Российский сервис коротких видео Yappy начнёт платить авторам за контент Статьи редакции
Выплаты раз в две недели будут получать 100 наиболее активных пользователей.
- Соцсеть в апреле 2023 года запустит проект «Марафон», в рамках которого авторы смогут получать вознаграждение за свои ролики, рассказал РБК гендиректор Yappy Данила Овчаров. Размер выплат и общую сумму, направленную на поддержку пользователей, компания не раскрыла.
- Для участия в проекте у блогера должно быть не менее 300 подписчиков и 5000 суммарных просмотров на видео, опубликованных в течение последних 30 дней. Ещё одно условие — ежедневно публиковать как минимум один нерекламный ролик.
- Каждый день сервис будет составлять рейтинг из 100 наиболее активных авторов. Раз в две недели пользователи, попавшие в список, смогут получать выплаты от платформы.
- «Газпром-медиа» запустила Yappy в ноябре 2021 года. В сервисе можно снимать и редактировать видео, создавать ролики вместе с другими пользователями, а также записывать дуэты. На февраль 2023 года аудитория платформы, по данным РБК, составляла 11 млн человек.
1384 просмотров
То есть все пользователи, получается?
🤣👍
Шикарно)))
Не, так не пойдет. Хочу, чтобы платили за просмотр
А эти одиннадцать миллионов аудитории — они сейчас с нами, в этой комнате?
Вот прям аудитория? Не счётчик скачиваний в сторах, а аудитория?
Кто тут в япе сидит, отзовитесь.
У TikTok в РФ была аудитория в районе 40 миллионов, чет не очень верится, что Yappy имеет даже 1/4 их аудитории.
Был там и жена , даже несколько видосов было
Проверим сколько человек здесь в yappi, ставь лайк если еще не скачал это приложение.
ну шаг для привлечения аудитории хороший,но посмотрим сработает ли
Попробовать что ли посмотреть, тик ток мне нравился, но там много авторов, рекомендации для меня. А тут боюсь только для молодежи всякие кривляния.
Там так же на основе интереса. Возможно тебе нравится смотреть на школьниц и такая лента
Смотреть на школьниц здорово, но за это во многих странах статью дают 😅
Хуярим в Японию:D Там возраст согласия 13 лет же:DDD
Если хочешь что-то новое в TikTok формате, то можно попробовать Likee Сингапурский, или Reels от Инсты, или Шортсы от Ютуба. В Yappy же всё через жопу. Причём именно не функционала не хватает, а через жопу. А, ещё VK клипы есть, но я побаиваюсь таких мест; хотя может там цивильненько.
В vk клипы, полюбому все согласовано с тов майором
Хз нафига товарщиу Майору история промотки клипов. Ну хотя да, лучше в принципе в VK не засиживаться, привыкнуть можно. А особенно в связи с судебной практикой за последний год.
Как же я думаю топ-менеджмент горит от одной фразы "товарищ Майор")) Буквально уничтожающая VK вещь...
А яппи разве нет? Яппи - это ж газпромовская херь.
Тикток живой, у меня 90% авторов вернулось и выпускает контент, все через мод сидят
Интересно, сколько человек пошло скачивать приложение)
Я вспомнил, что хотел через adb pm говна всякого встроенного довыпилить. Так что польза от статьи была.
Вообще, когда-нибудь удавалось нарастить базу пользователей, платя им деньги в начале? Я слышал Dropbox делал что-то подобное
Paypal по-моему так делал
Paypal по-моему так делал
Это пользователи, кого надо, пользователи.
Кликбейтная джинса
У Yappy и Rutube походу одна задача - быть настолько говном, чтобы об "успехах" VK можно было говорить не хихикая. В Yappy сделано всё через очко. Я только от одних попыток в режим вырезания фона уссыкался.
А теперь это. Сделать марафон в ситуации, когда в любой начинающей платформе итак неравенство: либо крупняк, либо нихуя.
Короче говоря, пиздец за наш по-сути счёт,
вот это новость! возвращайте Милохина, он говорил, что деньги заканчиваются!
а сумму выплат не разглашают, это такой секрет