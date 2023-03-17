Соцсети
Артур Томилко

Российский сервис коротких видео Yappy начнёт платить авторам за контент Статьи редакции

Выплаты раз в две недели будут получать 100 наиболее активных пользователей.

  • Соцсеть в апреле 2023 года запустит проект «Марафон», в рамках которого авторы смогут получать вознаграждение за свои ролики, рассказал РБК гендиректор Yappy Данила Овчаров. Размер выплат и общую сумму, направленную на поддержку пользователей, компания не раскрыла.
  • Для участия в проекте у блогера должно быть не менее 300 подписчиков и 5000 суммарных просмотров на видео, опубликованных в течение последних 30 дней. Ещё одно условие — ежедневно публиковать как минимум один нерекламный ролик.
  • Каждый день сервис будет составлять рейтинг из 100 наиболее активных авторов. Раз в две недели пользователи, попавшие в список, смогут получать выплаты от платформы.
  • «Газпром-медиа» запустила Yappy в ноябре 2021 года. В сервисе можно снимать и редактировать видео, создавать ролики вместе с другими пользователями, а также записывать дуэты. На февраль 2023 года аудитория платформы, по данным РБК, составляла 11 млн человек.
Интерфейс Yappy

#новость #yappy

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30 комментариев
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 Март Свитшотов
100 наиболее активных пользователей

То есть все пользователи, получается?

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Яна Турнаева

🤣👍

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Дмитрий Беговатов

Шикарно)))

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Иван Дэвидсон

Не, так не пойдет. Хочу, чтобы платили за просмотр

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Anton Zapuskalov

А эти одиннадцать миллионов аудитории — они сейчас с нами, в этой комнате?

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Император Нолимоций
На февраль 2023 года аудитория платформы, по данным РБК, составляла 11 млн человек.

Вот прям аудитория? Не счётчик скачиваний в сторах, а аудитория?

Кто тут в япе сидит, отзовитесь.

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Pavel Cree

У TikTok в РФ была аудитория в районе 40 миллионов, чет не очень верится, что Yappy имеет даже 1/4 их аудитории.

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Зелёный Крокодил

Был там и жена , даже несколько видосов было

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Andrey

Проверим сколько человек здесь в yappi, ставь лайк если еще не скачал это приложение.

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Диана Полякова

ну шаг для привлечения аудитории хороший,но посмотрим сработает ли

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Alex Shevchenko
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Kit

Попробовать что ли посмотреть, тик ток мне нравился, но там много авторов, рекомендации для меня. А тут боюсь только для молодежи всякие кривляния.

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Зелёный Крокодил

Там так же на основе интереса. Возможно тебе нравится смотреть на школьниц и такая лента

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Vyacheslav Bezfamilnih

Смотреть на школьниц здорово, но за это во многих странах статью дают 😅

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Crazy Frog

Хуярим в Японию:D Там возраст согласия 13 лет же:DDD

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Crazy Frog

Если хочешь что-то новое в TikTok формате, то можно попробовать Likee Сингапурский, или Reels от Инсты, или Шортсы от Ютуба. В Yappy же всё через жопу. Причём именно не функционала не хватает, а через жопу. А, ещё VK клипы есть, но я побаиваюсь таких мест; хотя может там цивильненько.

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Vyacheslav Bezfamilnih

В vk клипы, полюбому все согласовано с тов майором

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Crazy Frog

Хз нафига товарщиу Майору история промотки клипов. Ну хотя да, лучше в принципе в VK не засиживаться, привыкнуть можно. А особенно в связи с судебной практикой за последний год.
Как же я думаю топ-менеджмент горит от одной фразы "товарищ Майор")) Буквально уничтожающая VK вещь...

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Максим Ерохин

А яппи разве нет? Яппи - это ж газпромовская херь.

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Маргарита

Тикток живой, у меня 90% авторов вернулось и выпускает контент, все через мод сидят

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Yuri

Интересно, сколько человек пошло скачивать приложение)

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Император Нолимоций

Я вспомнил, что хотел через adb pm говна всякого встроенного довыпилить. Так что польза от статьи была.

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Артём К

Вообще, когда-нибудь удавалось нарастить базу пользователей, платя им деньги в начале? Я слышал Dropbox делал что-то подобное

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Islam Madaminov

Paypal по-моему так делал

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Islam Madaminov

Paypal по-моему так делал

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Dmitry Abutkov

Это пользователи, кого надо, пользователи.

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Барон Люберецкий

Кликбейтная джинса

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Crazy Frog

У Yappy и Rutube походу одна задача - быть настолько говном, чтобы об "успехах" VK можно было говорить не хихикая. В Yappy сделано всё через очко. Я только от одних попыток в режим вырезания фона уссыкался.
А теперь это. Сделать марафон в ситуации, когда в любой начинающей платформе итак неравенство: либо крупняк, либо нихуя.
Короче говоря, пиздец за наш по-сути счёт,

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Федор Русаков

вот это новость! возвращайте Милохина, он говорил, что деньги заканчиваются!

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Василий Шунаев

а сумму выплат не разглашают, это такой секрет

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