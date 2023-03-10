Meta* начала работу над новой соцсетью — децентрализованным аналогом Twitter Статьи редакции
Курировать проект будет глава Instagram* Адам Моссери.
- Meta* подтвердила TechCrunch работу над новым приложением, но не уточнила, когда хочет его представить. Это будет децентрализованная соцсеть для обмена текстовыми сообщениями.
- Кодовое название — P92, пока соцсеть в стадии разработки, рассказали источники MoneyControl. В приложение можно будет зайти под учётными данными Instagram*-профиля. Сервис будет поддерживать протокол ActivityPub, выяснило издание. Такой же использует Mastodon.
- Проектом руководит глава Instagram* Адам Моссери, выяснил Platformer. Компания подключила юридический отдел для изучения возможных проблем с конфиденциальностью приложения.
- Децентрализированная платформа для общения Mastodon привлекла полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter в ноябре 2022 года. За два месяца количество её пользователей выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. В декабре основатель сервиса Евгений Рочко рассказал, что отказал пяти инвестфирмам, чтобы сервис оставался независимым.
- Meta* и раньше пыталась создавать сервисы с технологиями, ставшими популярными. TechCrunch перечислил несколько экспериментов, от которых компания в итоге отказалась: анонимное приложение для подростков tbh, Super —для общения со звёздами, Tuned — для пар, соцсеть для студентов Campus, службу быстрых видеознакомств Sparked и Lasso — клон TikTok.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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Получится говно, и пользоваться этим никто не будет
учитывайте, что конкурировать придется с твиттером, он тоже не розами пахнет
Ну не факт, Цукер в том как делать соц сети все таки разбирается
ну всё таки не Вася Пупкин планирует создать,так что я бы не спешила с выводами
Описали ВК.
так и прочитал - говно в говне с говном
Metadon?
МетаКадыров
Могу расследовать зачем Цукерберг занимается хуйнёй.
Делаем?
Чтобы ты сидел в этой ху*не.
Действуй.
Тут и так понятно. Новых Уинкилвоссов у него в друзьях нет - остаётся только гоняться с лопатой по полю за новой идеей.
даём зеленый свет и ждем расследование
может лучше бы они сначала наладили работу того, что у них уже есть сейчас
Думаю уже поняли, что это все умрет через лет 10, не хотят инвестировать , просто делают так, чтобы аудитория не уходила толпами, а потом переход в "новый продукт"
Глядишь, так и аську переизобретут. Потом добавят её в ненужную вселенную как единственное средство коммуникации с платной подпиской и... всё.
еще никто ничего не видел, все уже уверены что не взлетит
Кто то юзает?
Может мастодоном не пользуются?
Я понимаю зачем нужна децентрализация для крипты, но зачем она для соц сети ?
Что бы что? Чтобы потом был гемор с блокировками Трампов и Кайни Вестов ?
Чтобы всякие пукины и маски не диктовали свои условия.
Чтобы условный ген директор Пупкин не имел возможности блокнуть тебя, потому что тебя попросили об этом в правительстве
Очередная хуйня, наподобие мета вселенной
есть же mastodon
Сеть
Унифицированных
Челленджей и
Аккаунтов
Распределенных
Ассиметрично
Гигантская
Обособленная и
Высокотехнологичная конгломерация
Неподконтрольных
Объектов
мне интересна реакция Маска на это
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Сюка, сделайте нормальное качество видео в инсте. Хоть с андроида, хоть с айфона шакалит так, шо пздц. И это главная фото/видео платформа планеты.
Чтобы не шакалило, делай "ресайз в размер" перез загрузкой
1080х1080 1:1
1080х1920 9:16
И на забудь включить хайрезную загрузку в настройках инсты.
Молодец, Марк. Сперва нахуй никому ненужные метавселенные, теперь нахуй никому ненужный децентрализованный аналог твиттера. Надеюсь, всё-таки застану те времена, когда вся эта цукерберговская хрень помножится на ноль.
....нахуя новые создавать, добавьте возможность переключатся на дейентрализованную соцсеть прямо внутри тех что уже есть, к чему эти долбойобы постоянно усложняют
Все новое - это хорошо забытое старое)
То есть скоро новая функция в инстаграме?
как тебе такое, маск?
фейсбук умирает, туда ему и дорога, Аминь
Есть уже децентрализованный аналог твиттера - Nostr. Но пользователей пока маловато.
В самом заголовке противоречие!
МЕТА, которая за всеми следит и сливает всю инфу гос.аппарату, создаёт децентрализованную соц.сеть😁
Децентрализованную от децентрализации?
А цензура тоже будет децентрализироована?
Или Мета не поняли, почему Маск купил Твиттер.
Насколько надо быть глупым или наивным, чтобы поверить в эту новость...
Родится сразу мертвым. Простите
Как я рад, как я рад, мало слишком соцсетей, я аж кушать немогу!