2021 году представила видеоленту на iOS, а в 2022-м заявила, что надеется увеличить объём пользовательского видеоконтента на сайте.
Соцсети
Полина Лааксо
Популярная, но недооценённая: что может сделать Reddit, чтобы зарабатывать ещё больше Статьи редакции

По количеству и приросту пользователей Reddit обгоняет Twitter, но получает от аудитории в десятки раз меньше выручки. The Generalist предлагает несколько идей, как это исправить: например, пересмотреть дизайн, алгоритмы и поддержать активных авторов.

Фото: Тиффани Хаглер-Герд, Bloomberg

#новость #reddit

906 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Карп Запрудный

Новость, конечно, важная. Особенно с учётом того, что большинство используют сторонние приложения, которые значительно удобнее Реддит.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Надеюсь, что Илон Маск купит Реддит и выключит доступ к апишке для сторонних приложений.

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Комментов

он ещё с тивттером до конца не разобрался а вы уже за реддит говорите

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Это в России так. А на западе реддит топ

Ответить
Развернуть ветку
Карп Запрудный

Я не о том. Реддит топ и в России популярен, я про приложения типа Boost, которое быстрее и функциональнее нативного.

А в нем нет этого разделения.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Улащик

При том, что дизайн у всех суперговно

Ответить
Развернуть ветку
Arima B.

У RiF норм

Ответить
Развернуть ветку
Карп Запрудный

Ну, нет, не соглашусь

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гвоздев

В Европе он тоже не на самом последнем месте

Ответить
Развернуть ветку
Анти Космонавт

как там, потомки, еще боитесь?)
учитесь)

Ответить
Развернуть ветку
Rnatery

Ты думаешь, что если раса называется Caucasian, то русские, в том числе, произошли от жителей Кавказа?

Ответить
Развернуть ветку
Матвей Дубровин

похоже на своеобразные шортсы и риилсы)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ларин

Какая же жёсткая война за внимание потребителя. Хорошая война

Ответить
Развернуть ветку
Озабоченный калькулятор

неудобно будет. нахер вот это вот переключатся между одним и тем же разделом

Ответить
Развернуть ветку
Анечка Чабарова

Видели мы такое уже.. В нельзяграмме)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null