Twitter сменил логотип на сайте — с птицы на маскота криптовалюты Dogecoin Статьи редакции
TechCrunch не исключает, что это неудачная и запоздалая первоапрельская шутка: «Человеку 51 год, а приколы уровня 13-летнего пацана с Reddit».
- Голубую птичку в Twitter — символ соцсети — сменил сиба-ину, пёс-маскот токена Dogecoin, обратило внимание Coindesk. Редактор vc.ru убедился, что он показывается в мобильной и веб-версии при загрузке страницы, а также в левом верхнем углу. В последний версии iOS-приложения изменений нет. Прежним остался и фавикон.
- Илон Маск давно влияет на курс «мемной» криптовалюты Dogecoin: в феврале 2021 года, например, после его твита с одним словом Doge цена токена выросла почти на 50%. Он шутил про неё на телевидении, спрашивал, хотят ли пользователи покупать за Doge автомобили Tesla, и стал принимать крипту в качестве платёжного средства при продаже некоторых товаров в магазине Tesla.
- Решение изменить логотип на сайте Twitter не объяснил, несмотря на то, что на самого Илона Маска, а также его компании SpaceX и Tesla подали в суд на $258 млрд — за «создание криптопирамиды» с помощью Dogecoin, напомнило The Verge. По данным Reuters, предприниматель попросил суд отклонить иск, но этого пока не произошло. В качестве доказательств в нём предоставлены его же твиты.
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