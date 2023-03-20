Соцсети
Таня Боброва

«Одноклассники» показали обновлённый логотип соцсети — он сократился до «ОК» Статьи редакции

Это «первый шаг к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети», говорят в компании.

  • Компания официально объявила о запуске своего первого собственного шоу о хобби — «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым, посвящённое увлечениям пользователей соцсети. Оно станет первым в линейке оригинальных шоу, которые эксклюзивно появятся на платформе в 2023 году.
  • Среди участников проекта — Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова и другие. Они будут угадывать хобби пользователей.
  • В шоу и его рекламной кампании «Одноклассники» впервые покажут обновлённый логотип — «ОК». Так соцсеть хочет подчеркнуть, что она «давно больше, чем просто поиск друзей». На сайте логотип обновится 20 марта 2023 года, уточнили vc.ru в компании. В его разработке участвовало брендинговое агентство «Супрематика».
Источник: «Одноклассники»
Дизайн
Таня Боброва
Новый шрифт в логотипе и мини-приложения на видном месте: «Одноклассники» обновили дизайн сайта и приложений Статьи редакции

Компания хочет сделать единое оформление для всех своих платформ.

#новость #одноклассники

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55 комментариев
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 Евгений Широков

VC.ru - всрутые люди

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Alexander Golubev

TJбанутые люди.

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MyrtleGirl

Лучше уж "у" заменить на "а"

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1 комментарий
Hihi da haha

Хорошая идея. Беговатов, Видим Д. Где вы наши? Ждём шоу всратые всрутые.

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ЯД

Я почему-то давно был уверен, что их логотип сто лет как просто ОК

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Alex Shevchenko

Да, странно было сокращать ВКонтакте до ВК😁

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4 комментария
lakoros

Потому что как они в лого человечка из букв ОК поставили в 2011, так он ок и стал.

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Макс Мартин

Если в английском дубляже шоу Бурунова озвучит кто-то кроме Леонардо Дикаприо — я не буду это смотреть!

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Astas Jr

Окнутные люди 😂 Гении маркетинга, отцы пиара.

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Константин Суворов

Кринжатина - историческая часть Одноклассников. Так что, тут наверное даже намеренно стоило бы такое делать 😄

Просто на минуту попытался переложить задачу на себя. Я бы наверное тоже исходил из концепта чего-то по "линии партии" этой социальной сети. Так что нужно было бы соблюсти намеренный кринж.

Потому что что-то адекватное не сработает. Новые люди туда не придут, а старые не поймут. А так хоть класс поставят. Типа, смотрите зумеры, мы тоже могём.

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Jules Hungry

В шоу будут методы отбеливания пяток пемзой или бычки из картошки в мундире с майонезом заместо глазниц?

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Евгений Владимиров

Вы еще не застали икру из глаз рыбы))

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Ilya

На vc.ru лучшие комментарии!

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Вячелав Садилов

Окнутые люди звучит как оскорбление

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Timur

я последние лет пять думал, что "ок" уже общепринятое сокращение...

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Слегка Придурковатый

Сложно придумать более уёбищного названия, чем «ОКнутые люди».

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Перечитатель

Откровенно, думал, это сдедадли еще 10 лет назад

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Ale K

Бедный бурунов, видимо отсутствие нормальных проектов вынудило его в этом поучаствовать

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Фокс Йовович

Бурунов не дурак раз умеет смешить, но вопрос наверно ставился или/или

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Boris Agafontsev

Оральные контрацептивы ?

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Ivan Lyubarskiy

Это кому то интересно вообще?

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Владлен Лернер

Конечно интересно! Аудитория ок 40 миллионов человек.

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Сергей Леопольдович

Товарищ Бурунов, если тебя ОК держит в заложниках, моргни три раза подряд!

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Перечитатель

Вязи первый попавшийся шрият по дефолту. Ощущение, что в россии мода находить самых бездарных, тупых и неинтересных лого-дизайнеров. Вероятно рынок дизайна захвачен какой-то мафией школьников

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Prosto Zurab

Я бы сменил название на кринжоклассников

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Перечитатель

Предсмертники

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Вадим Д.

И правда – окнутые люди.
ВК хочет все двухбуквенные аббревиатуры собрать под своё крыло, видимо. VC под угрозой!

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Евгений Широков

А чего ожидать. Наш маркетинг перенимает лучшие традиции классического рынка. Лишь бы название зацепило и хайп вокруг продукта.

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Айрат Галиуллин

Не, не ОК совсем

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Alex Shevchenko

ОК и точка🤔

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Karmokova Maya

Какая-то деградация

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Ale K

Название максимально ублюдское, всех маркетологов на улицу без выходного пособия

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igotosochi

🤷🏻‍♂️OK

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Миха Талипов

Ну ок

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Игорь Протасов

Она же кривая, как незнамо что.

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Илитный Иксперт

ОК, бумеры

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Александр Жданов

Ок, бумер

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KoT девелопер

ОКнутые люди
- Это "Пост-ирония"?

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ЯД

Постинория

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Александр Привалов

Давно нужно было сделать, потому что сложно запоминать длинные названия.

Сделайте, плиз, еще Банки.ру - БЕ, а мэйл.ру - МЕ, Госуслуги - ГУк, а Порнхаб - ПУк

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Алеоп

Вот это новости

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Энтони Лавджой

Дрисьня

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Руслан Зораб

Тоже зашел прочитать издевательские комментарии?

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Инга Русланова

ОК это всегда модно, современно, молодежно! И никаких ассоциаций с загнивающим английским. По исконно русски!

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avzan79 timyrovec

кто-то еще им пользуется?

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Константин Суворов

Там своя атмосфера, судя по комментам)

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Egor Chusov
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Maxim Sergeevich

Это чтобы потом, когда их ЦА отвыкнет от длинного "одноклассники", легче было бы объединить все свои соцсети в одну? Внешний вид тоже постепенно приводят к одному интерфейсу

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Stanislav Lem

Логично.

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Pavel Cree
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