«Одноклассники» показали обновлённый логотип соцсети — он сократился до «ОК» Статьи редакции
Это «первый шаг к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети», говорят в компании.
- Компания официально объявила о запуске своего первого собственного шоу о хобби — «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым, посвящённое увлечениям пользователей соцсети. Оно станет первым в линейке оригинальных шоу, которые эксклюзивно появятся на платформе в 2023 году.
- Среди участников проекта — Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова и другие. Они будут угадывать хобби пользователей.
- В шоу и его рекламной кампании «Одноклассники» впервые покажут обновлённый логотип — «ОК». Так соцсеть хочет подчеркнуть, что она «давно больше, чем просто поиск друзей». На сайте логотип обновится 20 марта 2023 года, уточнили vc.ru в компании. В его разработке участвовало брендинговое агентство «Супрематика».
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VC.ru - всрутые люди
TJбанутые люди.
Лучше уж "у" заменить на "а"
Хорошая идея. Беговатов, Видим Д. Где вы наши? Ждём шоу всратые всрутые.
Я почему-то давно был уверен, что их логотип сто лет как просто ОК
Да, странно было сокращать ВКонтакте до ВК😁
Потому что как они в лого человечка из букв ОК поставили в 2011, так он ок и стал.
Если в английском дубляже шоу Бурунова озвучит кто-то кроме Леонардо Дикаприо — я не буду это смотреть!
Окнутные люди 😂 Гении маркетинга, отцы пиара.
Кринжатина - историческая часть Одноклассников. Так что, тут наверное даже намеренно стоило бы такое делать 😄
Просто на минуту попытался переложить задачу на себя. Я бы наверное тоже исходил из концепта чего-то по "линии партии" этой социальной сети. Так что нужно было бы соблюсти намеренный кринж.
Потому что что-то адекватное не сработает. Новые люди туда не придут, а старые не поймут. А так хоть класс поставят. Типа, смотрите зумеры, мы тоже могём.
В шоу будут методы отбеливания пяток пемзой или бычки из картошки в мундире с майонезом заместо глазниц?
Вы еще не застали икру из глаз рыбы))
На vc.ru лучшие комментарии!
Окнутые люди звучит как оскорбление
я последние лет пять думал, что "ок" уже общепринятое сокращение...
Сложно придумать более уёбищного названия, чем «ОКнутые люди».
Откровенно, думал, это сдедадли еще 10 лет назад
Бедный бурунов, видимо отсутствие нормальных проектов вынудило его в этом поучаствовать
Бурунов не дурак раз умеет смешить, но вопрос наверно ставился или/или
Оральные контрацептивы ?
Это кому то интересно вообще?
Конечно интересно! Аудитория ок 40 миллионов человек.
Товарищ Бурунов, если тебя ОК держит в заложниках, моргни три раза подряд!
Вязи первый попавшийся шрият по дефолту. Ощущение, что в россии мода находить самых бездарных, тупых и неинтересных лого-дизайнеров. Вероятно рынок дизайна захвачен какой-то мафией школьников
Я бы сменил название на кринжоклассников
Предсмертники
И правда – окнутые люди.
ВК хочет все двухбуквенные аббревиатуры собрать под своё крыло, видимо. VC под угрозой!
А чего ожидать. Наш маркетинг перенимает лучшие традиции классического рынка. Лишь бы название зацепило и хайп вокруг продукта.
Не, не ОК совсем
ОК и точка🤔
Какая-то деградация
Название максимально ублюдское, всех маркетологов на улицу без выходного пособия
🤷🏻♂️OK
Ну ок
Она же кривая, как незнамо что.
ОК, бумеры
Ок, бумер
ОКнутые люди
- Это "Пост-ирония"?
Постинория
Давно нужно было сделать, потому что сложно запоминать длинные названия.
Сделайте, плиз, еще Банки.ру - БЕ, а мэйл.ру - МЕ, Госуслуги - ГУк, а Порнхаб - ПУк
Вот это новости
Дрисьня
Тоже зашел прочитать издевательские комментарии?
ОК это всегда модно, современно, молодежно! И никаких ассоциаций с загнивающим английским. По исконно русски!
кто-то еще им пользуется?
Там своя атмосфера, судя по комментам)
Это чтобы потом, когда их ЦА отвыкнет от длинного "одноклассники", легче было бы объединить все свои соцсети в одну? Внешний вид тоже постепенно приводят к одному интерфейсу
Логично.