Соцсети
Полина Лааксо

Twitter сменил логотип на сайте — с птицы на маскота криптовалюты Dogecoin Статьи редакции

TechCrunch не исключает, что это неудачная и запоздалая первоапрельская шутка: «Человеку 51 год, а приколы уровня 13-летнего пацана с Reddit».

  • Голубую птичку в Twitter — символ соцсети — сменил сиба-ину, пёс-маскот токена Dogecoin, обратило внимание Coindesk. Редактор vc.ru убедился, что он показывается в мобильной и веб-версии при загрузке страницы, а также в левом верхнем углу. В последний версии iOS-приложения изменений нет. Прежним остался и фавикон.
Источник: Twitter
  • На фоне новостей цена токена поднималась более чем на 25%: по данным Coinmarketcap, с $0,077 до $0,1 на момент публикации. Для Dogecoin это рекордный ценовой пик за последний месяц, пишет Decrypt.
Как менялся курс $Doge в течение месяца. Источник: Coindesk
  • Илон Маск давно влияет на курс «мемной» криптовалюты Dogecoin: в феврале 2021 года, например, после его твита с одним словом Doge цена токена выросла почти на 50%. Он шутил про неё на телевидении, спрашивал, хотят ли пользователи покупать за Doge автомобили Tesla, и стал принимать крипту в качестве платёжного средства при продаже некоторых товаров в магазине Tesla.
  • Решение изменить логотип на сайте Twitter не объяснил, несмотря на то, что на самого Илона Маска, а также его компании SpaceX и Tesla подали в суд на $258 млрд — за «создание криптопирамиды» с помощью Dogecoin, напомнило The Verge. По данным Reuters, предприниматель попросил суд отклонить иск, но этого пока не произошло. В качестве доказательств в нём предоставлены его же твиты.

#новость #криптовалюта #twitter #dogecoin

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4 комментария
Igor Kiselev
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Domorost

Хайп трейн Маска - истинный вечный двигатель

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Fred Han
0.1
Взлетела

Внимание вопрос: Что сегодня курит Полина?

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Полина Лааксо
Автор

ну если на графике, по вашему мнению, не взлёт...

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