Соцсети
Полина Лааксо

TikTok обязал авторов отмечать дипфейки в видео — поверх ролика или в его описании Статьи редакции

СМИ полагают, что решение связано с давлением на сервис со стороны властей США.

Дипфейки Эдди Мёрфи, Билли Айлиш и Мэтью Макконахи. Источник: Daily Bot
  • TikTok обновил правила сообщества, обратил внимание The Verge. Одни из ключевых изменений коснулись модерации видеозаписей с дипфейками. Компания называет их «синтетическим» или искусственным контентом.
  • Теперь авторы реалистичных дипфейков обязаны открыто указывать, что ролик создан или отредактирован с помощью ИИ-инструментов — либо в виде стикера (скорее всего, речь о надписи поверх изображения — vc.ru), либо в описании к ролику. Словами-маркерами могут быть synthetic, fake, not real или altered (буквально — «искусственный», «фейк», «ненастоящий», «видоизменённый»). Контент без пометок будут удалять.
  • Модераторы также смогут банить видео, в которых герой голосом или видом напоминает реального человека — причём не только знаменитого, но и непубличного. Использовать дипфейки в политических и рекламных записях, а также роликах, которые нарушают другие правила платформы, запрещено.
  • TikTok при этом не запрещает образовательные и художественные видео с дипфейками: например, если дипфейк-звезда даёт краткий исторический экскурс или повторяет танец из популярного тренда.
  • По словам The Verge, пересмотр правил может быть связан с давлением на компанию со стороны США. Сам TikTok напрямую об этом не говорит. 1 марта 2023 года комитет Конгресса США одобрил законопроект, который может предоставить президенту полномочия запретить работу TikTok в стране. Дальше документ должна рассмотреть Палата представителей.
  • К 15 марта на фоне возможного запрета TikTok в США оценка ByteDance — материнской компании сервиса — упала c $300 млрд до $225 млрд. Американские власти опасаются, что приложение собирает и передаёт данные американцев в Китае.
  • Чтобы разубедить их, компания ещё в 2021 году разработала план по размещению данных американских пользователей непосредственно в США и открыла «центр прозрачности», чтобы показать, как работают алгоритмы и системы безопасности TikTok.
  • Если ByteDance не сможет договориться с правительством страны, она будет вынуждена пойти на крайнюю меру — продажу TikTok. В США у него более 150 млн пользователей, всего — свыше 1 млрд.

#новость #tiktok #дипфейки

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17 комментариев
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 Олег Юрьевич

Понадобилось время, чтобы осознать, что дипфейк это не дикфейк

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Куртуазный маньерист

дикфейк это дипфейк дикпика

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Вадим Д.

Всё готов сделать TikTok, а его всё равно запретят, вот будет интересно.

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Timur Aristov
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Кирилл Кириллов

А дикпики как помечать?

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Йцукен Фыва Ячсми
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Лидия Мартин

Ты про те которые созданы с использованием ИИ?) 😂

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Антон

Вы чо эээ

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Невероятный Блондин

Певец Витас?

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Виталий Кузнецов

Владимир Моргенштерн

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Taras Kostyk

непонятно что будет считаться дипфейком

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Андрей К.
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Йцукен Фыва Ячсми
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Сергей Бевз

Deepfake-технологии сейчас - это просто развлечение для детей. Как рабочий инструмент для обмана его трудно использовать - невооруженным взглядом всегда видны артефакты на видео, склейки и баги. Про мобильные приложения с шаблонными пресетами можно не говорить даже. Я только в кино видел более-менее вменяемые результаты с подменами лиц, но там, как я понимаю, не Deepfake используется, а CGI.

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Aleksei M

🤣 дураков хватит кто поверит

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Тётя Сара Моргенштерн

а штрафовать из-за этого будут?

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Рыжков Роберт

Вот бы ещё девушки помечали, что на фото или видео они что-то себе прифотошопили, что-то подретушировали, мол это такой же фейк))

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