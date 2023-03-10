Соцсети
Маша Цепелева

Meta* начала работу над новой соцсетью — децентрализованным аналогом Twitter Статьи редакции

Курировать проект будет глава Instagram* Адам Моссери.

  • Meta* подтвердила TechCrunch работу над новым приложением, но не уточнила, когда хочет его представить. Это будет децентрализованная соцсеть для обмена текстовыми сообщениями.
  • Кодовое название — P92, пока соцсеть в стадии разработки, рассказали источники MoneyControl. В приложение можно будет зайти под учётными данными Instagram*-профиля. Сервис будет поддерживать протокол ActivityPub, выяснило издание. Такой же использует Mastodon.
  • Проектом руководит глава Instagram* Адам Моссери, выяснил Platformer. Компания подключила юридический отдел для изучения возможных проблем с конфиденциальностью приложения.
  • Децентрализированная платформа для общения Mastodon привлекла полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter в ноябре 2022 года. За два месяца количество её пользователей выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. В декабре основатель сервиса Евгений Рочко рассказал, что отказал пяти инвестфирмам, чтобы сервис оставался независимым.
  • Meta* и раньше пыталась создавать сервисы с технологиями, ставшими популярными. TechCrunch перечислил несколько экспериментов, от которых компания в итоге отказалась: анонимное приложение для подростков tbh, Super —для общения со звёздами, Tuned — для пар, соцсеть для студентов Campus, службу быстрых видеознакомств Sparked и Lasso — клон TikTok.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость

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52 комментария
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 Ava Lord

Получится говно, и пользоваться этим никто не будет

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Марат

учитывайте, что конкурировать придется с твиттером, он тоже не розами пахнет

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1 комментарий
Techno George

Ну не факт, Цукер в том как делать соц сети все таки разбирается

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2 комментария
Cindy Moore

ну всё таки не Вася Пупкин планирует создать,так что я бы не спешила с выводами

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1 комментарий
Алекс

Описали ВК.

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p0sted

так и прочитал - говно в говне с говном

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Artemy

Metadon?

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Артём Скафаундер

МетаКадыров

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4 комментария
Андрей Вечерний

Могу расследовать зачем Цукерберг занимается хуйнёй.
Делаем?

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Алекс

Чтобы ты сидел в этой ху*не.

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Олег Eвдокимов

Действуй.

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just a.

Тут и так понятно. Новых Уинкилвоссов у него в друзьях нет - остаётся только гоняться с лопатой по полю за новой идеей.

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Kim Fink

даём зеленый свет и ждем расследование

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Дмитрий

может лучше бы они сначала наладили работу того, что у них уже есть сейчас

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Шамиль Зигантдинов

Думаю уже поняли, что это все умрет через лет 10, не хотят инвестировать , просто делают так, чтобы аудитория не уходила толпами, а потом переход в "новый продукт"

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Вадим Д.

Глядишь, так и аську переизобретут. Потом добавят её в ненужную вселенную как единственное средство коммуникации с платной подпиской и... всё.

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Марат

еще никто ничего не видел, все уже уверены что не взлетит

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Иван Егоров

Кто то юзает?

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Иван Егоров

Может мастодоном не пользуются?

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just a.

Я понимаю зачем нужна децентрализация для крипты, но зачем она для соц сети ?
Что бы что? Чтобы потом был гемор с блокировками Трампов и Кайни Вестов ?

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Алекс

Чтобы всякие пукины и маски не диктовали свои условия.

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1 комментарий
Sanya

Чтобы условный ген директор Пупкин не имел возможности блокнуть тебя, потому что тебя попросили об этом в правительстве

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Фиолетовый Штурм

Очередная хуйня, наподобие мета вселенной

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modelair

есть же mastodon

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Александр Рюмин

Сеть
Унифицированных
Челленджей и
Аккаунтов
Распределенных
Ассиметрично

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Ivan Cato

Гигантская
Обособленная и
Высокотехнологичная конгломерация
Неподконтрольных
Объектов

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Cassandra Puffen

мне интересна реакция Маска на это

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nochnoy.ru

Сообщение удалено

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nochnoy.ru

Сообщение удалено

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RobinzonCruzo

Сюка, сделайте нормальное качество видео в инсте. Хоть с андроида, хоть с айфона шакалит так, шо пздц. И это главная фото/видео платформа планеты.

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Иркутский микроскоп

Чтобы не шакалило, делай "ресайз в размер" перез загрузкой
1080х1080 1:1
1080х1920 9:16

И на забудь включить хайрезную загрузку в настройках инсты.

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Слегка Придурковатый

Молодец, Марк. Сперва нахуй никому ненужные метавселенные, теперь нахуй никому ненужный децентрализованный аналог твиттера. Надеюсь, всё-таки застану те времена, когда вся эта цукерберговская хрень помножится на ноль.

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Lucia Raider

....нахуя новые создавать, добавьте возможность переключатся на дейентрализованную соцсеть прямо внутри тех что уже есть, к чему эти долбойобы постоянно усложняют

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Александр Рюмин

Все новое - это хорошо забытое старое)

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Alexey Buldakov

То есть скоро новая функция в инстаграме?

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Марат

как тебе такое, маск?

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Рулон Обоев

фейсбук умирает, туда ему и дорога, Аминь

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Andrey Kuragin

Есть уже децентрализованный аналог твиттера - Nostr. Но пользователей пока маловато.

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Dimitriy Miller

В самом заголовке противоречие!
МЕТА, которая за всеми следит и сливает всю инфу гос.аппарату, создаёт децентрализованную соц.сеть😁
Децентрализованную от децентрализации?

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Некто

А цензура тоже будет децентрализироована?
Или Мета не поняли, почему Маск купил Твиттер.

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Dimitriy Miller

Насколько надо быть глупым или наивным, чтобы поверить в эту новость...

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Дмитрий

Родится сразу мертвым. Простите

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Евгений Вольфрамов

Как я рад, как я рад, мало слишком соцсетей, я аж кушать немогу!

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